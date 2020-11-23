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Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что причиной его увольнения из Офиса Президента стала потеря доверия между ним и Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это была "взаимная потеря доверия".

"В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Мне было не по дороге... Я старался прогнозировать, чем закончится тот или иной шаг. Я старался выключить эмоции и быть прагматичным. Владимир Александрович больше эмоциональный, чем прагматичный. Я не вижу планирования эшелона своих действий", - сказал Богдан.

Читайте также: Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты
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Топ комментарии
+9
Найрозумнішим з тієї "дрімтім" виявився Данілюк, котрий побіг першим.
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23.11.2020 12:09
+9
Он выбрал завхоза.
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5055
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23.11.2020 12:10
+6
эшелон идет на ростов!
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23.11.2020 12:14
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Найрозумнішим з тієї "дрімтім" виявився Данілюк, котрий побіг першим.
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23.11.2020 12:09 Ответить
порошенко в прямому на свободі слова завчасно пояснив данилюку, в якій ситуації він опинився і чому це треба зробити
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23.11.2020 12:29 Ответить
в прямому етері...
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23.11.2020 12:30 Ответить
Он выбрал завхоза.
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5055
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23.11.2020 12:10 Ответить
Фу ***...
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23.11.2020 12:13 Ответить
Да, правда она такая, всегда горькая.
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23.11.2020 12:15 Ответить
Колишня. Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5017
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23.11.2020 12:10 Ответить
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5768
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23.11.2020 12:16 Ответить
Каждый политик, которого не без труда вышибли из кресла (зачастую, при помощи пинка под зад), обязательно кричит, что он "ушел, потому что утратил доверие к начальнику". И тут же начинает "разоблачать". Стоит ему устроиться на теплое место, как риторика меняется на диаметрально противоположную. Арестович, ты там ещё?
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23.11.2020 12:11 Ответить
Наверно поэтому и придерживают Степанова, чтобы он потом не рассказывал очень много
"интересного" о борьбе с короной и пр..
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23.11.2020 12:36 Ответить
Степанову уже смазывают лыжи. Подписи на увольнение во ВРУ уже вовсю собирают. Думаю, свалят на него введение локдауна - и уволят. Нужно же найти крайнего.
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23.11.2020 13:08 Ответить
А зараз взаємна довіра повернулася раз один Андрюша іншого взяв у радники?
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23.11.2020 12:12 Ответить
эшелон идет на ростов!
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23.11.2020 12:14 Ответить
Как по мне, так лучше автозак едет на аскольдов переулок 3А.
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23.11.2020 12:17 Ответить
так какой же он путь выбрал, если не секрет? Ну никак не могу понять.
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23.11.2020 12:19 Ответить
Порохоботство)) Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 4375
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23.11.2020 12:23 Ответить
Движение - всё, цель - ничто (C)
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23.11.2020 12:24 Ответить
Да вы обое рябое. Один тупень, другой хитрый лис.
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23.11.2020 12:23 Ответить
Отверженный Бурятъ, страшнее обиженной женщины.
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23.11.2020 12:25 Ответить
Очень вовремя архитектор зеленой власти Богдан Андрей слинял)) щас можно, развалившись в кресле, поговаривать, что вот, мол, какие неуки и тупари... а сам ведь все это запустил
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23.11.2020 12:25 Ответить
Месть брошенки... она такая. Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях - Цензор.НЕТ 5589
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23.11.2020 12:29 Ответить
Богдан до сих пор через своих людей,заведенных в Раду и Суды, держит Зеленского за причандалы.По факту Богдан оказался не менее алчным,чем шакаладный.После Закона о Земле ему пришлось собирать манатки.Он пытался быть роялем ,а стал дудкой писклявой.Нечистоплотность видна издалека.
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23.11.2020 12:36 Ответить
Беньямин Коломойский держит. Богдан - его ручная собачка.
Вы думаете, это случайно, что палица с экранов эфиров не вылезает?
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23.11.2020 13:10 Ответить
Богдан ще той поц.
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23.11.2020 12:37 Ответить
..а всі вони??Там іншім-місця нема...
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23.11.2020 12:49 Ответить
Богдан китайский лазутчик, на роже лица написано. Нас не провести!
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23.11.2020 12:39 Ответить
Каломойский шептун стал ГУРУ политики .Подметил все "бывшие"становятся "умничками " и лапушками после увольнения.
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23.11.2020 12:47 Ответить
Побачив "богдан", що міг бути фактично реґентом, тому його шляки й трафляють
Та заспокойся, "богдане", ґебня для реґентства поставила на 100% свою людину -- прокацапського покидька. Ти на це не підходив навіть за всієї своєї зіпсованости.
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23.11.2020 12:48 Ответить
Богдан-многостаночник.Он не отказывается от поддержки Коломойского,но в отличие от Дубинского играет и свою игру,причём в большей степени свою.Не зря у него тёрки с Дубинским и его бандой.
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23.11.2020 14:25 Ответить
Чим він думав коли порожнього йолопа в преЗЕденти просував?
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23.11.2020 16:10 Ответить
Богдану надо было меньше интриговать, хамить и бухать. И побриться, приодеться не мешало бы, а то, как полубомж уже выглядел.
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23.11.2020 20:39 Ответить
 
 