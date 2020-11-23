Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у президента Владимира Зеленского все еще есть шанс переизбраться на второй срок.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

"Пока еще есть (шанс на второй срок. - Ред.). Но если оно так будет двигаться, то нет", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о вероятности второго президенства Владимира Зеленского.

Он добавил, что "очень хотел бы, чтобы у него (Зеленского. - Ред.) это получилось... Все, что классно для моей страны, я руками и ногами за".

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"В целом, народ же его любит", - считает Богдан

Напомним, ранее в интервью Дмитрию Гордону Богдан говорил, что уже сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты.