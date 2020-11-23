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Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло

Постановление Голосеевского районного суда города Киева об обыске в музее Революции Достоинства приняла одна из судей Майдана Татьяна Шевченко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Постановление Голосеевского районного суда города Киева (об обыске в музее Революции Достоинства. - Ред.) приняла судья Татьяна Шевченко, которая в свое время осуждала активистов Майдана. В решении есть ссылка на уголовное дело, возбужденное по результатам аудита, что стало для нас полной неожиданностью", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомиться здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+13
с подачи портнова значит
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23.11.2020 14:03
+13
Судами в України керує психічно хворий кацап.
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23.11.2020 14:17
+12
У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
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23.11.2020 14:19
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Но виноват Порох?
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23.11.2020 13:59 Ответить
заглянь собі в штанці - це теж Порох наклав !
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23.11.2020 14:02 Ответить
Никакая реформа не может уволить уже назначенного судью, они назначаются пожизненно. И это главная проблема - наше судейство совсем потеряло берега от безнаказанности. В нормальных странах пожизненность должности судьи является гарантией от административного влияния на судью, но при этом неявно подразумевается, что при наличии недопропорядочных судей судейский корпус будет сам принимать меры для очищения. У нас же судья - это в первую очередь чиновник, а среди чиновников у нас цветет круговая порука.
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23.11.2020 14:15 Ответить
Бажання мало, треба 300 голосів в Раді.
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23.11.2020 14:40 Ответить
Парадокс состоит в том, что Окружной административный суд отменит любой закон и любую реформу, если она угрожает благосостоянию судей. Реформировать суд у нас можно или с согласия самих судей, или развесив этих судей на фонарных столбах. Что первое, что второе мне кажется фантастикой для Украины.
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23.11.2020 17:08 Ответить
У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
показать весь комментарий
23.11.2020 14:19 Ответить
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 7962
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23.11.2020 14:33 Ответить
ПОРОХ ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ, ЗЕ НІПРОЩО ,А ВИ ЯКЩО НЕ КРАЛИ ЗАСПОКОЙТЕСЬ.
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23.11.2020 14:48 Ответить
что-то у тебя сильно подгорело от "вчерашнего дня". На, держи
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1614
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23.11.2020 15:22 Ответить
Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 156
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23.11.2020 14:01 Ответить
с подачи портнова значит
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23.11.2020 14:03 Ответить
Судами в України керує психічно хворий кацап.
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23.11.2020 14:17 Ответить
Як там судова рехворма? Стало краще?
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23.11.2020 15:02 Ответить
дассс... розгін підприємців в Одесі, тітушкогейпарад в Козині, обшуки в музеї Революції Гідності: зеленомордий криворогуль в турборежимі проходить шлях гавнюковича.
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23.11.2020 16:48 Ответить
 
 