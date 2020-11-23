Нужно пригласить США в "нормандский формат" и заключить соглашение по безопасности между Штатами и Украиной, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.
"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем на как можно быстрое привлечение к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен", - подчеркнул пятый президент.
"После оккупации Крыма и части Донбасса Россией мы видим необходимость реформирования Совета безопасности ООН. Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", - считает лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден будет искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.
"Я уверен, что Джо Байден - это тот мировой лидер, который очень мощно будет влиять на страны, нарушающие международные договоренности и международное право. Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности", - отметил пятый президент.
Порошенко заявил, что имеет очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства до союзничества, а также предложил вернуться к идее заключения соглашения по безопасности между Украиной и США.
"За 5 лет своего президентства я чувствовал поддержку обеих партий в США, президента Обамы, президента Трампа. Мы чувствовали их помощь, наших друзей и союзников НАТО. Я горжусь тем, что мы смогли восстановить военную мощь Украины, остановить военную российскую операцию, создали такие условия, что России пришлось очень дорого платить за преступления против нашего государства. Как президент, сейчас как лидер оппозиции в парламенте, я вижу, что планы членства Украины в Евросоюзе и НАТО - это одни из важнейших целей, которые у нас есть", - подчеркнул Порошенко.
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"Так вот, умный человек способен отличить ошибку в написании от опечатки"
"Оши́бка - непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей"
Нельзя ли поясеить - что ты хотел сказать?
Каждый пятиклассник тут норовит высказать своё безапелляционное мнение вопросов, в которых ни уха, ни рыла....
Не уловил, что я хотел сказать? Уточняю:
"безапелляционное мнение ОТНОСИТЕЛЬНО вопросов, в которых ни уха, ни рыла"
Топ - верх, спин - вращение. И ЧТО?
Начнём с начала - по какой причине "Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву"?
А теперь делаем второй шаг - если человек осознанно "пулял бы налево и направо" - не называется ли это саботажем?
Он так ничего и не понял...
Слишком много мамалыги, в мозг поступает....
Тепер і Боржомі не допоможе.
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Слухала Порошенка на Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі - це справжній державник, якому раді всі учсники !!
Розмова була схожа на розмову старих друзів.
Жодного поганого слова про ЗЕ не було сказано, хоч і ставили запитання про їхні відносини.
Шана Петру Олексійовичу !!
ЗЕ-НЕлох! ну хоча раз вруби та послухай Пороха, вимкнувши злісну зависть - повчись англійській ( без папірця), повчись мові дипломатії (без текстів холуїв Пуйла з ОП), взагалі НАВЧИСЬ НАРЕШТІ ВЧИТИСЬ, нєдальокоє!
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.