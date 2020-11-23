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В течение выходных полицейские составили 1144 протокола за нарушение карантина выходного дня. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протокола за нарушения правил карантина выходного дня. В общем, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления коммуникации Национальной полиции Украины.

За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений.

В течение выходных, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2020 №1100, полицейские осуществляли проверку соблюдения требований "карантина выходного дня". В общем полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18, торгово-развлекательных центров - 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2.

В течение выходных полицейские составили 1144 протокола за нарушение карантина выходного дня 01

По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола. Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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В течение выходных полицейские составили 1144 протокола за нарушение карантина выходного дня 02

Напомним с 21 ноября вступили в силу новые санкции за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты. В течение двух дней полицейские вынесли 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Из них 1369 - во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте.

Всего с начала действия карантина составлено 58034 административных протокола, начато 494 уголовных производства.

В течение выходных полицейские составили 1144 протокола за нарушение карантина выходного дня 03
В течение выходных полицейские составили 1144 протокола за нарушение карантина выходного дня 04
Инфографика: сайт полиции
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Сейчас статья дохода в бюджете появится 😀😀😀
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23.11.2020 14:59 Ответить
Замість податків тепер штрафи "наповнюють казну". На додачу добивають збанкрутілий бізнес. Усіх злочинців, я так розумію, вже перловили.
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23.11.2020 15:20 Ответить
какие компенсаторы для бизнеса ? - опять одни слова - почему везде государство помогает ,но только не у нас - не где нет такого или закройте или дайте работать (когда закрыты - форс мажор - а так за все платежи платить надо - я даже не знаю как это назвать
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23.11.2020 15:21 Ответить
Тупым мусорам теперь заняться больше нечем?? Преступности нет?
Хернёй занимаются.. Страна идиотов.
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23.11.2020 15:26 Ответить
ты хоть в курсе шо значит слово "идиот"? это греческое - не прин. уч. в жизни полиса(такие типо страны, как у вас на раене)... ээээ Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2648
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23.11.2020 17:19 Ответить
 
 