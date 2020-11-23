РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6301 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
2 214 13
карантин (16730) COVID-19 (18599) Мокан Василий (44) коронавирус (17041) локдаун (294)

В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, - "слуга народа" Мокан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, -

Правительство может ввести полный локдаун, если остальные меры не помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, - это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", - сказал нардеп.

По словам Мокана, цель карантина выходного дня на данный момент не достигнута.

"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня - стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (полного локдауна. - Ред.) должна рассматриваться", - подытожил Мокан.

Также читайте: Кабмин подаст в Раду проект бюджета на 2021 год до конца недели, - Мокан

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
показать весь комментарий
23.11.2020 13:21
+2
Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
показать весь комментарий
23.11.2020 13:35
+2
У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
показать весь комментарий
23.11.2020 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
показать весь комментарий
23.11.2020 13:21 Ответить
понабирали, ***, дебилов во власть по объявлению, вот и расхлёбываем...
показать весь комментарий
23.11.2020 13:21 Ответить
Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
показать весь комментарий
23.11.2020 13:35 Ответить
Самая модная тема - коечный фонд. Вся страна наперебой считает, сколько осталось кроватей. Вот, ****. поле для бизнеса - перепрофилировать вообще всё на кровати.
показать весь комментарий
23.11.2020 13:38 Ответить
Локдаун - як засіб проти Майдану..
показать весь комментарий
23.11.2020 13:38 Ответить
Ситуация в киеве хреновая.. Болеют много.. Госпитализируют группы риска.. Диабет кардиология и так далее.. Я сама уже месяц на больничном.. Или вы думаете что двухсторонняя пневмония проходит раз и все? А еще ковид 19лупит по сосуда... Доктор уже мне сказал.. Дружить с невропатологом((( да.. А еще одна знакомая антиковидницу.. Болеет ковид19..правда в легкой форме... На таблетках... Считала ковид зсговором... А школы работают.. А учителя болеют и не только... А счас как наложится этот вирус на грипп на бронхит синусит будет вообще жопа
показать весь комментарий
23.11.2020 13:39 Ответить
Отже, якщо відмовляти людям в госпіталізації, то не буде і росту госпіталізації. Все геніальне просто. Браво, зебілоїди.
показать весь комментарий
23.11.2020 13:44 Ответить
У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
показать весь комментарий
23.11.2020 14:03 Ответить
І що він дасть, цей локдаун?!
Я думаю, що нічого не зміниться доки люди для здачі ПЛР-тестів будуть самостійно добиратись в лабораторії і по 7-10 днів очікувати на результати.
показать весь комментарий
23.11.2020 14:09 Ответить
Ну,ликвидировать старую совковую систему Семашко,Украина явно поторопилась.Она не очень эффективна в обычное время,зато позволяла неплохо справлятся с эпидемиями.Избыточный коечный больничный фонд,быстрое перепрофилирование медучреждений и сеть инфекционных больниц.Служба СЭС,недавно ликвидированная у вас.И зря Зеленского обвиняете-реформа украинского здравоохранения не при нем началась.Другое дело-он ее продолжил.Очень вовремя)И сейчас хорошего выбора нет-обьяви локдаун-ляжет экономика,не обьяви-тысячи погибших от Ковида и коллапс медицины.
показать весь комментарий
23.11.2020 14:37 Ответить
А может все проще? Свалить на корону все накырованное говно и истерить подольше-не это ли основная задача зелепузиков???
показать весь комментарий
23.11.2020 15:32 Ответить
Сейчас любая власть в мире будет сваливать свои ошибки на Ковид.Зеля здесь не исключение.
показать весь комментарий
23.11.2020 15:38 Ответить
Треба карантин лише для шкіл, дитячих садочків та студентів. Промисловість має працювати.
показать весь комментарий
23.11.2020 16:22 Ответить
 
 