Дело об убийстве Гандзюк: Следствие выявило подготовку к убийству свидетелей Пилипенко и Браги, давших показания против Мангера и Левина

Днепровский суд Киева продолжает рассмотрение дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. В организации нападения на Екатерину Гандзюк обвиняют председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Суд 20 ноября изучил постановление об объявлении в розыск подозреваемого Левина, повестки о вызовах на вручение подозрений Мангеру и Левину, документы государственных пограничной и миграционной служб относительно Левина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Watchers Media.

Так, суд исследовал выписку из базы данных о пересечении государственной границы обвиняемым Левиным. Там говорится, что тот летал в Тегеран в 2016 году, а в 2018 году пересекал на автомобиле пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой.

Кроме того, суд изучил письмо к руководителю региональной херсонской организации ВО "Батькивщина" относительно партийного билета, выданного Левину (этот билет обнаружили во время обыска. - Ред.) и ответ председателя партийной ячейки о том, что Алексей Левин не состоял в списках партии "Батькивщина". Адвокат Дмитрий Ильченко заявил в суде, что следствие с целью сфабриковать дело на Мангера и Левина вроде подделало этот билет. "Теоретически партия не могла этот билет выдать, ведь у партии есть ограничения в отношении лиц, которых принимают в ряды партии", - сказал он.

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Вместе с тем, в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook активисты обнародовали заявление, в котором указали, что адвокат Мангера сам может быть причастен к выдаче фейкового партбилета.

"На момент, когда партбилет был издан Левину, а именно 3 октября 2017 года [адвокат Мангера] Дима Ильченко занимал должность заместителя председателя Херсонской областной организации политической партии "Батькивщина". Кроме того, наши источники в партии сообщают о том, что на момент выдачи бандиту Левину партбилета, председатель облорганизации отсутствовал, а партбилет Ильченко выдал Левину самостоятельно, имея доступ к печати и подделав подпись руководителя облорганизации Юрия Одарченко", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что в декларации Дмитрия Ильченко за 2017 год действительно содержится запись о том, что он занимал такую ​​должность в этот период.

В дальнейшем в суде исследовали выписку из реестра досудебных расследований, в которой указано, что в ходе досудебного расследования выявлен факт приготовления к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги и членов их семей в связи с тем, что свидетели давали показания по делу Мангера и Левина.

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Речь идет о том, что следствие внесло данные в ЕРДР по факту заявлений свидетелей об угрозах убийством. Соответствующие данные из реестра прокуратура приобщила к материалам дела Мангера и Левина. "Мы принимали меры для того, чтобы избежать наступления тяжких последствий для жизни и здоровья свидетелей", - пояснил прокурор Андрей Синюк суду.

Адвокаты Мангера резко возразили возможность того, что их подзащитный мог угрожать свидетелям Браге и Пилипенко.

Судья Юлия Иванина продолжит рассматривать дело 26 ноября.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.