В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование
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Большинство родителей и учителей (84%) считают, что в украинских школах необходимо вводить сексуальное образование, однако не все педагоги уверены в том, что смогут правильно это делать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Cedos в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу ООН и при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Согласно отчетам, половое воспитание в школах поддерживают полностью по 60% учителей и родителей. Частично поддерживают 24% родителей и 23% учителей от общего количества опрошенных. Только 8% и 9% не поддержали такие нововведения.
Больше всего родители и учителя поддерживают введение сексуального образования с первого (16% педагогов и 12% родителей) и пятого класса (18% и 25% соответственно). Введение полового образования с пятого года обучения поддерживают больше опрошенных — 18% и 25% соответственно.
Родители и педагоги сошлись во мнении о том, что проводить такое обучение необходимо в формате лекций, где будут выступать специалисты в этой области (47% родителей и 57% учителей).
В исследовании также говорится о том, что, несмотря на такие показатели, в этой теме учителя и родители мыслят стереотипно. При этом, около 40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме, чтобы самостоятельно обсуждать половое образование с учащимися.
Подробнее о стереотипах в сексуальном образовании у родителей и учителей:
- девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям — 63% учителей и 65% родителей;
- нетрадиционная ориентация требует лечения — 36% учителей и 44% родителей;
- аборт должен быть запрещен в Украине — 33% преподавателей и 31% родителей;
- молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, являются распущенными — 31% учителей и 30% родителей;
- обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу/более активной сексуальной жизни — 23% учителей и 35% родителей;
- заниматься сексом до брака стыдно — 27% и родителей, и учителей;
- ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми — 19% преподавателей и 26% родителей.
"Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки", — говорится в исследовании.
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Не. ну это личный каждодневный опыт дома и на работе в подсобке..
Учительница литературы не нашла общих тем для разговора с трудовиком, поэтому тр****ись молча.
- Ну, это..., аисты их приносят...
Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
-Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
- я знаю, тато, лелека - це теж ти...
дуже співчуваю, синку...
Давайте возьмем японскую методику полового воспитания в школах.
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU