НАБУ предотвратило кражу из Госрезерва на Сумщине 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору филиала сообщили о подозрении

22 ноября 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в завладении зерна на сумму более 2,8 млн грн. Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в ноябре 2020 и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ провели неотложные следственные мероприятия, и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года.

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