Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании президент Украины.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что были выписаны 1300 штрафов за нарушения ношения масок.
Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.
"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.
"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.
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23.11.20 14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский
А этот хрен уже все знает
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
4)Заборонити людям похилого віку (за 70 років) перебувати в громадських місцях та магазинах після 16:00
по каким параметрам - что это именно выходного дня??? а не скажем плохой погоды ?
Где оно "хорошие результаты" увидело - х/з
а "это"... в данном случае "то" ))) чем пробуют заменить логику ))))
Люди теж собі такий-сякий вихідний роблять.
даже ушей за щеками не видно... бедняга...настрадалося
вроде реально болел(или не тот сорт чего-то ), бо не особо хрипел и я ролик даже осолил(!!)
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Локдаун это мало, я как коучситтер хочу порекомендовать мерчандайзерам и лизинговым траст-фондам шоб клининг стритов был налажен как селл тикетов в троллейбусах Нгумго-Банго, это такой сити шо в Гваделупе, а то контр-раббиты на двух легах не вспидятся за кенгуру, дающим на кросс-кеды деру по проспекту. Симпл дивайд же, а то грандмазеры на ярдах у мэниэтажек взгрустнут за хайп и пожорожания бреда.