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Новости Общество
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В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование

Большинство родителей и учителей (84%) считают, что в украинских школах необходимо вводить сексуальное образование, однако не все педагоги уверены в том, что смогут правильно это делать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Cedos в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу ООН и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Согласно отчетам, половое воспитание в школах поддерживают полностью по 60% учителей и родителей. Частично поддерживают 24% родителей и 23% учителей от общего количества опрошенных. Только 8% и 9% не поддержали такие нововведения.

Больше всего родители и учителя поддерживают введение сексуального образования с первого (16% педагогов и 12% родителей) и пятого класса (18% и 25% соответственно). Введение полового образования с пятого года обучения поддерживают больше опрошенных — 18% и 25% соответственно.

Родители и педагоги сошлись во мнении о том, что проводить такое обучение необходимо в формате лекций, где будут выступать специалисты в этой области (47% родителей и 57% учителей).

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В исследовании также говорится о том, что, несмотря на такие показатели, в этой теме учителя и родители мыслят стереотипно. При этом, около 40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме, чтобы самостоятельно обсуждать половое образование с учащимися.

Подробнее о стереотипах в сексуальном образовании у родителей и учителей:

  • девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям — 63% учителей и 65% родителей;
  • нетрадиционная ориентация требует лечения — 36% учителей и 44% родителей;
  • аборт должен быть запрещен в Украине — 33% преподавателей и 31% родителей;
  • молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, являются распущенными — 31% учителей и 30% родителей;
  • обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу/более активной сексуальной жизни — 23% учителей и 35% родителей;
  • заниматься сексом до брака стыдно — 27% и родителей, и учителей;
  • ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми — 19% преподавателей и 26% родителей.

"Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки", — говорится в исследовании.
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Топ комментарии
+5
- Родители, откуда дети берутся?
- Ну, это..., аисты их приносят...
Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
-Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
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23.11.2020 13:57
+3
- синку, настала пора сказати тобі, що Дід Мороз, який приносить тобі щороку подарунки, - це я
- я знаю, тато, лелека - це теж ти...
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23.11.2020 14:01
+2
"девушка, которая носит... яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям" - это не стереотип, а научно доказанный биологический факт. Потому что яркий макияж - это имитация признаков полового возбуждения самки при отсутствии реального возбуждения.
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23.11.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Ну очень актуально и своевременно В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование - Цензор.НЕТ 22
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23.11.2020 13:42 Ответить
...около 40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме, чтобы самостоятельно обсуждать половое образование с учащимися.

Не. ну это личный каждодневный опыт дома и на работе в подсобке.. В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование - Цензор.НЕТ 7529
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23.11.2020 13:43 Ответить
А як же тоді бути з новаціями на кшталт - "гендерно-нейтрального" виховання? Тут же без згадування термінології на тему "стать" не обійтися... В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 1484
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23.11.2020 13:53 Ответить
"40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме"
Учительница литературы не нашла общих тем для разговора с трудовиком, поэтому тр****ись молча.
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23.11.2020 13:55 Ответить
Лучше не надо! Особенно глядя на "цвет" нации в Верховной Раде.
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23.11.2020 13:56 Ответить
- Родители, откуда дети берутся?
- Ну, это..., аисты их приносят...
Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
-Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
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23.11.2020 13:57 Ответить
- синку, настала пора сказати тобі, що Дід Мороз, який приносить тобі щороку подарунки, - це я
- я знаю, тато, лелека - це теж ти...
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23.11.2020 14:01 Ответить
Я знаю татУ. Вчіть українську мову.
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23.11.2020 15:49 Ответить
ну як, вдалося підняти самооцінку?
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23.11.2020 16:02 Ответить
Та бачу дурнів вчи вчи, а вони так дурними і помирають.
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23.11.2020 17:03 Ответить
ніяк тобі підняти самооцінку, нікого не назвавши дурнем
дуже співчуваю, синку...
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23.11.2020 17:47 Ответить
Вы и так часто пишете про самооцінка, що у вас вона явно страждає. Бувають і інші мотиви у людей.
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24.11.2020 13:01 Ответить
Не аисты а атеисты!
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23.11.2020 14:01 Ответить
Через ці карантини жінки взагалі перестануть народжувати, бо від медичного забезпечення залежить здоров'я майбутнього покоління, а якщо медицина у стані локдауну, то і нарожувати небезпечно. Тоді і вчити не буде кого. Хоча нас ніхто не вчив і все було добре.
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23.11.2020 13:59 Ответить
Будем снова изобретать велосипед?
Давайте возьмем японскую методику полового воспитания в школах.
В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 5366
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23.11.2020 13:59 Ответить
"девушка, которая носит... яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям" - это не стереотип, а научно доказанный биологический факт. Потому что яркий макияж - это имитация признаков полового возбуждения самки при отсутствии реального возбуждения.
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23.11.2020 14:00 Ответить
Половое образование и сексуальное воспитание - не одно и то же. Первое - понятная необходимость, второе - уголовщина. Во всяком случае, с нынешними законами Украины.
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23.11.2020 14:11 Ответить
Минздрав предупреждает, здесь работают иудоглобализаторы.
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
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23.11.2020 14:48 Ответить
Головне не статеве виховання, а кого з ким.
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23.11.2020 14:53 Ответить
" родители имеют много предубеждений"- кто определил, что предубеждения, а что точка зрения?
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23.11.2020 15:54 Ответить
Да, да, это дегенерат-пропаганда, завернутая в наукообразную обложку и посыпанная привкусом свободы, равенства и братства.
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23.11.2020 17:03 Ответить
А "домашнее задание" (практическую часть) задавать будут (с выкладыванием роликов в "порнохаб")!? В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 445 В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 6242
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23.11.2020 17:38 Ответить
 
 