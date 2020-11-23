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За сутки от коронавируса умерли 20 киевлян, выздоровели - 2, выявили 1 212 случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса умерли 20 киевлян, выздоровели - 2, выявили 1 212 случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев коронавируса в столице уже 60 218.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 44 медика.

"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус побороли 20 744 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

Читайте также: В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 5 детских садов. COVID-19 болеют 740 педагогов и 1080 учеников, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Зеля и Ермак выздоровели, остальные умерли, новость ппц.
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23.11.2020 12:14 Ответить
видно клоунов крона не берет, нужен осиновый кол
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23.11.2020 14:47 Ответить
Оскільки Зеленський вже був президентом в двох сезонах, то він не мав права балотуватися на третій термін.
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23.11.2020 12:15 Ответить
Какая-то дикая статистика. Так же и вымереть можно.
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23.11.2020 12:20 Ответить
Мда.... выздоровели 2..... Карантин выходного дня... и пусть ковид подождёт! За добу від коронавірусу померли 20 киян, одужали - 2, виявили 1212 випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8684
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23.11.2020 12:27 Ответить
Диктор на " посту".. Что такое "Ковид", это такая возможность Виталику ежедневно вылазить на телеэкран и бубнить заученные фразы ( меняя только цифры" , пытаясь заученными ( с трудом) интонациями плохого актеришки прочесть очередное сообщение с попыткой ( неудачной) сделать "умное лицо". Если бы не пандемия то Виталиииик еще бы ездил на велосипеде, пел под гитару песни, прыгал на стеклянном мосту .. А так стандартный набор "баксера" зачитал текст и день прошел... И это блин клинтон наша "политическая элита", а мы удивляемся почему у нас все та к хр... И это я еще не вспомнил Зелю, Рабиновича, Королевскую, Юлю, Ляшко, Киву, Юзика и прочих " звезд " нашей полит " эстрады". ( без обид , кого не упомянул, сильно длинный список этак на 99%) Посмотришь на них и приходит понимание какой то обреченности доля страны.
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23.11.2020 12:32 Ответить
Откуда Кличко всё это знает. Вот умный, аж жуть!
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23.11.2020 12:40 Ответить
Точно 2....... ???
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23.11.2020 13:44 Ответить
Фейк. Смертность от ковид не может превышать число выздоровевших в десять раз. Это полностью и целиком противоречит мировой статистике.
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23.11.2020 22:49 Ответить
 
 