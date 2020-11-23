Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в "военкомат", - СМИ. ФОТО
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Утром 23 ноября жители оккупированной части Донецкой области начали получать на свои телефоны смс с требованием явиться в "военкоматы".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают местные жители проекту Радио "Донбас.Реалии".
Требование адресовано к тем, кто имеет "мобилизационное предписание" или получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".
Ранее российские гибридные силы объявили о проверке мобилизационного резерва подконтрольных им территорий. Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "запасников" призовут на сборные пункты.
Напомним также, оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали призыв местного населения на военные сборы. На полигоны отправляют мужчин в возраст от 18 до 45 лет.
Как сообалось ранее, РФ провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиков. Российские командиры уточнили планы применения формирований боевиков против ВСУ.
Кроме того, Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах. Украинская разведка узнала, что оккупанты намерены приравнять местных жителей к иностранным гражданам.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.
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