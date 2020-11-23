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Турция будет бесплатно прививать своих граждан китайской вакциной от коронавируса, - глава Минздрава Коджа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Турция будет бесплатно прививать своих граждан китайской вакциной от коронавируса, - глава Минздрава Коджа

Граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinovac Biotech.

Об этом со ссылкой на главу министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджа пишет турецкая газета Hürriyet 23 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Первыми вакцину получат медики, а после них – люди с хроническими заболеваниями. Коджа заявил, что количество доз вакцины может достичь 50 млн. Но тот, кто захочет привиться другими лицензированными вакцинами от COVID-19, сможет сделать это за свой счет, подчеркнул министр.

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Глава турецкого минздрава заверил, что Турция сможет произвести собственную вакцину. Результат стоит ожидать после 2021 года.

Коджа 19 ноября говорил, что Турция закупит не менее 20 млн доз вакцины от COVID-19 у китайской Sinovac Biotech в декабре. Как сообщило агентство Reuters, Турция станет вторым покупателем китайской вакцины после Бразилии.

Oдин из руководителей Sinovac Biotech сообщил Reuters 20 ноября, что компания ожидает получить результаты клинических испытаний своей экспериментальной вакцины против COVID-19 под названием CoronaVac уже в следующем месяце.

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CoronaVac находится в третьей фазе глобальных клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Предварительные результаты первой и второй фаз исследований, полученные на прошлой неделе, показали, что вакцина формирует быстрый иммунный ответ, но более низкий уровень антител, чем у тех, кто уже переболел COVID-19.
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Топ комментарии
+5
Російська вакцина - лише в якості ветеринарного препарату.
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23.11.2020 12:38
+4
Турция уже привилась бесполезной вакциной с-400
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23.11.2020 12:44
+2
китайцы еще и приплатили небось за рекламу Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа - Цензор.НЕТ 8411
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23.11.2020 13:36
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Зеленые цену умножат на два и всех выстроят в очереди, чтобы никто здоровым оттуда не ушел.
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23.11.2020 12:35 Ответить
И российской, кстати, тоже.
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23.11.2020 12:36 Ответить
Російська вакцина - лише в якості ветеринарного препарату.
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23.11.2020 12:38 Ответить
російською навіть мавп не рекомкендують вацінувати!!! Нехай спочатку своїх лаптєногих рєпоїдів провакцінують. а потій заявляють про ефективність - почитайте їхню статистику і що пишуть самі козломорді...!!!
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23.11.2020 12:44 Ответить
Турция уже привилась бесполезной вакциной с-400
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23.11.2020 12:44 Ответить
Достойный пример для подражания. Украина поступит так же, если тотальное воровство не возьмет верх.
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23.11.2020 13:03 Ответить
Бесплатно, для всех граждан (!)
От этой фразы, будь она произнесена у нас, половина кабмина и верховной рады, будут в обмороке.))
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23.11.2020 13:30 Ответить
китайцы еще и приплатили небось за рекламу Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа - Цензор.НЕТ 8411
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23.11.2020 13:36 Ответить
что там в этой отсталой Турции - вот украинцев не только бесплатно вакцинируют, но и 38000грн на лечение оплачивает государство
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23.11.2020 13:45 Ответить
Евреи хотят закупить российскую вакцину, им ведь наплевать на своих граждан, в отличии от Украины.
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23.11.2020 15:26 Ответить
ТЫ больше верь мертвейчуку и ОПЗЖ оппым, по его воплям Турки уже производят кацапскую вакцину.
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23.11.2020 18:46 Ответить
 
 