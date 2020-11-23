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Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский

Украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании президент Украины.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что были выписаны 1300 штрафов за нарушения ношения масок.

Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

Также читайте: Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9421.
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23.11.2020 14:12
+22
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2929
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23.11.2020 14:15
+17
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9429
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23.11.2020 14:09
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Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9429
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23.11.2020 14:09 Ответить
Мнение иудушки очень важно для нас. Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7794
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23.11.2020 14:11 Ответить
Зеботам та

Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9470
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23.11.2020 14:16 Ответить
А Мороз что сказал? Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3120
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23.11.2020 14:20 Ответить
На этом месте должен быть Бисмарк. Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6402
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23.11.2020 14:19 Ответить
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9421.
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23.11.2020 14:12 Ответить
а сам Тарасик молодец ?
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23.11.2020 14:13 Ответить
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9482.
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23.11.2020 14:11 Ответить
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2929
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23.11.2020 14:15 Ответить
23.11.20 10:02 Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан

23.11.20 14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский

А этот хрен уже все знает
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23.11.2020 14:12 Ответить
Если дунешь, как он, то будет и не такая связь со вселенной. И не такое померещится.
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23.11.2020 14:18 Ответить
Дохріна дує.На хавчик,видно,постійно пробиває.
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23.11.2020 15:15 Ответить
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
4)Заборонити людям похилого віку (за 70 років) перебувати в громадських місцях та магазинах після 16:00
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23.11.2020 19:02 Ответить
Результат дає підтасовка статистики, а не карантин вихідного дня.
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23.11.2020 14:14 Ответить
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
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23.11.2020 14:25 Ответить
А лікарі Феофанії мають право на помилку?
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23.11.2020 14:14 Ответить
Польза от карантина выходного дня с научной точки зрения такая же как и от танцев с бубном.
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23.11.2020 14:15 Ответить
а как это он понял???
по каким параметрам - что это именно выходного дня??? а не скажем плохой погоды ?
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23.11.2020 14:15 Ответить
И что - "єто"? Спад был всегда на выходных.
Где оно "хорошие результаты" увидело - х/з
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23.11.2020 14:20 Ответить
и я о том жеж !
а "это"... в данном случае "то" ))) чем пробуют заменить логику ))))
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23.11.2020 14:27 Ответить
По тим параметрам,що на вихідні лабораторії менше тестів перевіряють.
Люди теж собі такий-сякий вихідний роблять.
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23.11.2020 15:18 Ответить
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8818
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23.11.2020 14:15 Ответить
какое бледное лицо у этого болезненно исхудавшего....... (подбор слова за Вами))))
даже ушей за щеками не видно... бедняга...настрадалося
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23.11.2020 14:19 Ответить
Мишка у кого-то косолапый, а у нас хрипатый)
вроде реально болел(или не тот сорт чего-то Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2831 ), бо не особо хрипел и я ролик даже осолил(!!)
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23.11.2020 14:23 Ответить
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7497

...
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23.11.2020 14:34 Ответить
Той випадок, коли хвороба пішла на користь.
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23.11.2020 14:40 Ответить
ну как бы ...х/з...разве шо детокс (ибо заплывшая жиром черепная коробка вообще исключит работу одной последней извилины....) )))
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23.11.2020 14:52 Ответить
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4062 . ОГО !!! Чим його годують ,, комбікормом з біодобавками .?
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23.11.2020 14:21 Ответить
Интересно, где это они увидели стабилизацию?
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23.11.2020 14:17 Ответить
2 человека только в Киеве выздоровели Педалик сказал и один из них Вован! Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9231
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23.11.2020 14:20 Ответить
А второй наверное, мордатая небритая подружка Елдак. Они обычно парой ходят. Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1754
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23.11.2020 14:22 Ответить
тепер під ці ідіотські заявки будуть мухлювать статистику.
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23.11.2020 14:17 Ответить
Співчуваю.
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23.11.2020 14:28 Ответить
"Беедненький"... (С).
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23.11.2020 14:46 Ответить
Непонятно, ниче не поня, вот как надо, гарант:

Локдаун это мало, я как коучситтер хочу порекомендовать мерчандайзерам и лизинговым траст-фондам шоб клининг стритов был налажен как селл тикетов в троллейбусах Нгумго-Банго, это такой сити шо в Гваделупе, а то контр-раббиты на двух легах не вспидятся за кенгуру, дающим на кросс-кеды деру по проспекту. Симпл дивайд же, а то грандмазеры на ярдах у мэниэтажек взгрустнут за хайп и пожорожания бреда.
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23.11.2020 14:20 Ответить
Яка бридка пика...
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23.11.2020 14:52 Ответить
І які там показники вказують на позитивний вплив карантину вихідного дня? На основі чого робиться висновок про його ефективність? Пусті балачки.
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23.11.2020 15:05 Ответить
Ну типа в понедельник жеж меньше чем в субботу заразилось - для зебилов и ихней бубачки это результат.
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23.11.2020 15:24 Ответить
Так, а какие результаты не сказал даже Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2509
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23.11.2020 17:58 Ответить
 
 