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Зеленский вылечился от коронавируса: "Сам я позитивный, потому что тест негативный". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Президент Украины Владимир Зеленский излечился от коронавируса и начинает работу в обычном режиме.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

"Сам я позитивный, потому что тест негативный", - сказал Зеленский в видео.

По словам Зеленского, нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим.

"Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - подытожил Зеленский.

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также читайте: Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+66
...а был ли "мальчик"...? Зеленский вылечился от коронавируса: "У меня, наконец, отрицательный результат теста" - Цензор.НЕТ 7047
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23.11.2020 11:57
+53
А был ли коронавирус?
Зеленский вылечился от коронавируса: "У меня, наконец, отрицательный результат теста" - Цензор.НЕТ 9306
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23.11.2020 12:05
+43
А взагалі він хворів оманський брехун?
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23.11.2020 11:55
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Страница 4 из 4
Які опоненти? Усюди ворогів бачить, наче манія переслідування. Хворе на голову.
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23.11.2020 15:38 Ответить
Зеленский вылечился от коронавируса...

Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 9238
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23.11.2020 15:44 Ответить
Похоже что у него свинка, от Ковид наоборот худают сильно, а тут расперло.
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23.11.2020 15:44 Ответить
Моя мама болела на ковид. Похудела во время болезни на 10 кг т.к. вообще не было аппетита. А тут сразу видно, как бедный Зе страдал во время болезни. Брехло!
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23.11.2020 15:52 Ответить
Совершенно верно. Взят того же Порошенко - после ковида появился заметно похудевший.
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24.11.2020 11:39 Ответить
ты малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат не позитивный, а пассивный ну а твой кремлевский кореш ермак активный.......
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23.11.2020 16:10 Ответить
Мої співчуття країні. Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6093
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23.11.2020 16:12 Ответить
"Вашингтон пост" прозрачно намекает ЗЕбилу ...

The Washington Post:

Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 1049

Администрация Байдена должна помочь Украине возобновить расследование коррупции Коломойского и Фирташа, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине

Редакционная коллегия газеты отмечает, что в свое время Байден настойчиво помогал предыдущему украинскому правительству к борьбе с коррупцией, а также поддержал помощь со стороны США, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма и вторжению на Донбасс.

Бывший комедийный актер, избранный главой государства, отмечает издание, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине, однако пока ничего не сделал в этом направлении. А недавно ещё и убедился, что этой борьбе изрядно препятствует КСУ, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые реформы. И действовал этот суд под влиянием украинских бизнесменов, которые стремятся сохранить старый коррупционный порядок. Среди них - главный бенефициар главы государства - Коломойский.

Зеленский и сам допустил ряд ошибок - это касается давления на руководителя НБУ, чтобы тот подал в отставку. Тем временем МВФ и ЕС угрожают лишить Киев крайне необходимой финансовой помощи из-за "антикоррупционного регресса", - резюмировали в Washington Post.
* * *
Ну что вам сказать... Выздоровевший Вова (а была ли болезнь?) попадает на такой шпагат, от которого не помогут ни медвежата Брауни, ни Ермак, ни новые видосики. Здесь уже на Порошенко свои провалы не скинешь. Наоборот: теперь Пятый президент Украины, как бы, вместе с Байденом по одну сторону баррикад, а потерпевший с Беней - по другую. И при таком раскладе я пенни ломанного не поставлю на победу второй команды.

Вова, может ты рано выздоровел? Может, болезнь, которая называется "медвежьей", перешла в хроническую стадию, и лучше продолжать отсиживаться в Феофании? Для всех лучше. Впрочем, не будем искать лёгких путей - каждый должен получить по заслугам.
Helgi Sharp
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23.11.2020 16:13 Ответить
Угу, хворіло воно..як на лижах в Буковелі каталось.
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23.11.2020 16:15 Ответить
Яка брехлива істота!
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23.11.2020 16:23 Ответить
потвора
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24.11.2020 11:42 Ответить
На жаль....
Гудносий собі фейс наростив знатний на "лікуванні"
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23.11.2020 16:39 Ответить
шкода.. Цього разу не вийшло ((
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23.11.2020 17:02 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 7184
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23.11.2020 17:03 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2147
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23.11.2020 17:03 Ответить


Hellis@13Hellis_13 7 ч

я оставлю моральный аспект ржущего , когда Украина летит в пи*ду, президента.
Но вопрос: люди, а есть такие еще, кто, переболев ковид, набрал вес? Вопрос без шуток.
У меня сын на средней форме тяжести за 6 дней потерял 2 кг, сестра - 5 кг за 12 дней.
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23.11.2020 19:55 Ответить
Я за тиждень хвороби 3 кг скинув.
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24.11.2020 08:00 Ответить
Полез у Вовы шифер, глаза на выкате - типичный представитель титульной нации.
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23.11.2020 21:54 Ответить
вАва, твоя харя вже скоро в телевізор не влізе.
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23.11.2020 17:05 Ответить
Сказочный дегенерат
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23.11.2020 17:14 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2442
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23.11.2020 17:23 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 693
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23.11.2020 21:01 Ответить
заднеприводной ?
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23.11.2020 21:14 Ответить
брехун
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23.11.2020 17:29 Ответить
На жаль....
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23.11.2020 17:39 Ответить
чмо
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23.11.2020 17:48 Ответить
Ховався від Дня гідності, бо це таке не його.
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23.11.2020 17:50 Ответить
ну вот...улеглось со скандалом, можно и вылазить...)) какое оно ущербное. А мы НЕ забыли...)

9.11.20 "Подполковник ВСУ Михаил Николов: "Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины"

8 июля СБУ задержала оперативную группу сотрудников ГУР МО Украины, по машине командира группы, позывной "Швед", который выезжал из своей квартиры на Позняках, был открыт огонь, и эта информация попала в СМИ.
Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.
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23.11.2020 18:07 Ответить
Це страшний злочин.
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23.11.2020 20:01 Ответить
А ШВЕД ЭТО ТОТ ШО САПЁР !?
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23.11.2020 20:13 Ответить
Тварь
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24.11.2020 11:55 Ответить
Очень жаль...ЧМО.
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23.11.2020 18:07 Ответить
Хочеш вигнати заразу
Не голосуй за ашкеназа
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23.11.2020 18:11 Ответить
Вот хлебало отъел за деньги нищих пенсионеров...
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23.11.2020 18:13 Ответить
Распух. От недоедания, недопивания, недокурения.
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23.11.2020 18:33 Ответить
Морда розжерлась за два тижні.
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23.11.2020 18:14 Ответить
интересно, а у его клухи какая нынче.
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24.11.2020 01:02 Ответить
як і у брата по розуму у Венесуелі- Зе!дуро.
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24.11.2020 11:50 Ответить
Что-то подозрительно быстро наш Зеля вылечился от коронавируса. Насморк дольше держится. Не иначе как от передоза лечили.
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23.11.2020 18:32 Ответить
Видно спецасфальт і спецбітум вживав...
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24.11.2020 02:43 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2992
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23.11.2020 18:33 Ответить
А тепер в лікарню № 1 ім. І.П. Павлова. Там так швидко не вилікується... Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 3260
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23.11.2020 18:41 Ответить
Какая жалость...
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23.11.2020 18:43 Ответить
Дебил вошёл - дебил вышел.
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23.11.2020 19:12 Ответить
Ну и морда у него...свинособака лживая
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23.11.2020 19:21 Ответить
***, кто ему видосики пилит? Где его имиджмейкеры? Неужели некому подсказать, что от этого разжиревшего, накуренного, самодовольного е**льника стругануть хочется или лучше с ноги по этому самому *****нику Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 8531
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23.11.2020 19:23 Ответить


Ruslan@Ruslan_Kyiv25 4 ч

Вчера был в городке Богуслав (киевская обл).
Там на центральной площади, лежит гора асфальта, на плакате зе, и стоит плакат:
Вова їж асфальт, і їм же і лікуйся.
Я так понимаю что это все стоит с субботы, когда был пробег в феофанию.
Самое главное что это не кто не убирает.
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23.11.2020 19:24 Ответить
шут гороховый
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23.11.2020 19:26 Ответить
та щоб ти здохло, чмо шмаркате.
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23.11.2020 19:26 Ответить
Работничек нашелся!
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23.11.2020 19:26 Ответить
В 2019 р. українці "купили" квиток на 5-ти річну виставу блазня. Він сказав - буде весело - як глумився над ними так і продовжує.
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23.11.2020 19:39 Ответить
..."українці" купили...
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24.11.2020 11:52 Ответить
Зелена с..ь. Він вилікувався. А скільки людей мучиться і вмирає через недолугу бл... зелену владу, бо не може отримати меддопомоги при ковід. А він м...к не знає , що вже іде сортування людей, і старші 50 років госпіталізують лиш якщо треба в реанімацію. Бл...не знає? А що тоді якщо людина в 50 попадає в реанімацію , і то не в інфекційну чи легенева а районну?то які шанси вижити? А майже 0! Бо раніше не госпіталізують. А сімейні лікарів втікають на лікарняний в ніх..а не дозвонился до них. А рай лікарні виписують антибіотики і все! Зволота зелена. Що неправда, а спитайся у Львові про це. Проср...ли час і гроші з весни, дороги будують, бл дол.....би. Де зарплати лікарям, де місця для хворих і обладнання ( нема місць зараз вже і в коридорах і це про спеціалізовані лікарні бо решту лікарень то лягти і тупо вмирати) , де захист лікарям, кисень той сра...ий, де то все???? Зе: люди реально мучаться і вмирають через вашу зелену владу поки ви відосікі робите. Горіть в пеклі су.и ср..ні
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23.11.2020 19:43 Ответить
та воно і не боліло.
дешевий цирк
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23.11.2020 21:01 Ответить
брехло, прям за неделю выздоровел
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23.11.2020 19:47 Ответить
одному мені здається - 1 шо воно не хворіло. 2 шо у нього ряха стала в 1,5 раза більше?!
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23.11.2020 19:54 Ответить
дешевый ган..дон, дешевый пиар, ничем оно не болело! Вся его жизнь это лицедейство и брехня!
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23.11.2020 20:04 Ответить
Главное все сразу зе...лупкин.ермак и арахамия..симулянты проклятые))
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23.11.2020 20:21 Ответить
Очень подозрительно: одновременно заболели, одновременно лечились (?) в Феофании, одновременно лёгкая форма, больница не охранялась, одновременно "приступили к работе". Поскольку Ермак и Зеленский непрерывно врут (в частности, вспомним "теракт" в автобусе) - похоже, решили предъявить наивному электорату очередной пиар. "Мы с народом, мы тоже болеем, голосуйте за нас".
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23.11.2020 20:38 Ответить
Хорошо, молодец.
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23.11.2020 20:41 Ответить
Класика безсмертна,кто читал поймёт: -

Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовывающегося парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.
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23.11.2020 20:45 Ответить
.........они жили не долго,но счастливо и вылечились в один день.....
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23.11.2020 21:07 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 8195
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23.11.2020 21:10 Ответить
мурло
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23.11.2020 21:37 Ответить
хоч ховрахiв бий (об нюю)
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24.11.2020 01:04 Ответить
скоріш - ****
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24.11.2020 11:28 Ответить
Каарочи, колхоз имени 40лет без урожаю, с молдавским акцентом.
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24.11.2020 03:05 Ответить
Хто знає, що то за харя відосики крутить?
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24.11.2020 08:24 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь вместе с дЕрЬмаком в «Феофании» от людей спрятались, уединились, друг другу выхлопухи всласть отхонинговали, теперь такие позитивные - это ж так мило, просто ми-ми-ми какое-то.
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23.11.2020 21:15 Ответить
а когда первый тест был положительный..оно какое было? в дрова???
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23.11.2020 21:22 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2464
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23.11.2020 21:29 Ответить
і скажіть тепер хто брехло Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 4882
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24.11.2020 01:22 Ответить
Ким Чен Зе.
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24.11.2020 11:57 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 7918
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23.11.2020 21:30 Ответить
Если у этого такая рожа, прдставляю, какая харя у Ермака после "лечения".
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23.11.2020 21:43 Ответить
Вот это рожу отьел Зеленский на деньги олигархата.
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23.11.2020 22:05 Ответить
Ну и что дальше, Чмо? Чем ты нас теперь развлекать будешь? Может,анекдот какой-нибудь расскажи, или видосик новый сбацай.Я их все равно не смотрю, а людям все веселее болеть будет...
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23.11.2020 22:09 Ответить

Oleg Khvoshchevsky


НЕДОРАЗУМЕНИЕ по фамилии Ермак,заявило о том,что они с Зеленским-это новая ЭПОХА в ИСТОРИИ Украины...ДЕБИЛ ПЛЯТЬ..
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23.11.2020 22:50 Ответить
мда, говно не тонет.
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23.11.2020 23:45 Ответить
Єто в Феофании зелечмо такую ряху нажрало?
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23.11.2020 23:59 Ответить
Та кому ти здався ГАВНЮК .Що ти є . чи тебе нема...звичайно краще б щоб і небуло .
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24.11.2020 00:07 Ответить
Так, ладно, если серьзено: 10 дней назад у Зе "обнруживают корону", и вот он уже перед нами огурцом, рапортует, что все окей, и тест - отрицательный.

У меня есть предположение, что Віслюк никаким ковидом, конечно, не болел, а просто получил ложно-положительный результат (я не думаю, что это была постановка "от" и "до"). Илон наше все Маск недавно уже показал, что можно сдать 4 теста подряд, и получить 50/50 взаимоисключающие результаты. Вполне возможно, что и Ермак отже получил ложно-положительный в тот же день например, потому, что тесты делали через жопу, или кто-то где-то накосячил, или это вообще была какая-нибудь простуда, дающая ложное срабатывание на ПЦР. Я не медик, конечно, но, полагаю, при такой низкой точности тестов, подобное запросто возможно (поправьте, если я ошибаюсь, и там какой-нибудь 100% механизм защиты).

Что надобно делать с высокопоставленными чинушами в случае подозрения на смертельно опасную хворь? Правильно: лечить. А то не дай бог оставят государство без своего мудрого руководства (в самом деле, куда ж мы без ВАЗа-то? Пропадем, сиротинушки ).

Я даже рискну предположить, что о ложно-положительном тесте узнали довольно быстро, но у нас ведь есть карантинные 10-14 дней, да? И вот как только 10 дней прошли, а под Феоафнию привезли мешок ********, оба черта дружно "выздоровели". И я даже подозреваю, что по запушхей харе Гидарнта, любой может безошибочно угадать, чем именно они там лечились.

Все остальное - просто цирк "смотрите, он тоже человек, ему так тяжело". Это очень хорошо работает на аудиторию мамочек с синдромом пустого гнезда, и просто сердобольных "родителей", которые уже мысленно увидели в Бубочке своего сынулю, которого со всех сотрон клюет проклятое порошенковское воронье.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806203373260921&id=100016137970716
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24.11.2020 00:50 Ответить
а йому улибаться не боляче? он як шоки у складочки єлі складаються!
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24.11.2020 00:59 Ответить
і ще хтось питає куда ділось зерно із госрезерву, спихують на бідних мишенят Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6975
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24.11.2020 01:26 Ответить
нє, то по Мендель: на жаль ... їв вітаміни.
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24.11.2020 01:57 Ответить
ЗЕля, но карму "Шоб ты здох" никто не отменял..... Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2833
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24.11.2020 01:24 Ответить
для всех местных высокоинтеллигентых и высокоинтеллектуальных ботов это страшная зрадулька.
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24.11.2020 02:46 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6034 маладєц Вовка! Дай Бог не останній.... мда... позітів...
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24.11.2020 02:47 Ответить
На шо намек, Бог шельму отметит по настоящему?
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24.11.2020 03:02 Ответить
ну...дик... шо ж... "на всьо воля....", текскезать,....не грай в бога-не будеш баобабом... інший Володя казав ...Семенович. той що,.. не порівнюю аж ніяк. ..АВовка-маладєц.... торує шлях.... і сам вже не зна куди. оці відосіки - лише крик у пустелі...спроба якось..., як здавалось...засіб... якось щось... але вже в нікуди.... мав шанс... просрав, ба навіть не хотів... дурень. (або ж злякавсь) але в історію таки вляпавсь, як брехун і "сєрость"... шкода часу... Жоден з президентів України та і не зміг(не хоті - навіть в думках не склалося) стати тим ким став Лінкольн для США, чи Меєр для Ізраїля, чиМасарек для Чехії...etc.... "сєрость,рєшалово, барижнічєство, договорнякі...."...Жоден...нажаль....далі <censored>...
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24.11.2020 05:06 Ответить
...і да...колесо карми, ніхто не відміняв.... перевірено. перепрошую.
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24.11.2020 05:18 Ответить
вот что асфальт животворящий делает
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24.11.2020 06:42 Ответить
Мразь пархатая
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24.11.2020 07:51 Ответить
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 874
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24.11.2020 08:03 Ответить
Падлюка !
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24.11.2020 08:08 Ответить
опять тварь обкурилась, видно за клоунами обратно в квартал хочется пословоблудить.
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24.11.2020 09:09 Ответить
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