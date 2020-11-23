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С 2021 года поступающие из оккупированных территорий будут проходить бесплатные курсы для абитуриентов, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 2021 года поступающие из оккупированных территорий будут проходить бесплатные курсы для абитуриентов, - Минобразования

Бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из временно оккупированных территорий будут работать в Украине с 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил замглавы Минобразования Андрей Витренко.

"Подготовительные курсы будут работать. Это норма закона, и она должна выполняться. Мы сейчас над этим работаем", - сказал Витренко.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что сейчас в проекте государственного бюджета на 2021 не предусмотрено внедрение таких курсов.

"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы, более того - выплачивать стипендии и давать места в общежитиях для детей, которые приедут сюда после 10-го класса и начнут подготовительную работу для поступления в вузы Украины", - сказал Бабак.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А может лучше предоставлять эти льготы детям погибших участников АТО?
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23.11.2020 15:13
+12
Что значит бесплатно??? Вы с моих налогов будете учить эту сепарню молодую. А они потом в знак благодарности памятники на аллее Небесной соти обсыкают.
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23.11.2020 15:22
+10
Я извиняюсь,- а за чей счёт этот банкет?
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23.11.2020 15:07
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Я извиняюсь,- а за чей счёт этот банкет?
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23.11.2020 15:07 Ответить
Сколько стоит Крым?
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23.11.2020 15:09 Ответить
За счёт бизнеса, который сейчас банкротится
Но налоги никто не отменяет
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23.11.2020 15:43 Ответить
Угадай с трех раз! Разумеется за наш счет. За чей же еще? Это все делается с ведома криворожского зеленого у...ща, так почему бы не за его личный счет?
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23.11.2020 15:45 Ответить
А ты как думаешь?
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23.11.2020 19:05 Ответить
Украина должна вынуть молодые мозги из "новых республик"
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23.11.2020 15:08 Ответить
І розпоршити сепарсько-колорадську гидоту по всій Україні !!)))
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23.11.2020 15:11 Ответить
А может лучше предоставлять эти льготы детям погибших участников АТО?
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23.11.2020 15:13 Ответить
Так министр МОН - наследник Табачника
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23.11.2020 15:44 Ответить
лучше посредственный но патриот чем умный сепар
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23.11.2020 16:24 Ответить
Це ті що оскверняють та паплюжать пам"ятки України !! Святі місця для українців !!)))
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23.11.2020 15:10 Ответить
"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы. А НА РАКЕТЫ, СНАРЯДЫ, ПАТРОНЫ? Может после освобождения Луганска и Донецка и ехать через КПП некому будет. Дома будут учится. Или вы на века все это планируете?
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23.11.2020 15:14 Ответить
там вже сьомий рік діє свинособача пропаганда.
Тому нічого нормального з цієї пропозиції не буде, лише нащадки сепарів-колаборантів розійдуться по теренах України, продовжуючи ненавидити усе українське..
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23.11.2020 15:15 Ответить
Осел дает преференции детям свинособак ненавидящих все украинское, а детям воинов, которые поставили все на карту, чтобы защитить Украину не дает
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23.11.2020 15:15 Ответить
А шо, в 21 институты и университеты еще будут функционировать? Надо же.
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23.11.2020 15:18 Ответить
А украинские абитуриенты на это расчитывать не могут ?
Лнр и Днр будут держать Украину за яйца как Чечня Россию ?
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23.11.2020 15:18 Ответить
Нит. Для наших абитуриентов подкурсы платные
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23.11.2020 15:35 Ответить
Что значит бесплатно??? Вы с моих налогов будете учить эту сепарню молодую. А они потом в знак благодарности памятники на аллее Небесной соти обсыкают.
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23.11.2020 15:22 Ответить
Деньги нужно выделить на колючую проволоку ,а за одно и пенсии не платить. Хотят устроить санаторий детям убийц.
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23.11.2020 15:25 Ответить
пока богатая Украина устанавливает банкоматы сепарам на кпп - движ со стороны ордло заблокирован, вроде разрешали раньше поехать за пенсией... в одну сторону... а молодежь вообще не при каких условиях не выпускают.
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23.11.2020 15:32 Ответить
Очень своевременно.У "мотороллы"и "канистры"-дети подростают. З 2021 року вступники з окупованих територій проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2084
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23.11.2020 15:26 Ответить
Украина будет давать выше образование ватникам , которые потом будут управлять Украиной ? Гениально !

А в армию их не призывают ? На фронт тоже ? А зачем , не ?
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23.11.2020 15:34 Ответить
100 баллов
Задача вырастить ПРОКАЦАПСКОЕ ОБЩЕСТВО ?
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23.11.2020 15:46 Ответить
Може їм ще і ************ допомогти ?
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23.11.2020 15:36 Ответить
Решение о финансировании подготовительных курсов для абитуриентов из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей ожидается до конца ноября. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщила депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина, которая состоит в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций.
«Наш комитет внес правки в проект государственного бюджета и запросил 100 миллионов гривен для финансирования этих бесплатных подготовительных курсов. Сейчас все зависит от решения бюджетного комитета. Я думаю, результат будет или уже к концу этой недели, или максимум на следующей», - отметила народнвй депутат.
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23.11.2020 15:45 Ответить
МОЖЕТ на эти 100 млн украинские села обеспечить интернетом, чтобы сельские дети могли хорошо учиться???
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23.11.2020 15:50 Ответить
Мабуть вже забули як п"яне бидло із ДаУнбаса обсцикало алею Героїв Небесної сотні цьогоріч?Чи це їм в нагороду?
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23.11.2020 15:52 Ответить
кстати шо с этим гадом сделали? неужели простили?
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23.11.2020 16:07 Ответить
виталий ты правильно пишешь, на йух онитнам тут нужны , державный прапор топтать и на аллее героев гадить? и за какой счет 100 млн. за счет наших зарплат и пенсий. берите пример с рашистов которые с предателями (бывшими украинцами , особенно воеенослужащими сбушниками и ментами) стараются никаких дел не иметь и отправляют их с полуострова в магадан читу хабаровс и другие мурмански..... а мы предателей готовы в жопу целовать......
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23.11.2020 16:05 Ответить
Дети сепаров получат льготы, а потом по пьяни будут обсцыкать памятники погибшим героям. А что получат дети защитников?
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23.11.2020 18:11 Ответить
т.е. надо решать вопросы и прописывать детей в луГандонии? А х"ли,сплошные льготы
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23.11.2020 19:19 Ответить
Зеленая власть наступает на европейские грабли- те тоже наприглашали черноты и хачей чтоб получить лояльность поборников прав и свобод. Результат- полная европа сидящих на пособие с кучей детей,и продающих наркоту... За счет белых европейцев конечно же. Никто из потомков макак и не думал интегрироваться в европейскую культуру и честно работать.
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23.11.2020 21:04 Ответить
И обязательно высшее образование?
Высшее образование уже как школу закончить.
Может в ПТУ их направлять учиться, потом на завод промышленность поднимать.
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24.11.2020 14:29 Ответить
 
 