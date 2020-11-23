За сутки от коронавируса умерли 20 киевлян, выздоровели - 2, выявили 1 212 случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев коронавируса в столице уже 60 218.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 44 медика.

"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус побороли 20 744 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

Читайте также: В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 5 детских садов. COVID-19 болеют 740 педагогов и 1080 учеников, - Кличко