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Новости Политика Украины
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Захарченко Виталий (762) Татаров Олег (349) Подоляк Михаил (243)

Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на критику назначения заместителем главы ОП Олега Татарова, который во времена Януковича работал в Министерстве внутренних дел и оправдывал действия силовиков во время Революции достоинства.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Он настаивает, что Татаров в МВД "не формировал политику", а был обязан озвучивать позицию ведомства.

"Он был главой управления, то есть клерком, который не формировал политику. Это вопрос, к которому я подхожу щепетильно - есть профессиональные компетенции у человека или их нет. Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? [...] Он был клерком и в рамках вертикали был обязан озвучивать то, что вы говорите. Это была позиция ведомства. Все, точка", - заявил Подоляк.

Советник ОП, отвечая на вопрос, не было ли преступлением выполнять приказы главы МВД Виталия Захарченко, когда силовики убивали на Майдане людей, сказал, что по этим событиям нужно проводить открытый судебный процесс.

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Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
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Топ комментарии
+36
Гэббельс был тоже просто "клерком" и озвучивал позицию Гитлера.
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23.11.2020 15:40
+27
ТА и янукович был нормальным пацаном, просто его кинули как Лоха Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 6210
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23.11.2020 15:37
+16
Дійсно... Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 3039
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 4224
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23.11.2020 15:38
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ТА и янукович был нормальным пацаном, просто его кинули как Лоха Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 6210
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23.11.2020 15:37 Ответить
и страусов любил...))))))))))
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23.11.2020 15:48 Ответить
Подоляк писав: «...президент Янукович (несподівано) рельєфно і відверто міркував про ... недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні... Президент, всупереч поширеній PR-думці, дуже навіть добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Розуміє і пропонує вести діалог саме про це. Про стратегію лікування. Про ключові ініціативи, які дозволять це лікування почати. Несподівано? Звичайно». Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 2378
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23.11.2020 16:16 Ответить
Дійсно... Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 3039
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 4224
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23.11.2020 15:38 Ответить
Или Буратино
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23.11.2020 18:10 Ответить
пдрс
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23.11.2020 15:39 Ответить
Гэббельс был тоже просто "клерком" и озвучивал позицию Гитлера.
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23.11.2020 15:40 Ответить
Зам главы начальника Главного следственного управления управления МВД не может быть просто клерком.Почитайте про его уголовные производства против Татьяны Черновол, автомайдановцев. Его адвокатскую деятельность с Портновым, Новинским. Его обвинения против Стерненко. Получается совсем не простой клерк, а человек с вполне сформировавшимися убеждениями времён и понятий Януковича.
И вы ,пан Подоляк, не могли не знать о деяниях Татарова и тем не менее вы пытаетесь его, извините, отмазать.
Вы сами показали свою беспринципность, что вы не какой не сторонник ценностей революции достоинства, а прилипала.
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23.11.2020 16:46 Ответить
бред полный, он был там министром или что там. так шо отв. на нем за ..... о б*же, кацапов считали нами, нас - кацапами, а финнов "арийцами", но они не были таковыми.... и прочие зашкварные вещи. Там психиатр Геббельсу нужен был, если он верил в то шо базарил, хотя.... тогда генетики не было, так шо да, от балды этот бред высерали, ибо арийцы это мы
(шутка), ибо мы - Кшатрии.... та ну нафиг спорить про то шо все и так знают - раса даже наз. Кавказиан, типо европейская, вот и все. А "арийцы" только в высерах Дугина и наших арестово-копчинских.
чет аж харит этот бред их про типо каких-то сравянко-пруссов, или че они там еще придумали то Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 6796
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23.11.2020 17:16 Ответить
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД

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Ти повний тупак,Подоляк? Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 6072 Він міг дотриматися честі і звільнитися,як роблять усі нормальні люди яким відомі значення слів честь,совість справедливість! А те падло мусорянське таких якостей не має.Тому йди нах разом з ним.
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23.11.2020 17:24 Ответить
то ты такой, сравни говно с пальцем то.
либо Овоща с Путиным, я конечно ненавижу обоих или обеих, но Путин бы.... ну ты понял. так шо сравнивать этого там, с пердоляком или как это быдло - не имею возможности.
"пердоляк" тупо был на поводке как и Овощ, а Путин - мог в любой момент отбыть на какой-то остров и показать средний палец на ноге
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23.11.2020 17:56 Ответить
ну да.. а Подоляк просто гопник
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23.11.2020 15:44 Ответить
Доречні, Татарова, як і Подоляка зрештою, ніхто не змушував покривати злочини і не змушкюує робити це зараз. Тому відмазку гнила. Бо Тартаров і щвющааз "клєрк" і озвучує позицію Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Але на майбутніх судах це взагалі буде ніяка позиція для захисту.
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23.11.2020 16:48 Ответить
саме так
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23.11.2020 16:50 Ответить
Нацистских пропагандистов в Нюрнберге вешали, а у нас пропагандистов Яныка повышают в должности
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23.11.2020 15:45 Ответить
Они верили, небеспочвенно шо там бла-бла, а тут - знали шо Рашка говно и ..... покупали Мерседесы
ты историю подучи.
и да, я не фанат шо типо "арийцы" лучше негров(негры хоть бегают лучше)
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23.11.2020 17:07 Ответить
Мишаня-ты довбойоб! Получается,что у нас плохим был один янык-все остальные-белые и пушистые Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 4578
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23.11.2020 15:47 Ответить
вы себя хоть слышите???
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23.11.2020 15:50 Ответить
А Бубочка был просто клоуном и озвучивал позицию Коломойского...
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23.11.2020 15:50 Ответить
Якщо Подоляк покриває мерзотника, отже, й сам такий само мерзотник.
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23.11.2020 15:52 Ответить
подоляк - один із радників...за його словами не стоїть чиясь позиція...
просто "вброс"...
а далі по реакції - пошутіл, якщо не проковтнули
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23.11.2020 15:58 Ответить
Вони там усі клєрки. Взяти,наприклад,міністра Криклія,що разом з послом Врублєвським,підробили ковід-тести в Казахстані.
Прем'єр Шмигаль приніс вибачення перед головою уряду Казахстану за підроблений тест міністра Криклія - ЗМІ
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23.11.2020 15:53 Ответить
От не дарма ви Макаренко, бо наша влада за їхніми діями нагадує безпризорників
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23.11.2020 16:24 Ответить
Криклій ще той мудак, чого тільки варта введена ним сертифікація ГБО.
Коли вже цей пі*ераст нажреця
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23.11.2020 16:32 Ответить
Ці тварини повинні гойдатися разом з януковичем і левочкиним, що татаров що подоляк відрижки яника!
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23.11.2020 15:57 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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23.11.2020 15:58 Ответить
на нюрнберзькому трибуналі, як раз, і перевішали тих, хто був просто клерком і просто виконував накази
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23.11.2020 16:00 Ответить
Ми хочемо, щоб на ключових посадах були люди, які розуміють, що роблять, або просто лояльні до когось? Він був клерком і в рамках вертикалі був зобовʼязаний озвучувати те, що ви говорите. Це була позиція відомства. Джерело: https://censor.net/ua/n3232687
бач яке тупе.
намагаючись сказати, що вони нібито хочуть залучати людей, які розуміють, що роблять, насправді висловив те, чого вони прагнуть - залучати просто лояльну, без власної думки та позиції худобу.

що ж, вони худобу й мають по всій вертикалі своєї тупої "влади".
а радник такий радник, навіть просту думку не зміг сформулювати.
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23.11.2020 16:04 Ответить
І кого цей клєрк завтра озвучить?
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23.11.2020 16:04 Ответить
Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? ... От й я питаю: ви хочете, щоби людина розуміла, що здійснюються зличини й висловила протест проти цього, публчіно заявила про злочини, звільнилася, чи просто залишалася клєрком, лояльним до будь-чого і будь-кого?
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23.11.2020 16:05 Ответить
І мандючук звичайний клерк озвучує наміри *****.
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23.11.2020 16:06 Ответить
так и мусора, убивавшие и калечившие украинцев во время Майдана, получается тоже просто клерки, "озвучивавшие" позицию МВД...
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23.11.2020 16:12 Ответить
Хороший человек.Когда Христа распинали он только гвозди подавал...
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23.11.2020 16:14 Ответить
На Майдане "просто клерки" просто стреляли в безоружных людей. "Все, точка", - заявил Подоляк.Источник:https://censor.net/ru/n3232687
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23.11.2020 16:18 Ответить
А Подоляка просто сливной бачок, который озвучивает позицию Шмаркли.
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23.11.2020 16:20 Ответить
Удивительная фраза"мы подбираем кадры которые знают что надо делать" от людей случайно,по глупости 73% праства нариду,попавших во власть.
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23.11.2020 16:24 Ответить
Не виноватая я, он сам пришел. Через время сам будет заявлять, что был клерком и вынужден был всякую лабуду говорить.
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23.11.2020 16:25 Ответить
Один из примеров когда фамилия (Подляк) - совпадает с содержанием.
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23.11.2020 16:30 Ответить
SSмани теж "тільки виконували наказ"...
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23.11.2020 16:41 Ответить
Є така штука "виконання злочинних наказів" і за це теж передбачена відповідальність, юристи вошиві...
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23.11.2020 17:04 Ответить
Советник главы Офиса президента Источник: https://censor.net/ru/n3232687\\\\\\\\\\

ахаха, это как Первый заместитель зама Бориса Козлова, сотрудника министерства министров, высрал: Дворник Вася метлу не воровал, ее просто .... мыши съели Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 2080
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23.11.2020 17:09 Ответить
Классный чувак, ответственно к обязанностям по "озвучке" подходил. Ну не мог же он всех послать и уволиться по идейным соображениям, правильно?
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23.11.2020 17:13 Ответить
А разве доктор Айхман формировал политику?
Он был обычным врачом в концентрационном лагере. И выполнял указания Гитлера и Гиммлера.
Зачем евреи его поймали и казнили - обычного клерка?
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23.11.2020 17:14 Ответить
Тобто другими словами Татаров брехав
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23.11.2020 17:18 Ответить
Он был просто *****,,,!!
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23.11.2020 18:03 Ответить
Если следовать логике ЗЕленой шоблы-***...ы, то крайнего никогда не найдешь. А ведь что тогда что сейчас кто-то же сливал Украину и набивал свои карманы баблом спижженым у народа. Когда эти твари будут сидеть на скамье подсудимых, все как один будут кричать: Это не я, это они!
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23.11.2020 18:05 Ответить
один гандон о другом гандоне: в него просто кончали, а шо он мог, не рваться же ему из-за этого
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23.11.2020 18:25 Ответить
Риг рига відмазує, Як "неочікувано". Хоча, у ВАЗеленського в команді жодного патріота.
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23.11.2020 18:55 Ответить
Татаров ЛАЙНО, бо озвучував брехню, порядний мент подав би у відставку.
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23.11.2020 19:52 Ответить
Телеграмм канал "Генерал СВР" дал инфо, что Татаров завербован рф. Кличка "Кувшинов".
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23.11.2020 21:30 Ответить
Все це лайно з зеленим феєрверком
Притягує нікчемне і тупе:
При овочу, був мусором …ба, клерком.
При Зе став цілим «замголов Опе».
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24.11.2020 00:32 Ответить
 
 