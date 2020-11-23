РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4945 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
754 6
грипп (572) КГГА (2932) Киев (24538) ОРВИ (207)

За неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели более 12 тысяч человек, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели более 12 тысяч человек, - КГГА

В столице за 47-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 12 231 больной гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 412,2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, количество заболевших детей - 4898 (рост на 5,9%), взрослых - 7333 (снижение на 5,4%).

В структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2526 случаев.

В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 26 - дети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а сколько записали как ковид?
показать весь комментарий
23.11.2020 14:43 Ответить
Так заболели, или положительные диагнозы имели? Понятно, если "классика жанра" - бессимптомный больной!
показать весь комментарий
23.11.2020 14:51 Ответить
и как это теперь сортировать???
показать весь комментарий
23.11.2020 15:05 Ответить
У Києві заборонили ховати померлих від COVID-19

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-zaboronyly-hovaty-pomerlyh-vid-covid-19-i22527
показать весь комментарий
23.11.2020 15:19 Ответить
Мешканців столиці, які померли від коронавірусної хвороби, відмовляються ховати традиційно, єдиний безальтернативний варіант - кремація.

житель столиці - Ігор - підтвердив ці слова. За короткий час Ігор втратив батька і матір.

"Альтернативи кремації ніякої не було. При цьому, були виставлені жорсткі умови: тільки так і ніяк інакше. На території лікарні є храм, і ми просили, щоб хоча б в мішку, в труні, дали можливість відспівати тіло, але нам категорично відмовили. Всі варіанти були виключені геть", - сказав він.
показать весь комментарий
23.11.2020 15:26 Ответить
Кто позволил такое размешать? Где шмыгаль, степашка, ляшко, полисия, масковерующие и ковидло в конце концов?
показать весь комментарий
23.11.2020 15:39 Ответить
 
 