На карантин в Киеве закрыты восемь школ и четыре детсада: коронавирусом болеют 1 166 школьников и более 790 педагогов, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты восемь школ и переведены на дистанционное обучение 1 016 классов. Также на карантине четыре детсада и 176 групп в садиках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом зявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении всего 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов", - отметил мэр.
По словам Кличко, в детских садах, из-за коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 садах. И полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в садах сегодня - более 46 процентов.
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1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.Не допускати повних автобусів
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті спеціальними підрозділами поліції чи активістами з повноваженнями. Штрафувати на місці.
4) Не дозволяти пенсіонерам за 70 років хоча б, виходити в магазини в часи пік (з 16:00 і до 00:00)