Богдан о "перевороте в КС": С Вовком обсуждать назначение Тупицкого я мог только в негативном плане

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отрицает разговор с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком о назначении на должность главы Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос, подтверждает ли Богдан разговор с главой ОАСК Вовком и экс-главой АП Януковича Андреем Портновым о назначении Тупицкого, о котором сообщал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, он сказал: "Если я с кем-то обсуждал, в том числе и с Вовком, назначение каких-то, Тупицкого конкретно, то только в негативном плане".

Богдан указал, что разговора о том, чтобы "поставить Тупицкого" не было.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.