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Новости Политика Украины
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правоохранительные органы (2944) СБУ (18685) реформы (3866) Верещук (470)

"Слуга народа" Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают вопрос реформы Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Есть законопроект 3196-д. В последнее время вокруг него развернулась острая политическая дискуссия с участием народных депутатов, представителей СБУ, экспертов.

Реформаторы. Они считают, что Служба неэффективна, коррумпирована, имеет раздутый штат и ряд несвойственных функций. Из главного: они хотят существенно сократить численность личного состава, забрать у Службы следствие, борьбу с коррупцией, экономической преступностью, оргпреступностью.

Консерваторы. Они не хотят по сути ничего менять, по крайней мере делать это быстро. Они считают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит спецслужбу, а это плохо отразится на национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

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По словам Верещук, и "реформаторы" и "консерваторы" по своему правы.

"Консерваторы наверное правы, что реформу спецслужбы в воюющей стране нужно проводить осторожно, чтобы никоим образом не навредить национальной безопасности. Однако и реформаторы правы, потому что в Службе есть и коррупция, и раздутые штаты, и не совсем свойственные функции. Однако, изначально проблема не в плохих законах. Служба могла бы быть вполне эффективной и при действующих законах", - подчеркнула нардеп.

Верещук отметила, что проблема Службы в том, что "там работают много бизнесменов в погонах".

"Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока Служба не пройдет определенную степень очистки и самоочистки от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - подытожила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
ну верещук прямо дояр-механизатор широкого профиля... на винтокрыле летает, в работе спецслужбы разбирается...
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23.11.2020 14:44
+6
Куди б тебе понесло вітром на парасольці світ заочі.
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23.11.2020 14:49
+4
По словам этой женщины пчёлки должны самоочиститься от мёда...
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23.11.2020 14:38
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Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах"

Так-то да, но кто ж там тогда останется? Нам что, вообще без СБУ? Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах" - Цензор.НЕТ 72
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23.11.2020 14:38 Ответить
100% корумпованна система не підлягає реформуванню ,лише знищення на нівець !!)))
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23.11.2020 14:39 Ответить
Пані Верещук права: СБУшники-корупціонери-бізнесмени ********* відомство. Але про самоочищення не йдеться, бо їх треба випалювати вогнем!!!
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23.11.2020 15:04 Ответить
Себя выпали идиот.
Можеты **** будеешь "В" заниматься на территории лугандонии, ты блд булешь информацию передавать мразь.
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23.11.2020 15:18 Ответить
Ти із бізнесменів у погонах? Тоді готуйся до виходу в народне господарство! Бичачі хвости тебе зачекалися!
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23.11.2020 15:21 Ответить
Ну, "випалили вогнем" "міліціонерів-корупціонерів" - менше стало в поліції "бєспрєдєлу" і браку в роботі? Ні... Стало ще більше... Бо на місце розумних прийшли недоумки, що навіть "покорупціонерить" розумно, не здатні...
"Випалили вогнем" СЕС... Люди перестали труїться в закладах громадського харчування? Ні... Отруєнь ще більше стало...
Питання: "На хрена тоді ваше "випалювання"?...
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23.11.2020 16:09 Ответить
Тоді запитання на запитання: А нахріна СБУ "елітний" підрозділ "К", від якого користі, як з козла молока? Навіщо ряд інших таких же не потрібних підрозділів, страшенно далеких від головного призначення СБУ - контррозвідки, протидії РПД іноземних спецслужб?
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23.11.2020 16:15 Ответить
А "нахріна" ти вибрав "Клоуна" в президенти, масажистів і фотографів - у Верховну Раду, а вони призначили на посаду дурня, який не те що не є спеціалістом спецслужб, а й навіть в армії ні дня не служив?...
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23.11.2020 16:32 Ответить
Як очистити?? Це треба всіх розігнати та більшість пересаджати ,згідно купленим квіткам !!))
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23.11.2020 14:38 Ответить
СЛУЖБА ЯКА ДОПУСТИЛА ДО ВИБОРІВ ВЛАДИ АНТИУКРАЇНСЬКІ СИЛИ, ПОВИНА БУТИ ПЕРЕФОРМОВАНА ..
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23.11.2020 15:10 Ответить
А хіба "Служба" ставила хрестики в бюлетнях і опускала їх в урни для голосування?
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23.11.2020 16:10 Ответить
По словам этой женщины пчёлки должны самоочиститься от мёда...
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23.11.2020 14:38 Ответить
Или левая рука должна отпилить правую.
Хотя полностью уничтожить такую структуру и создать новую, как тут предлагают на форуме, с нашим народцем не получится, уже видим это по всяким НАБУ и др. ГБРам
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23.11.2020 15:29 Ответить
Пока реформа СБУ это убрать козака с главной страницы и поменть герб спецслужбы на Оранту в холле. А ну и зерновозы взвешивать.
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23.11.2020 14:40 Ответить
А за львівське сміття забув ,це що не робота !!)))
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23.11.2020 14:41 Ответить
а "слуги нарота" не нуждаются в самоочистке???)))
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23.11.2020 14:42 Ответить
скоро нах хауз - в Новоград-Волынский.. "Слуга народа" Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах" - Цензор.НЕТ 9916
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23.11.2020 14:43 Ответить
та здрасьте! а пранституток кто будет гонять???
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23.11.2020 14:43 Ответить
ця жаба, шо літала, вже не знає куди присунутись
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23.11.2020 14:43 Ответить
ну верещук прямо дояр-механизатор широкого профиля... на винтокрыле летает, в работе спецслужбы разбирается...
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23.11.2020 14:44 Ответить
Куди б тебе понесло вітром на парасольці світ заочі.
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23.11.2020 14:49 Ответить
https://youtu.be/OA7web7So7M
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23.11.2020 14:50 Ответить
Баба да розбирается во всем, хотя мозги куриные...
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23.11.2020 14:57 Ответить
мозги куринные у 73х% тов населения. выбрали себе беду,а теперь кукарекают уроды. но беда в том ,что нормальным людям не легче от того что страдают дебилы.
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23.11.2020 15:07 Ответить
ТИ КОГО ВВАЖАЄШ НОРМАЛЬНИМ ,МАБУТЬ СЕБЕ ПІДБАРИЖНИК , НЕ НИЙ ЗА СБУ ЯКЕ ПРОПУСТИЛО АНТИУКРАЇНСЬКІ СИЛИ ДО ВЛАДИ
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23.11.2020 15:17 Ответить
РАВА-РУСЬКА, ДЯКУЮЧИ БОГУ,ВЖЕ ВИЧИСТИЛАСЯ!!!
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23.11.2020 14:58 Ответить
так для того ж бубочка й призначила бізнесмена Бакана, ще й погони йому почепила
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23.11.2020 15:00 Ответить
Это значит ВСЕХ долой... И как?
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23.11.2020 15:03 Ответить
вся Украина нуждается в самоочистке, и в первую очередь от дебиловатой,подлой,наглой ,предательской зеленой ,воровитой власти корумпированной олигархами. их нужно казнить привселюдно,а не отпускать по разным странам типа израили и испании. все это последствия безкарности!!!!
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23.11.2020 15:03 Ответить
СБУ -это бандиты в погонах а не бизнесмены.
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23.11.2020 15:05 Ответить
Невже главу СБУ позбавлять звання "лійтінанта"?
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23.11.2020 15:08 Ответить
Ну, дайте ей зонтик, зачем отобрали? Она теперь все СБУ задолбает. Миру - мир, каждой пролетарке - по пролетарию, каждому пролетарию - по ведру водки, Богуцкой - ведро, Верещук - зонтик, Яременко - все включено в секс со скидками и без табу, Коле Велюру - резиновую женщину и ПОПУКАКУКИМ, Третьяковой - право личной стерилизации неугодных, Брагарю - право принудительной продажи чужих собак, Агрохимии - бесплатное лечение от всех психиатрических проблем, Корниенко - Бабу "Да", Зеле - хренового шестого "медведика", еще несколько президентских резиденций "для детей", еще пару километров кортежей и десяток тонн томов дел на Порошенко, Ермаку - честного брата, не торгующего должностями, Юлечке Мендель - водолазный шлем-колокол для безопасности (говорят, Ленка отрастила ногти до 10 см и каждое утро затачивает их на наждаке),...
Прошу других добавить, а то у меня жизни не хватит.
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23.11.2020 15:08 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах" - Цензор.НЕТ 6492
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23.11.2020 15:12 Ответить
Державні служби в Україні неможливо реформувати.
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23.11.2020 15:12 Ответить
Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах" - Цензор.НЕТ 7884
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23.11.2020 15:22 Ответить
Самоочищення СБУ - звичайна брехня відомої панянки. Немає ознак початку подібного процесу. Скажу більше. Жодне правоохоронне відомство в державі не "доросло" до такого високого рівня самосвідомості. Одним з контраргументів є ставалення Баканова до пропозицій в новому законі про СБУ. Він опирається як може ліквідації "Департамента "К"- кубла корупції цього відомства. Офіцерський девіз "Маю честь" в цьому підрозділі набув протилежного значення "Гроші краще гідності і честі." Принцип особистого збагачення контрастує з принципом самовідданого служіння народу і державі. Баканову функції МВД привабливіші за функції СБУ. Контррозвідка повинна бути спрямована не проти ФОПІВ, а проти підриву економіки іноземним нечестивими бізнесменами.
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23.11.2020 16:28 Ответить
панянку жорстко використали в стилі 95
та вона й не проти
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23.11.2020 19:13 Ответить
СБУ з народом
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23.11.2020 17:04 Ответить
обраним
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23.11.2020 19:10 Ответить
ей уже разрешили разговаривать
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23.11.2020 19:56 Ответить
 
 