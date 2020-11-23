Рейтинг партий по результатам местных выборов: "СН" - 14,5%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" - 8,5%, - данные "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Всего участие в этих выборах приняли более 10,5 млн избирателей, отдали голоса за партии – 9,8 млн. Совокупная поддержка пяти парламентских партий на местных выборах 25 октября составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 году они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку.
Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"Анализ результатов местных выборов показал, что активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети. В результате удельный вес западных областей в общем массиве избирателей выросла с 27 до 31%.
Согласно агрегированному рейтингу партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.
"Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальную партию Ляшко - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2, 0%, партию "Пропозиція" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевского" - 0,8%.
Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.
Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.
Сравнительный анализ результатов опросов группы Рейтинг с результатами выборов показал достаточно высокую точность прогнозов (среднее отклонение по результатам партий составляет 0,7%), а незначительные отклонения объясняются: смещением реальной явки в сторону западных областей и относительно низким удельным весом молодежи в структуре тех, кто реально голосовал на выборах 25 октября.
Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
"Оппозиционная платформа - За життя" получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области.
"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.
Партия "За майбутнє" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.
"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.
Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" - в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко - Черниговской, "УДАР" - в Киеве, "Пропозиція" - в Днепропетровской.
Местные партии стали победителями в Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"), Закарпатской ("Рідне Закарпаття"), Полтавской ("Довіра"), Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Хмельницкой ("Команда Симчишина"), Черкасской (ВО "Черкащани") и Черниговской ("Рідний дім") областях. Также на лидерских позициях - в Херсонской ("Нам тут жити!"), Хмельницкой ("За конкретні справи") и Черновицкой ("Єдина Альтернатива") областях", - говорится в результатах исследования.
Пожалуйста, подождите...
Она публикует "данные" для тупого быдла , которое не умеет пользоваться сайтами ЦВК и не способна делать простые арифметические операции .
Украинцев заказчики рейтингов и социсов хотят превратить в тупое стадо , в быдло , когда цифры с сайта ЦВК говорят об одном , а им "хоть сцы на глаза - всё божья роса" !
www.cvk.gov.ua
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад :
Самовисування______6632__ 16.14%
"СЛУГА НАРОДУ"___ 6087___14.82%
"Батьківщина" ______4282___10.42%
"ОПЗЖ" (ЖОПА)____4050___09.86%
"ЗА МАЙБУТНЄ"____3936___09.58%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ"__ 3742___09.11%
Прошу обратить всех внимание -- в отличии от манипуляторов с "Рейтинга" я привожу данные с сайта ЦВК включающие конкретное количество мандатов , а не какие-то всятые из дупы проценты . Проценту у меня это результат деления количества мандатов на общее число .
Беспартійні ________6368__96.02%
"Батьківщина" ______ 60___0.90%
"Агр. Партія"________ 37___0.56%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ"__ 36 ___0.54%
"Свобода"__________22___0.33%
Ця инфа з того ж сайту псує шаблон ПЕСика , про те , що нібито "Батьківщина" стільки (4225 мандатів) взяла виключно завдяки "селюкам" . Всього 60 мандатів з села .
"Немає такий чудес які більшу ніжку роблять маленької, а маленьке серце великим"
Так саме не існує таких медодів підрахунку , коли різницю в 500 мандатів робить в зворотню різниці майже в 8% . Крім маніпуляцій .
Немає таємного електорату , який таємно голосує за ЕС , а у Батьківщини на 550 мандатів більше .
P.S. Непогано б було , що "Рейтинг" оголосив би замовників цього хитрого підрахунку !
Тому добре розумію де хотєлки замовника , а де те , за що потім можливо прягнути до відповідальності за публікацію манипулятивної інфи . Тому я переглянув й джерело , а не тільки Цензор -- жодної згадки про загальну кількість (в терміні "агрегарований рейтинг" коріння тут "рейтинг" -- тобто виборковий) .
Якщо б дані йшли по загальній кількості виборців , то не відсотки згадували в першу чергу, а мільони виборців , що проголусували за ту чи іншу партію . Тоді б була б інша відповідальність . В будь якому дійсно серьозному дослідженні завжди перша ланка це джерело (міллійони голосів) , а вже потім вже похідні данні (відсотки) .
Більш того , коли є база (тобто загальна кількість, що голосували за ... ) то завжди згадується від чого рахуються відсотки -- від загальної кількості виборців , або від тих , хто прийшов и проголосував .
Я не марно привів данні по виборам в дрібних містах (<10000) , селищах й селах ... Тенденція очевидна : на майже 7000 тисяч мандатів 6368 беспартійні й "лідером" є знов таки "Батьківщина" з аж 60 мандатами й 0.91% , а інші партії йще меньше .
Математична модель абсолютно й неозроєним оком дає відповідь , чи можливо було "Батьківщині" наскрести 4281 мандатів переважно в маленьких містах , якщо в селещах (<10000) всьго 60 мандатів насбирали ?!! Жодним чином "ні , ні й ні" !!!
Якщо би справа була в дрібних різницях -- в десятках мандатів , то дійсно : можливо усе . Але знов таки - акі нахрен 14.5% у ЕС ?! Коли по мандатах 9.1% !!!
Різниця між "Батьківщиною" й ЕС цілих 530 мандатів . Це в півтора рази більше , ніж інший "самопереможець" "Голос" набрав (320 мандатів) ...
Я вже не кажу про дані по інших партіях , наприклад ЖОПи , або тих же "Майбаху" .
З точки зору матемотичного аналізу данні "Рейтингу" це спроба вірішувати тригонометричну задачу рахуванням в стовпчик ... Є графи , які існують по законах нерозрівності . А графи "Рейтингу" це якись "плямовий розподіл" замість "нормального" . Така собі чорна діра й стрибковий граф ...
Що до Ігоря Палиці й Бєні -- "Майбах Бєні" це тимчасове явище , як будь який сутто олігархічний проект на кшалт "Озиме покоління Пінчука" . В Майбутню Раду може й пройдуть , поки не втомляться виборці від демогогії . Тим більше , що дуже толерантне відношення "Майбахів" до моцьковського Мертветчука це для Волині , Франківська , Хмельнитчини дуже верогітний грунт до повного краху у майбутньому . Таке вже було .
А "Батьківщину" "ховают" вже так років 20 , але ховаються усі , крім "Батьківщини" -- дуже вдала назва партії ! Й своя , дуже свідома економічна ніша : соціально-орієнтованної економікі на кшалт країн Скандинавії , Швейцарії ... з чітко проевропейскою ориентацією . Але відміна ключова з ЕС й "Голосом" . "Батьківщина" категорично проти їх наративу ліберальної (антисоціальної) економіки .
Вкажіть пальцями на мапі , де той Колондайк "Батьківщини" й чорна діра "ЕС" , що б на scale дрібних міст й сел (<10 тисяч) "Батьківщина" набрала з 7000 тисяч всього 60 мандатів з 4282 .
...
Ви в математичний пропорціях щось розумієте ?!
Я бачу тенденцію навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
Тобто про селюків , що голосують за "Батьківщину" пачками -- це лайнова байка !
Тобто й без "селюків" "Батьківщина" все одно друга по мандатах , бо ріниця між ЖОПОю 200 мандатів , а по "селюкам" лише 60 .
Тобто більше 4180 мандатів "Батьківщина" , як й інші партії набрали в містах більше 10 тисяч населенням . Тобто пропорція між навіть Київом й містечком в 15 тисяч "лише" лише в 100 разів . А середнє місто областних центрах це 600 тисяч . Й тут пропорція всього в 1.2-1.5 разів .
Я бачу тенденцію з точністю до навпаки навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% . Саме цим ЕС вихваляється , що в усіх областних центрах отримала депутатів .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
Ця інфа з того ж сайту псує шаблон ПЕСика , про те , що нібито "Батьківщина" стільки (4225 мандатів) взяла виключно завдяки "селюкам" . Всього 60 мандатів з села .
"Не існує такого чуда,що більшу ногу зробить маленькою, а маленьке серце великим"
Так само не існує таких методів підрахунку , що різницю в 500 мандатів показують навпаки з різницею майже в 8% . Крім маніпуляцій .
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Я бачу тенденцію з точністю до навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% . Саме цим ЕС вихваляється , що в усіх областних центрах отримала депутатів .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
головне гасло Синютки «Львів - місто, де хочеться жити» звучало як визнання заслуг чинного мера
-що за політтехнологи у Порошенко готують чергові вибори ?
-дебіли ,сер..
Це казочка для особливо тупих прихильників теорії всесвітньої змови Проти Патріота Петра,котра "не "проканала" на виборах загальноукраїнських,а на місцевих і поготів..
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Хибні ставки.
У партії Порошенка чимало гідних людей (починаючи з самого Порошенка), але на Львівщині вони вже традиційно партнеряться із найтоксичнішими персонажами, які мають медійний і фінансовий ресурс, але не мають поваги людей. Якщо у тебе у першій п'ятірці списку Тугар Вовк, то не дивуйся, що тухольці
обороняються.(***послали і Баригу і його партію на..уй.)
Ви не знайдете жодної країни світу , де б таку маячню оприлюднювали .
Тільки вдумайтеся ...
Пройшли місцеві вибори . Місцеві , Карл !
Але проводится "типа дослідження" , де рахують не мандати , не сума усіх голосів виборців усіх рівнів ... Ні ... рахується тільки областні ради .
Але Донбасс - тільки райради . Це якесь "заджеркалля" ...
Послуайте - за таке передергування соціології "Рейтинг" можуть викрелити з переліку соціологічної спільноти в цівілізованних країнах .
Або рахуєтся усе й по однаковим крітеріям , або оприлюднюється замовник , такого замовної "соціології" .
Про це сказав в ефірі "Прямого" міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.
- Як ти дивився на ці вибори? як тобі успіх чи неуспіх тієї чи іншої партії?
"Я гордий за "ЄС". Я вважаю, що "Європейська Солідарність" показала чудовий результат, особливо порівнюючи з 19 роком. Я щасливий за "слуг народу", бо відбулося те, що я прогнозував: вони не взяли жодного обласного центру, і показали результат менше 15% по всій країні. Це добрий тренд. Я думаю, що Зеленський "під ялинкою" зустріне 5%",- відповів Омелян.