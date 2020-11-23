"Слуга народа" Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают вопрос реформы Службы безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Есть законопроект 3196-д. В последнее время вокруг него развернулась острая политическая дискуссия с участием народных депутатов, представителей СБУ, экспертов.
Реформаторы. Они считают, что Служба неэффективна, коррумпирована, имеет раздутый штат и ряд несвойственных функций. Из главного: они хотят существенно сократить численность личного состава, забрать у Службы следствие, борьбу с коррупцией, экономической преступностью, оргпреступностью.
Консерваторы. Они не хотят по сути ничего менять, по крайней мере делать это быстро. Они считают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит спецслужбу, а это плохо отразится на национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.
По словам Верещук, и "реформаторы" и "консерваторы" по своему правы.
"Консерваторы наверное правы, что реформу спецслужбы в воюющей стране нужно проводить осторожно, чтобы никоим образом не навредить национальной безопасности. Однако и реформаторы правы, потому что в Службе есть и коррупция, и раздутые штаты, и не совсем свойственные функции. Однако, изначально проблема не в плохих законах. Служба могла бы быть вполне эффективной и при действующих законах", - подчеркнула нардеп.
Верещук отметила, что проблема Службы в том, что "там работают много бизнесменов в погонах".
"Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока Служба не пройдет определенную степень очистки и самоочистки от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - подытожила Верещук.
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Так-то да, но кто ж там тогда останется? Нам что, вообще без СБУ?
Можеты **** будеешь "В" заниматься на территории лугандонии, ты блд булешь информацию передавать мразь.
"Випалили вогнем" СЕС... Люди перестали труїться в закладах громадського харчування? Ні... Отруєнь ще більше стало...
Питання: "На хрена тоді ваше "випалювання"?...
Хотя полностью уничтожить такую структуру и создать новую, как тут предлагают на форуме, с нашим народцем не получится, уже видим это по всяким НАБУ и др. ГБРам
Прошу других добавить, а то у меня жизни не хватит.
та вона й не проти