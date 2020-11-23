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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Иващенко (183) Полтава (681) Слуга народа (2547)

Кандидат "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат

На выборах городского головы Полтавы побеждает бывший мэр города, представитель партии "За майбутнє" Александр Мамай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Мамай поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, а также обнародовал данные параллельного подсчета, согласно которым за него проголосовали 52,81% (31564 человека), второго кандидата – директора ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергея Иващенко (от партии "Слуга народа") поддержали 47,19% (28207).

В свою очередь, Иващенко признал в Facebook, что полтавчане сделали выбор не в его пользу.

"Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей", - написал он.

Иващенко поблагодарил каждого из 28 тысяч полтавчан, которые "проголосовали за изменения в Полтаве", хотя 31 тысяча жителей города "по разным причинам избрали себе своего мэра".

Мамай был мэром Полтавы в 2010-2018 годах.

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Топ комментарии
+4
Дебіли прости господі...
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23.11.2020 14:18
+3
Не скажіть. Окрім того, що Іващенко пішов під бренд Зелених, якихось інших дуже страшних гріхів я про нього не чув... А Мамай це дно. Шкода, що його тоді пенсіонери у міськраді не забили...
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23.11.2020 14:25
+2
Ущербні полтавчани вибрали Мамая... хоч розумію, що "слуга" Іващенко ні чим не краще... не вже в тій полтаві всі такі убогі і опущені??? до цього часу ще й пам,ятник мацковської окупації стоїть... - сумно й гидко.
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23.11.2020 14:27
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Дебіли прости господі...
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23.11.2020 14:18 Ответить
Тобі Мамай не до вподоби? Кандидат "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы - Цензор.НЕТ 7151
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23.11.2020 14:20 Ответить
Та це така тварина, що більшість українців не уявляє. Його рівень по підворотням шапки красти.
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23.11.2020 14:21 Ответить
Обидві потвори ,одне одного варті!! Два чоботи-кеди !!)))
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23.11.2020 14:23 Ответить
Не скажіть. Окрім того, що Іващенко пішов під бренд Зелених, якихось інших дуже страшних гріхів я про нього не чув... А Мамай це дно. Шкода, що його тоді пенсіонери у міськраді не забили...
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23.11.2020 14:25 Ответить
Ну это вы не знаете, а мы то знаем хорошо, что товарищ еще тот деятель. А честный застройщик- это оксюморон
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23.11.2020 17:14 Ответить
"прости господя", прости Господи.
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23.11.2020 14:22 Ответить
Так, він від Зелених. Я розумію що це зараз клеймо, але Мамай? Це повністю кончен.й бандит, регіонал! Ладно в Ужгорді за таких розкладів був пустий нуль (ідіот) від Зелених, проти вора регіонала, але ж тут... це відносно нормальна людина (хоч і від зелених) проти реального бандита! Не вора, а саме відмороженого бандита!
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23.11.2020 14:20 Ответить
нормальный человек зеленым не станет

к тому же нужно понимать зачем этот морж шел в меры . он со своей строительной компанией вынырнул относительно недавно . когда места под застройку в Полтаве были поделены . и его выскочку ни куда не пускали . построил район фактически на окраине . но хочется то больше . а пост мера дает ему все для этого возможности

думаете его судьба города или горожан волнует ? да застроить все своими домами . вот и все что нужно в жизни . а вы говорите относительно нормальный Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 6103
ПыСы: что бы вы там ничего не подумали Мамай конечно же мудак
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23.11.2020 15:27 Ответить
Будівництво це важлива частина економіки. Що поганого в тому, що людина будує? А кого доля громадян цікавить - ублюдка Мамая? Він Полтаву на клоаку перетворив, я її часів Кукоби пам'ятаю, а коли побачив часів Мамая... ох.їв від жаху якщо відверто.
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23.11.2020 15:30 Ответить
ну я и Кукобу застал . наверное наш самый лучший мер был . хоть и алкаш и регионал . но у Кукобы свои тараканы были . он не пускал в город большие сетевые маркеты . сколько бы не кляли разные Эпицентры и Метро но и без них не годится

клоаку ? да прям Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 3422 мне вдруг стало интересно вы от куда такой ? просто понять и сравнить
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23.11.2020 15:35 Ответить
З маленького райцентру Мукачево, але Полтаву знаю досконало. Клоака, це порівняння того що було, із тим що є. Супермаркети, це неминуче. У нас Балога теж не пускав, а і так вони є.
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23.11.2020 15:38 Ответить
и что же по вашему превращает идеальный город в клоаку ? просто понять хочу . может живу и не замечаю Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 8103
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23.11.2020 15:43 Ответить
Дороги, транспорт, інфраструктура. Середні зарплати у місті і наявність робочих місць. Інвестиції іноземні... та багато чого. За Кукоби (на мою думку) це було одне з найкращих міст по транспорту, дорогам і інфраструктурі... Це великі супермаркети і сфера розваг, але це неминучі процеси. Це по усій країні змінюється незалежно від мерів, а от що у вас з'явилось завдяки Мамаю? Кіоски у центрі?
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23.11.2020 16:00 Ответить
Супермаркети це плюси
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23.11.2020 16:07 Ответить
с транспортом разницы не вижу . скажу больше у нас перевозчиков больше чем пасажиров и им приходится ездить вахтовым методом зарабатывать в другие города . изменения при Мамае были только в том что он пытался их подмять под себя

ларьки да . при Кукобе их было меньше . но вы видать не в курсе при ком они появились . у нас между Кукобой и Мамаем был еще такой мер как Матковский ( подпольная кличка Половинкин . те кто хотели иметь бизнес в городе должны были брать его в долю 50/50 ) вот это и есть отец большей части ларьков которые вам так не нравятся

и вообще воздержитесь от применения слова клоака . оно мне не нравится да и мягко говоря не отражает действительности Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 4435
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23.11.2020 16:10 Ответить
Матковський не має відношення до ларьків. Я набагато більше в курсі, ніж ти думаєш і клоака, мені радості не приносить.
З дорогами теж усе добре?
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23.11.2020 17:04 Ответить
да конечно . не имеет Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 8596 вот не было у нас ларьков и только с 2010-го года начали появляться . а до этого ни ни . это ты друже не в курсе

дороги . хрен его знает . они были плохими при Кукобе . оставались такими же при Матике и Мамае . подозреваю будут плохими и в дальнейшем
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23.11.2020 19:20 Ответить
На рахунок доріг не сумнівайся, тепер 100% будуть погані
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23.11.2020 20:39 Ответить
и кроме того за Иващенко во втором туре топил Удав ( Удовиченко ) а это приговор
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23.11.2020 15:31 Ответить
Можно подумати що ригі чужі для Мамая...
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23.11.2020 15:32 Ответить
тут дело даже не в партии а в личности Удава
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23.11.2020 15:36 Ответить
А особистість Мамая вас влаштовує?
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23.11.2020 15:37 Ответить
вы хоть читаете что я пишу ? Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави - Цензор.НЕТ 7719 я же написал Мамай мудак

что же касается личностей то меня больше устраивает личность Карпова ( Андрей Полтава ) но гречку не раздает . от президентской партии выдвигаться тоже побрезговал . в результате до второго тура не дошел
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23.11.2020 15:41 Ответить
Андрюха це інша історія. Але в такому місті як Полтава, у нього не було шансів.
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23.11.2020 15:43 Ответить
шансы есть у всех и всегда . другой вопрос как им воспользоваться

ЕС проиграла еще на стадии предвыборной гонки . Мамай и Матковский ( такая же мразота ) таскали продуктовые наборы пенсам . зеленые все вертикальные поверхности обклеили мордами этого моржа Иващенко . Удав тоже что то делал а Карпов и ЕС еле еле трепыхались . одинокие палатки . немного в интернете . если бы я не был порохоботом то и не знал бы что у нас есть такой кандидат . как при такой ленивой рекламе взяли почти 10% удивляюсь
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23.11.2020 15:52 Ответить
ЄС нічого не програла. Програли мешканці Мукачево, в першу чергу ті дебіли, що брали ці продуктові набори. Тепер вони за них заплатять з повна.
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23.11.2020 15:56 Ответить
ви самі сказали - від зе -це вже давно тавро...
Втім,як і "від Бариги"(за виключекнням Львова,де представник Єс програв з інших причин)..
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24.11.2020 12:10 Ответить
Ущербні полтавчани вибрали Мамая... хоч розумію, що "слуга" Іващенко ні чим не краще... не вже в тій полтаві всі такі убогі і опущені??? до цього часу ще й пам,ятник мацковської окупації стоїть... - сумно й гидко.
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23.11.2020 14:27 Ответить
Галушки -понад усе!!!)))
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23.11.2020 14:36 Ответить
не галушки... Мойсей водив своє стадо по пустелі 40 років щоб вивітрився рабський дух... 70 років большевизма наскльки деформували свідомість людей, ще й різна пропогонда якальється з ящика, не тільки воржих, ще й "своїх" лайно-каналів - 1+1, ньсвани, 112, наші..такого лайна море... в цих умовах і 100 років буде мало... щоб очистить свідомість від закладеного красно-комунячого дерьма.
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23.11.2020 14:55 Ответить
Як Олександр Мамай від активістів тікав (відео)... та да. Полтавці пробили дно.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9yg1oWzLc
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23.11.2020 14:38 Ответить
А можливо просто тупорилі?
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23.11.2020 15:37 Ответить
Чому полтавчани прогтлосували за Мамая?
Коли був Мамай міськголовою для освітян міста(черговиків) виділялось 10-12 квартир в рік!
Після того як його пішли всякі Шамоти за три роки ні єдиної квартири не дали!
І крім того за кого голосувать за Удовиченка - ригінала, Матковського - жидяру чи Іващенка - зесранця!
С ким поведешся - того і наберешся, так і Іващенко повівся із зесранцями, ото його і пішли!
А проти Мамая, то все там мутив придурок Каплін(одне прізвище чого варте - Каплін(Каплан)!!
В Полтаві ще та жидовська банда, один Матковський чого вартий!!!!
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23.11.2020 15:01 Ответить
а ще, ваш Мамай гречку пенсіонерам роздавав... Перетворили місто на радянський заповідник - пенсіонери і дегенерати яким халяву подавай, тому і Мамай.
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23.11.2020 15:31 Ответить
А ти тоже із жидокацапів, матківський чи каплінський!
Я бачу ти варнякать можеш і все знаєш, де, що і як роздавали!
Видно сам там був, при роздачі!
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23.11.2020 18:59 Ответить
Никогда не думал, что в центре Украины столько ваты.
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23.11.2020 18:18 Ответить
Лучше бы победил моряк Папай, но он же шпинат не раздавал.
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23.11.2020 19:00 Ответить
Выборы без выбора
Город отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.
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23.11.2020 19:47 Ответить
 
 