Когда проходил тендер на строительство музея Революции Достоинства, арест на участок не был наложен, иначе ничего бы не проводили, - Пошивайло

Если бы участок для строительства Национального Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни арестовали раньше, то тендер на его строительство не проводили бы и, соответственно, не проводили бы и предоплату по тендеру.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Мы музей, государственное учреждение. Имеем свои четко определенные компетенции и границы полномочий. В октябре 2018 г. на электронной площадке "Prozorro" была объявлена публичная закупка, которая состоялась со второго раза, так как на первый тендер документы подала всего одна компания. Так, согласно действующему законодательству и был определен генподрядчик. Кто-то через полгода год после этого начал упрекать, что генподрядчик, мол, "мутный". Но мы не имеем выбора. Не мы определяем, кто отправился на конкурс и кто побеждает в нем. Определяет Закон Украины "О публичных закупках". Есть процедура государственных закупок. Когда повторно объявили аукцион на него подались четыре участника. В конечном варианте победителем был определен участника торгов, который занял не первое место, а второе. ... В декабре 2018 г. Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала. Когда проводятся публичные закупки, в их документации определены четкие условия и сроки, по которым участники торгов должны заключить договор. Поэтому, в соответствии с ним, Музей в тот же месяц должен был заплатить средства на выполнение работ. То есть, предоплата была предусмотрена условиями договора. Право на осуществление такой предоплаты (даже 100%) предусмотрено было Постановлением КМУ №117 от 23.04.2014г. Потребность в такой уплате была обусловлена ​​необходимостью закупки материалов, в частности деревьев и гранита. А все статьи расходов были предварительно утверждены государственной экспертизой, здесь претензий и спекуляций что именно закупается и за какую стоимость, быть не может - все это проверялось государственными контролирующими органами тысячу раз. Работы планировали завершить в феврале 2019 г. на 5-ю годовщину расстрелов на Майдане, ко Дню Героев Небесной Сотни. Итак, мы сделали все, чтобы выполнить возложенные на нас функции по сооружению Мемориала, перевели средства, а потом оказалось, что по представлению Генпрокуратуры земельный участок арестован", - рассказал Пошивайло.

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"Когда мы проводили публичную закупку, не было ни одного ареста. Соответственно, как уже говорилось выше, по результатам тендера мы имели обязательства заключить соглашение с генподрядчиком. Арест был наложен после тендера. Если бы участок арестовали раньше, то очевидно мы не проводили бы тендер, а соответственно и оплату", - акцентировал он.

"Нас с июля 2018 г. постоянно убеждали и руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, и руководство самой Генпрокуратуру, и политическое руководство страны, мы все согласуем, что будут вовремя завершены все необходимые следственные действия и мы должны сделать все, чтобы вовремя построить Мемориал", - добавил Пошивайло.

"Неотъемлемой составляющей договора с генподрядчиком является план и график проведения работ. Авансовый платеж осуществлен на определенный срок - до 8 месяцев. В нем расписано, что выполняется ежемесячно. Генподрядчик был готов строить. Эти два месяца, пока завершались следственные действия, как нас уверяли в ГПУ, продолжались подготовительные работы к строительству, зарегистрированные в Государственной архитектурной строительной инспекции - все как полагается. Генподрядчик построил строительный забор и устроил бытовой городок, начал завозить технику. Нашу готовность начать строительство мы объявили публично 13 мая на брифинге на месте строительства с участием министра культуры Евгения Нищука, представителей Украинского института национальной памяти, семей Героев Небесной Сотни и раненых на Майдане. После начала работ по демонтажу брусчатки в нижней части аллеи было получено письмо от Горбатюка с информацией о запрете выполнять подготовительные работы, и о сроках выполнения следственных экспериментов в нижней части до 17 мая 2019 года, и на всей территории до 29 мая. Через несколько дней - новое письмо, где срок проведения следственных экспериментов продлили еще на месяц. А 18 мая, в Международный день музеев, нас ожидал "сюрприз". Некоторыми общественными активистами был уничтожен строительный забор. Так постоянно отсрочивалось начало строительства, пока 20 июня окончательно судом был наложен арест по представлению прокуратуры на неопределенный срок "до окончания следственных действий. .. После реформирования Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и создания подразделения Государственного бюро расследований Украины, которое занимается делами Майдана, Музей регулярно присылает запросы в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований относительно сроков проведения следственных действий. В полученных ответах отсутствует информация о графике и сроках следственных действий. Вместе с тем, они напоминают об аресте земельных участков, что следственные действия продолжаются и отдельные следственные эксперименты требуют соответствующих погодных условий максимально приближенных к временным параметрам событий Революции Достоинства. Предупреждают о нашей уголовной ответственности за совершение каких-либо изменений этой территории, поскольку она под арестом. Указывают различные причины, почему следственные действия не могут продолжаться", - рассказал Пошивайло о хронологии событий с арестом участка.

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"О состоянии дел мы постоянно информировали все высшие инстанции - наш орган управления - Украинский институт национальной памяти, Министерство культуры. Обращались в Кабинет Министров, Администрацию Президента, персонально к обоим президентам и премьер-министрам, предупреждали Генпрокуратуру о ситуации по срыву строительства. Пытались всячески урегулировать эту ситуацию, имеем документальные подтверждения. Со своей стороны мы сделали то, что было в наших обязанностях и компетенциях: на законных основаниях перевели деньги и были готовы реализовывать проект в установленные сроки. .. Мы просили заказчика проекта сооружения Мемориала и музея, то есть Кабинет Министров, или создать условия для строительства или отменить его. Другого варианта нет. Подвесить это невозможно. Но ни того, ни другого не было сделано, мы оказались заложниками ситуации. То есть, нам не дали возможности строить Мемориал, а теперь обвиняют, что он не построен, а средства "разворовали", - резюмировал Пошивайло.

С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомится здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.