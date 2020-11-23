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Нужно пригласить США в "нормандский формат" и заключить соглашение по безопасности между Штатами и Украиной, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нужно пригласить США в

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности  в Галифаксе.

"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем на как можно быстрое привлечение к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен", - подчеркнул пятый президент.

"После оккупации Крыма и части Донбасса Россией мы видим необходимость реформирования Совета безопасности ООН. Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", - считает лидер "Европейской Солидарности".

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Порошенко выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден будет искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.

"Я уверен, что Джо Байден - это тот мировой лидер, который очень мощно будет влиять на страны, нарушающие международные договоренности и международное право. Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности", - отметил пятый президент.

Порошенко заявил, что имеет очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства до союзничества, а также предложил вернуться к идее заключения соглашения по безопасности между Украиной и США.

"За 5 лет своего президентства я чувствовал поддержку обеих партий в США, президента Обамы, президента Трампа. Мы чувствовали их помощь, наших друзей и союзников НАТО. Я горжусь тем, что мы смогли восстановить военную мощь Украины, остановить военную российскую операцию, создали такие условия, что России пришлось очень дорого платить за преступления против нашего государства. Как президент, сейчас как лидер оппозиции в парламенте, я вижу, что планы членства Украины в Евросоюзе и НАТО - это одни из важнейших целей, которые у нас есть", - подчеркнул Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Нужно пригласить США в "нормандский формат" и заключить соглашение по безопасности между Штатами и Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4922
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23.11.2020 15:40
+29
Давайте, Птре Олексійовичу напрацьовуйте та оголошуйте плани для Байдена від України. Поки болото ЗЕплісняве висушується від злості та своєї упротої тупості якщо не зрадництва - все це вбиває однаково.
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23.11.2020 15:41
+20
Бьіло время у президента Порошенко для хороших и правильньіх действий , но не делал ведь ничего , кроме потужного бла-бла-бла. А советовать мастер...
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23.11.2020 15:47
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У тебя точно проблемы с русским...
"Так вот, умный человек способен отличить ошибку в написании от опечатки"
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24.11.2020 17:14 Ответить
Слышь,гэпэтэушник,-то что написано неправильно -есть ошибка. А опечатка это или очепятка,или авторский стиль -это уже не важно,потому что ошибка допущена,и уже поздно объяснять и оправдываться.
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24.11.2020 18:07 Ответить
Слышь, мамалыжник, я же говорю - с русским языком и тибя плохо!
"Оши́бка - непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей"
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24.11.2020 18:47 Ответить
Много ошибок,(пусть даже непреднамеренных,случайных),признак чего? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5121
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25.11.2020 06:47 Ответить
Многог опечаток - признак спешки или невнимательнрости пишущего. Я тыкаю в клавиатуру двумя пальцами и часто задеваю соседние буквы...
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25.11.2020 09:50 Ответить
Я понял,-ты умный,а не смешной. Ты это хотел сказать? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4573
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25.11.2020 13:03 Ответить
Я рад что ты понял
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25.11.2020 13:06 Ответить
А чего же ты открыто это не заявил? Потому что самому смешно? Или потому что стыдно? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8055
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25.11.2020 17:26 Ответить
Уж очень извилисто изволите изъясняться!
Нельзя ли поясеить - что ты хотел сказать?
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25.11.2020 17:40 Ответить
И опять,-даром преподаватели... Ведь это поймет и пятиклассник.
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25.11.2020 18:30 Ответить
Вот в этом и беда!
Каждый пятиклассник тут норовит высказать своё безапелляционное мнение вопросов, в которых ни уха, ни рыла....
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26.11.2020 09:49 Ответить
"...безапелляционное мнение вопросов..." Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 281 Видно,что ты пятиклассник.
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26.11.2020 10:27 Ответить
Отвлёкся, виноват!
Не уловил, что я хотел сказать? Уточняю:
"безапелляционное мнение ОТНОСИТЕЛЬНО вопросов, в которых ни уха, ни рыла"
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26.11.2020 10:47 Ответить
Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву! Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7569
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25.11.2020 06:51 Ответить
Преднамеренная ошибка называется саботажем.
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25.11.2020 09:51 Ответить
А что такое топ-спин?
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25.11.2020 13:04 Ответить
Калька с английского
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25.11.2020 13:06 Ответить
А что общее имеет с саботажем?
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25.11.2020 17:24 Ответить
Не знаю
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25.11.2020 17:39 Ответить
Видишь? Даром преподаватели...
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25.11.2020 18:28 Ответить
Какие преподаватели?
Топ - верх, спин - вращение. И ЧТО?
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25.11.2020 18:33 Ответить
Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1182 А то,что "топ-спин" и "саботаж" имеют одинаковое отношение к моему комментарию в 06.51 мин. -АБСОЛЮТНО НИКАКОЕ! Ладно -расслабься,все ясно с тобой.
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25.11.2020 19:36 Ответить
Да у тебя не только с языком, но и с логикой....
Начнём с начала - по какой причине "Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву"?
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26.11.2020 09:54 Ответить
Потому что исходя из твоих умственных способностей,ты пулял бы налево и направо!Ты это обязан был понять. Если ты не понял,то я не виноват.
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26.11.2020 10:25 Ответить
Отлично!
А теперь делаем второй шаг - если человек осознанно "пулял бы налево и направо" - не называется ли это саботажем?
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26.11.2020 10:43 Ответить
Ой,дурак...
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26.11.2020 15:46 Ответить
Да...
Он так ничего и не понял...
Слишком много мамалыги, в мозг поступает....
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26.11.2020 16:36 Ответить
Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7472
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27.11.2020 07:47 Ответить
ой дурак.....
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27.11.2020 10:14 Ответить
Петро, та що ти несеш, чого ж ти зразу не верещав, про Будапештський меморандум.
Тепер і Боржомі не допоможе.
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23.11.2020 16:06 Ответить
Бубашка верещал про Будапештський меморандум.. И шо?
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23.11.2020 16:08 Ответить
Поц, почитай их и убедись - верещать там только зебилы могут.
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23.11.2020 16:09 Ответить
А малороссы со своим зеленым дегенератом еще не выздыхали от голода и коронавируса?
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23.11.2020 16:07 Ответить
ну так эти малоросы повыздыхают - останутся малоросы петькины, ничего ж не меняется, выборы подтвердили, как была масса, так и осталась....
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23.11.2020 16:13 Ответить
Гундявый потому короновирус симулировал,что ему там слова не давали, все было просто. Решил от стыдухи закосить
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23.11.2020 16:12 Ответить
Шостий ведмедик - Зеленський: як у соцмережах реготали з брауні Мендель bekvu.com
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23.11.2020 16:14 Ответить
Вот так и живем. Ждем, что кто-то придет и погрозит путину, кто-то придет и разберется с нашими коррупционерами, придет НАТО и защитит, придет ЕС и наступит благосостояние. А мы украинцы, что безрукие и безголовые? Обидно...
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23.11.2020 16:32 Ответить
Однако Азербайджан дождался того момента, когда к нему в союзники пришла Турция и всё стало чики-чики. Заметить при этом следует тот факт, что, в результате последствий, не Алиев ездил на поклон в кремль, а кремль приехал на поклон к нему, осознавая, что против Эрдогана дёргаться бессмысленно. В этом вопросе не надо стесняться. Как там у Высоцкого: "Коля, нечего стесняться, - колья начали ломаться..." (Про двух громилов, братьев Прова и Николая).
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23.11.2020 20:45 Ответить
Петро, ты свой (и наш) шанс про***.
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23.11.2020 16:37 Ответить
Так там і розбіглися перед Україною "танцювати", навіть МВФ остерігається нашої влади. В шапіто ідуть тільки дивитися виставу, а не приймати в ній участь.
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23.11.2020 16:38 Ответить
Пельку закрила 🤣
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23.11.2020 16:45 Ответить
Щось забагато сьогодні портновських ботів , невже знову Порошенко всім колаборантам в штани націдив ?
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23.11.2020 16:44 Ответить
Лікуйся !!
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23.11.2020 16:55 Ответить
Любовь Школа
@**********
·

Слухала Порошенка на Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі - це справжній державник, якому раді всі учсники !!
Розмова була схожа на розмову старих друзів.
Жодного поганого слова про ЗЕ не було сказано, хоч і ставили запитання про їхні відносини.
Шана Петру Олексійовичу !!
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23.11.2020 16:54 Ответить
Порошенко - фаховий дипломат, а не піськограй і пустоголовий блазень В політиці - словами не розкидаються. А дотримуються такту і етикету.
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23.11.2020 17:00 Ответить
Абсолютно! Слухала учора його відеоінтервью для безпекового форуму У Канаді- як він уміло дипломатично відповів на запитання про кроки Зеленського, як його приємника на посту.
ЗЕ-НЕлох! ну хоча раз вруби та послухай Пороха, вимкнувши злісну зависть - повчись англійській ( без папірця), повчись мові дипломатії (без текстів холуїв Пуйла з ОП), взагалі НАВЧИСЬ НАРЕШТІ ВЧИТИСЬ, нєдальокоє!
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23.11.2020 17:23 Ответить
Петро це старий авантюрист який прилип до влади ще в тому віці. Комсомольско-комуняцька посіпака.
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23.11.2020 18:53 Ответить
А ПО СУТІ ВСЕ ВІРНО - ФАХОВИЙ ДИПЛОМАТ А НЕ БЛА-БЛА
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23.11.2020 20:36 Ответить
вибате- не мавпувала Вас, а так співпали наші спостереження))
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23.11.2020 17:25 Ответить
На этой встрече не хватало представителя Сербии, который внёс бы оживление в дружескую атмосферу, презентовав старым друзьям минутку занимательной лингвистики:
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
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23.11.2020 20:57 Ответить
В БАН ЗА МАТЮКИ!
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23.11.2020 17:36 Ответить
Не люблю Порошенко, но он прав.
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23.11.2020 17:55 Ответить
Он такой умний ,как моя Сара после.
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23.11.2020 20:23 Ответить
МОЖНО БУЛО ЩОСЬ РОЗУМНІШЕ СКАЗАТЬ ТАК МАБУТЬ ТЯМИ НЕМА
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23.11.2020 20:38 Ответить
Ага, проснулся чего сам раньше не пригласил? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5800
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23.11.2020 20:43 Ответить
що ж ти Пецю того відразу не зробив, коли ще був діючим президентом? Розумний заднім розумом?
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23.11.2020 20:53 Ответить
Все будет как ты сказал, гундявого недомерка обязательно выберут на второй президентский срок
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24.11.2020 18:55 Ответить
ух ти. клас. а чому раніше не запросили?
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24.11.2020 15:22 Ответить
От похоти ребрендинга в гаранты Петра Лексеича "трясе як Тарасову хату"© - спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.
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25.11.2020 17:44 Ответить
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