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На карантин в Киеве закрыты восемь школ и четыре детсада: коронавирусом болеют 1 166 школьников и более 790 педагогов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На карантин в Киеве закрыты восемь школ и четыре детсада: коронавирусом болеют 1 166 школьников и более 790 педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты восемь школ и переведены на дистанционное обучение 1 016 классов. Также на карантине четыре детсада и 176 групп в садиках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом зявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении всего 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов", - отметил мэр.

По словам Кличко, в детских садах, из-за коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 садах. И полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в садах сегодня - более 46 процентов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 4564
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23.11.2020 13:02 Ответить
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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23.11.2020 13:12 Ответить
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.Не допускати повних автобусів
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті спеціальними підрозділами поліції чи активістами з повноваженнями. Штрафувати на місці.

4) Не дозволяти пенсіонерам за 70 років хоча б, виходити в магазини в часи пік (з 16:00 і до 00:00)
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23.11.2020 13:14 Ответить
как ты предлагаешь учить первокласников дистанционно????
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23.11.2020 13:22 Ответить
 
 