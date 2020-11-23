Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло

Постановление Голосеевского районного суда города Киева об обыске в музее Революции Достоинства приняла одна из судей Майдана Татьяна Шевченко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Постановление Голосеевского районного суда города Киева (об обыске в музее Революции Достоинства. - Ред.) приняла судья Татьяна Шевченко, которая в свое время осуждала активистов Майдана. В решении есть ссылка на уголовное дело, возбужденное по результатам аудита, что стало для нас полной неожиданностью", - рассказал он.

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С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомиться здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.