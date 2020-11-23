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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) Богдан Андрей (384)

Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у президента Владимира Зеленского все еще есть шанс переизбраться на второй срок.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

"Пока еще есть (шанс на второй срок. - Ред.). Но если оно так будет двигаться, то нет", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о вероятности второго президенства Владимира Зеленского.

Он добавил, что "очень хотел бы, чтобы у него (Зеленского. - Ред.) это получилось... Все, что классно для моей страны, я руками и ногами за".

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"В целом, народ же его любит", - считает Богдан

Напомним, ранее в интервью Дмитрию Гордону Богдан говорил, что уже сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты.
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Топ комментарии
+76
Страна не выдержит и одного срока этого зеленого убожества.
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23.11.2020 14:21
+46
Пускай первый срок досидит. Дваждынесудимый тоже о втором сроке мечтал.
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23.11.2020 14:22
+29
А я бы вас двоих в одной яме хотел бы увидеть,слегка землей присыпанных.
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23.11.2020 14:24
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Давайте избирать наркомана до последнего зеленого голодранца.
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23.11.2020 17:26 Ответить
Краще в тюрЬЬму!
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23.11.2020 17:34 Ответить
Якщо він досидить в кріслі свій термін це власне для нього буде дуже добре,він може втекти до Януковича,якщо йому повезе,і можуть вигнати значно скоріше ніж він це собі уявляє.Більше варіантів нема.
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23.11.2020 18:09 Ответить
1 апреля сегодня??? да не Дай Бог!!!
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23.11.2020 18:12 Ответить
ну так он еще одну фугу для своих избирателей на рояле выучит ... и купит новый велосипед на работу ездить.. и опять эти олухи попруться за этого клоуна голосовать
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23.11.2020 18:49 Ответить
Какой "второй срок"? Он еще первый не отсидел.
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23.11.2020 18:57 Ответить
То ли тонкий троллинг то ли толстое жополизание
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23.11.2020 19:00 Ответить
толстый хер вам обоим.....
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23.11.2020 19:16 Ответить
Да на хрен вы оба нужны, ещё этого нам не хватало, а второй срок ему могут предоставить, лишь только на нары.
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23.11.2020 19:25 Ответить
Позвони ему , встретитесь . Увидишь во второй раз .
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23.11.2020 19:38 Ответить
Ха.Ха.Ха. А вот интересно, Богдан болел ковидом? А то у него какая-то спутанность сознания, бывает такое постковидное осложнение
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23.11.2020 20:13 Ответить
"любят" как клоуна...
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23.11.2020 22:42 Ответить
На хрен нужен украинскому народу этот дебильный жидяра ЗЕЛЕНСКИЙ!!?? За пол-тора года положил Украину ниже плинтуса!! А Что дальше.будет...... ??? Что богдан , что Зеленский . что вор-Ермак и всё остальное кодло ЕС все дебилы и неучи!!
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24.11.2020 13:02 Ответить
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