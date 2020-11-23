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Новости Происшествия
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НАБУ (4031) Госрезерв (56) зерно (996) коррупция (8388)

НАБУ предотвратило кражу из Госрезерва на Сумщине 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору филиала сообщили о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАБУ предотвратило кражу из Госрезерва на Сумщине 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору филиала сообщили о подозрении

22 ноября 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в завладении зерна на сумму более 2,8 млн грн. Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в ноябре 2020 и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ провели неотложные следственные мероприятия, и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года.

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Топ комментарии
+2
Напевне правильніше буде сказати: Без оплати в державну кишеню, а з оплатою у власну. Пора знімати мораторій на смертну кару. Таке падло ніяка тюрма не виправить.
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23.11.2020 13:50
+2
На этот раз "мыши" остались без нового Гелентвагена
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23.11.2020 14:20
+1
Яке сповіщення, в СІЗО без будь яких застав !!)))
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23.11.2020 13:42
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Шо, мышеловки поставили?
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23.11.2020 13:39 Ответить
НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6796
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23.11.2020 17:50 Ответить
Главный мышь попался.
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23.11.2020 13:40 Ответить
Главный мышь в Киеве, здесь просто мышонок по неопытности.
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23.11.2020 13:46 Ответить
Яке сповіщення, в СІЗО без будь яких застав !!)))
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23.11.2020 13:42 Ответить
І що, "миші" на Сумщині залишилися голодні? А крім зерна все інше є в наявності, бо в цих "конторах" багато різних гризунів...
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23.11.2020 13:43 Ответить
суми не тернопіль...там не шарудять, всьо тихо-о-о
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23.11.2020 13:45 Ответить
Напевне правильніше буде сказати: Без оплати в державну кишеню, а з оплатою у власну. Пора знімати мораторій на смертну кару. Таке падло ніяка тюрма не виправить.
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23.11.2020 13:50 Ответить
Вангую - він не з партії СН.
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23.11.2020 13:54 Ответить
На то оно и Госрезерв. Чтобы продать ему - откат. Чтобы купить у него - взятка.
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23.11.2020 14:09 Ответить
На этот раз "мыши" остались без нового Гелентвагена
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23.11.2020 14:20 Ответить
НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 5742
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23.11.2020 14:29 Ответить
 
 