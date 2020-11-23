За сутки от коронавируса умерли 20 киевлян, выздоровели - 2, выявили 1 212 случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Подтвержденных случаев коронавируса в столице уже 60 218.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218", - сказал Кличко.
Среди заболевших: 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 44 медика.
"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.
Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус побороли 20 744 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.
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