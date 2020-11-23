В этом году в Украине закрылись 700 тыс. предприятий, 30% малого бизнеса потеряли 60-80% доходов и сократили штат на 50%: скоро поступлений от налогов не будет, - бизнесмен Сапронов

Количество официальных безработных к концу года в Украине достигнет почти 2 млн.человек - это 11% работоспособного населения страны.

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Шалвович Катамадзе - в этом году в Украине закрылись 700 000 предприятий.

30% малого бизнеса понесли убытки в виде потери доходов на 60-80%, и сократили штат на 50%.

Количество официальных безработных к концу года достигнет почти 2 млн.человек.

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Это около 11%.

Премьер рассказывает про созданные новые рабочие места.

Не вижу их.

Разумных компенсационных программ, как это делают в Мире, для малого бизнеса не вижу.

Скоро налогов не будет.

Значит не будет заработных плат учителям, врачам, другим многочисленным работникам бюджетной сферы, не добавляющей стоимости в продукт .

Не будет пенсий.

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Точнее всё это будет, на бумаге или с большой задержкой.

Думайте Министры.

Берегите предпринимателя и малый бизнес.

Денежные знаки не на деревьях растут.

Сначала кто- то должен рискнуть - купить средства производства, создать рабочие места, произвести что-то, продать, получить добавленную стоимость, прибыль и заплатить заработную плату, коммунальные и налоги.

Кто это будет делать ?

Чиновник или депутат ?

Умрёт бизнес - умрёт страна", - заявил Сапронов.