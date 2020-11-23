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Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в "военкомат", - СМИ. ФОТО

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Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в

Утром 23 ноября жители оккупированной части Донецкой области начали получать на свои телефоны смс с требованием явиться в "военкоматы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают местные жители проекту Радио "Донбас.Реалии".

Требование адресовано к тем, кто имеет "мобилизационное предписание" или получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".

Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в военкомат, - СМИ 01

Ранее российские гибридные силы объявили о проверке мобилизационного резерва подконтрольных им территорий. Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "запасников" призовут на сборные пункты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка

Напомним также, оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали призыв местного населения на военные сборы. На полигоны отправляют мужчин в возраст от 18 до 45 лет.

Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в военкомат, - СМИ 02

Как сообалось ранее, РФ провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиков. Российские командиры уточнили планы применения формирований боевиков против ВСУ.

Кроме того, Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах. Украинская разведка узнала, что оккупанты намерены приравнять местных жителей к иностранным гражданам.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.
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Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в "военкомат", - СМИ - Цензор.НЕТ 8740
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23.11.2020 14:21 Ответить
видать их "комиссары" еще и нашу пенсию там получают???
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23.11.2020 14:22 Ответить
После мобилизации их отправят в другое время - 1941 год на войну с немцами, на помощь РККА, чтобы одержать победу уже в 1942 году: кацапы собираются снимать фильм "Мы из будущего - 10", используя дармовую рабсилу из Лугандона.
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23.11.2020 14:32 Ответить
Нехай переймають досвід як на 4 повістки не з*являтися", подумаєш якісь там есемески. Може їх Порошенко через хакерів відправляє.
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23.11.2020 15:12 Ответить
І кого ж вони туди кличуть, там же лишились одні пенсіонери, всі інші - або уже спочивають, або давно виїхали хто в рашу, а хто і за бугор.
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23.11.2020 15:18 Ответить
Там ще на три війни поціновувачів рузького міра вистачить.
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23.11.2020 15:25 Ответить
та не скажіть, ряди поріділи
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23.11.2020 15:30 Ответить
Ото вата зараз запалає!!!
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23.11.2020 15:27 Ответить
Вони розлізлись по Україні, чекають своїх.
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23.11.2020 15:43 Ответить
Теперь этот потенциальный фарш пусть хорошо почешет репу и становится на лыжи, пока не попали под ракеты Кровавого Пастора
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23.11.2020 17:36 Ответить
 
 