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Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у президента Владимира Зеленского все еще есть шанс переизбраться на второй срок.
Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.
"Пока еще есть (шанс на второй срок. - Ред.). Но если оно так будет двигаться, то нет", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о вероятности второго президенства Владимира Зеленского.
Он добавил, что "очень хотел бы, чтобы у него (Зеленского. - Ред.) это получилось... Все, что классно для моей страны, я руками и ногами за".
"В целом, народ же его любит", - считает Богдан
Напомним, ранее в интервью Дмитрию Гордону Богдан говорил, что уже сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты.
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