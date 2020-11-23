Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на критику назначения заместителем главы ОП Олега Татарова, который во времена Януковича работал в Министерстве внутренних дел и оправдывал действия силовиков во время Революции достоинства.
Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
Он настаивает, что Татаров в МВД "не формировал политику", а был обязан озвучивать позицию ведомства.
"Он был главой управления, то есть клерком, который не формировал политику. Это вопрос, к которому я подхожу щепетильно - есть профессиональные компетенции у человека или их нет. Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? [...] Он был клерком и в рамках вертикали был обязан озвучивать то, что вы говорите. Это была позиция ведомства. Все, точка", - заявил Подоляк.
Советник ОП, отвечая на вопрос, не было ли преступлением выполнять приказы главы МВД Виталия Захарченко, когда силовики убивали на Майдане людей, сказал, что по этим событиям нужно проводить открытый судебный процесс.
Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.
После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".
В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
И вы ,пан Подоляк, не могли не знать о деяниях Татарова и тем не менее вы пытаетесь его, извините, отмазать.
Вы сами показали свою беспринципность, что вы не какой не сторонник ценностей революции достоинства, а прилипала.
арийцы это мы
(шутка), ибо мы - Кшатрии.... та ну нафиг спорить про то шо все и так знают - раса даже наз. Кавказиан, типо европейская, вот и все. А "арийцы" только в высерах Дугина и наших арестово-копчинских.
чет аж харит этот бред их про типо каких-то сравянко-пруссов, или че они там еще придумали то
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Ти повний тупак,Подоляк? Він міг дотриматися честі і звільнитися,як роблять усі нормальні люди яким відомі значення слів честь,совість справедливість! А те падло мусорянське таких якостей не має.Тому йди нах разом з ним.
либо Овоща с Путиным, я конечно ненавижу обоих или обеих, но Путин бы.... ну ты понял. так шо сравнивать этого там, с пердоляком или как это быдло - не имею возможности.
"пердоляк" тупо был на поводке как и Овощ, а Путин - мог в любой момент отбыть на какой-то остров и показать средний палец на ноге
ты историю подучи.
и да, я не фанат шо типо "арийцы" лучше негров(негры хоть бегают лучше)
просто "вброс"...
а далі по реакції - пошутіл, якщо не проковтнули
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Коли вже цей пі*ераст нажреця
бач яке тупе.
намагаючись сказати, що вони нібито хочуть залучати людей, які розуміють, що роблять, насправді висловив те, чого вони прагнуть - залучати просто лояльну, без власної думки та позиції худобу.
що ж, вони худобу й мають по всій вертикалі своєї тупої "влади".
а радник такий радник, навіть просту думку не зміг сформулювати.
ахаха, это как Первый заместитель зама Бориса Козлова, сотрудника министерства министров, высрал: Дворник Вася метлу не воровал, ее просто .... мыши съели
Он был обычным врачом в концентрационном лагере. И выполнял указания Гитлера и Гиммлера.
Зачем евреи его поймали и казнили - обычного клерка?
Притягує нікчемне і тупе:
При овочу, був мусором …ба, клерком.
При Зе став цілим «замголов Опе».