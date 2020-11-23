На карантин в Киеве закрыты восемь школ и четыре детсада: коронавирусом болеют 1 166 школьников и более 790 педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты восемь школ и переведены на дистанционное обучение 1 016 классов. Также на карантине четыре детсада и 176 групп в садиках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом зявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении всего 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов", - отметил мэр.

По словам Кличко, в детских садах, из-за коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 садах. И полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в садах сегодня - более 46 процентов.

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