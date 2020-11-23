С 2021 года поступающие из оккупированных территорий будут проходить бесплатные курсы для абитуриентов, - Минобразования
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Бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из временно оккупированных территорий будут работать в Украине с 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил замглавы Минобразования Андрей Витренко.
"Подготовительные курсы будут работать. Это норма закона, и она должна выполняться. Мы сейчас над этим работаем", - сказал Витренко.
В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что сейчас в проекте государственного бюджета на 2021 не предусмотрено внедрение таких курсов.
"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы, более того - выплачивать стипендии и давать места в общежитиях для детей, которые приедут сюда после 10-го класса и начнут подготовительную работу для поступления в вузы Украины", - сказал Бабак.
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Но налоги никто не отменяет
Тому нічого нормального з цієї пропозиції не буде, лише нащадки сепарів-колаборантів розійдуться по теренах України, продовжуючи ненавидити усе українське..
Лнр и Днр будут держать Украину за яйца как Чечня Россию ?
А в армию их не призывают ? На фронт тоже ? А зачем , не ?
Задача вырастить ПРОКАЦАПСКОЕ ОБЩЕСТВО ?
«Наш комитет внес правки в проект государственного бюджета и запросил 100 миллионов гривен для финансирования этих бесплатных подготовительных курсов. Сейчас все зависит от решения бюджетного комитета. Я думаю, результат будет или уже к концу этой недели, или максимум на следующей», - отметила народнвй депутат.
Высшее образование уже как школу закончить.
Может в ПТУ их направлять учиться, потом на завод промышленность поднимать.