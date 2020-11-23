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Кличко: 71% смертей из-за COVID-19 в Киеве - это люди старше 65 лет

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Кличко: 71% смертей из-за COVID-19 в Киеве - это люди старше 65 лет

В столице от коронавируса больше всего умирают люди старше 65 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По статистике, больше всего умирают люди в возрасте старше 65 лет - 71%. А также в возрасте 50-65 лет - 23%. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии, - сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. У них вирус вызывает осложнения. В общем, за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин", - сказал Кличко.

По словам мэра, врачи отмечают, что среди тех, у кого в результате болезни возникают осложнения, - и люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

"Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания. Тем самым теряют драгоценное время. Прежде всего, при первых симптомах коронавируса, надо проинформировать своего семейного врача. Семейный врач должен опросить пациента и, при наличии симптомов COVID-19, направить к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса умерли 20 киевлян, выздоровели - 2, выявили 1 212 случаев, - Кличко

Он подчеркнул, что врачи призывают не заниматься самолечением и не принимать лекарств, которые не применяют при вирусном заболевании. 
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Топ комментарии
+1
На время карантина нужно отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Ехал днём в троллейбусе- одни пенсионеры толпами снуют
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23.11.2020 12:59
+1
В чем смысл объявления этой статистики?К призыву ,можно не носить маски ,тем кто моложе?
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23.11.2020 13:01
+1
шановні, є два питання в звязку з інфою
1 - а де можна побачити розбивку по віку по україні
2 - а якшо припустимо виявлена корона у 1 перший день, тоді шо? як її родинний лікар вилікує?
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23.11.2020 13:07
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А таких що, не жалко?!
Чи вони жити не хочуть?
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23.11.2020 12:52 Ответить
кто сказал что не жалко? Кличко ясно сказал - при первых симптомах обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.
Шо неясно?
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23.11.2020 13:26 Ответить
Эта "виталикова весть" может обрадовать только пенсионный фонд Украины.
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23.11.2020 12:52 Ответить
Если б вздора не вещали нам пророки-болтуны
Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли.
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23.11.2020 13:15 Ответить
Пенсии не хватило?
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23.11.2020 12:53 Ответить
на что? на обращение к семейному врачу? не, мозгов не хватило.
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23.11.2020 13:27 Ответить
На время карантина нужно отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Ехал днём в троллейбусе- одни пенсионеры толпами снуют
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23.11.2020 12:59 Ответить
а якого *** ти там в тролейбусах снуєш? не заробив на машину і в цьому винні пенси? чи тобі взападло з пенсами їздити??
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23.11.2020 13:10 Ответить
При встрече объясню. И вежливости поучу
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23.11.2020 13:28 Ответить
а з *** лі ти вважаєш, шо я дам тобі не менш доброзичливу відповідь на твої пояснення і повчання? та 100700 я тобі мінімум втричі доброзичливіше відповім
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24.11.2020 10:12 Ответить
Я думаю, что при встрече ты пострадаешь
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24.11.2020 10:22 Ответить
дурень думкою багатіє
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24.11.2020 11:26 Ответить
В чем смысл объявления этой статистики?К призыву ,можно не носить маски ,тем кто моложе?
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23.11.2020 13:01 Ответить
спросите журналистов, которые такие вопросы постоянно задают.
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23.11.2020 13:28 Ответить
шановні, є два питання в звязку з інфою
1 - а де можна побачити розбивку по віку по україні
2 - а якшо припустимо виявлена корона у 1 перший день, тоді шо? як її родинний лікар вилікує?
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23.11.2020 13:07 Ответить
есть утвержденный МОЗом протокол лечения. И для легких, и для средних и для тяжелых случаев.
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23.11.2020 13:28 Ответить
Протокол есть ,девятый по счету знчит эксперементальный, лекарств нет
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23.11.2020 13:38 Ответить
А нам обещали, что выздохнут ВСЕ пенсионеры. Опять спи-дели?
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23.11.2020 13:38 Ответить
Винні це самі люди, яки зачиняють форточки в приміщеннях і транспорті. І змушують всіх інших дихати заразою.
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23.11.2020 14:31 Ответить
Знаю кілька здорових людей до 50 яки ледве перенесли цю заразу. Щей досі ледве ходять на роботу. Так що, бережить себе.
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23.11.2020 14:32 Ответить
Це, було відомо ще весною.
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23.11.2020 14:51 Ответить
 
 