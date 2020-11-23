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Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

Пошивайло о предоплате генподрядчику за мемориал Героев Небесной Сотни: Это был конец года, мы могли потерять эти средства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пошивайло о предоплате генподрядчику за мемориал Героев Небесной Сотни: Это был конец года, мы могли потерять эти средства

Генподрядчику, который должен построить Национальный Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни, перечислили 111,5 млн грн предоплаты, из них уже 6 млн грн потрачены на подготовительные работы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, объясняя, почему генподрядчику были перечисленны 111,5 млн грн предоплаты.

"На самом деле для нас это было очень сложно - в такие сжатые сроки профессионально подготовить и провести открытые закупки, пройти обжалования процедур в Антимонопольном комитете еще и перевести средства накануне нового года. Иначе выделенные средства "сгорели" бы, они не были предусмотрены на следующий год, а нас бы обвинили в служебной халатности. Поэтому, считали себя чуть ли не героями, радовались, что все удалось и наконец-то сможем двигаться вперед, впрочем потом начались основные перипетии со всем этим", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда проходил тендер на строительство музея Революции Достоинства, арест на участок не был наложен, иначе ничего бы не проводили, - Пошивайло

"Такое решение (о предоплате 70%. - Ред.) было принято из-за сроков выполнения работ и это типичная практика в сфере государственного строительства. Это был конец года, и мы могли бы потерять эти средства и не получить их в следующем году для реализации проекта в четко установленные сроки. Постановления Кабинета Министров 117 и 1764 позволяли нам, как и большинству других объектов государственного строительства, осуществить предварительную оплату товаров, работ и услуг в размере 100%. Летом 2019 г. внесением изменений в Постановление был продлен срок действия авансового отчета до 36 месяцев", - пояснил Пошивайло.

"Стоимость предварительной оплаты товаров, работ и услуг - 111 500 000. Согласно письму генподрядчика - около 6 млн (потрачены на подготовительные работы. - Ред.). Это устройство бытового городка, который несколько раз переносился по поручению ГПУ, строительный забор который был разрушен, оплата охраны и коммунальные услуги и тому подобное. Также им была предоставлена ​​справка об отсутствии депозитных счетов. Генподрядчик также информировал Музей о том, что закупленные материалы требуют больших площадей складирования, а деревья, доставленные из Нидерландов и высажены в Украине, нуждались в средствах на высадку и содержание. Указанные расходы не были предусмотрены проектом, поскольку их появление вызвано наложенным арестом и запретом совершать любые изменения рельефа местности на неопределенный срок. В мае 2020 г. мы направили запрос об отчетности о закупленных материалах и понесенных расходах. Была получена информация с перечнем и ценами закупленных материалов. На все основные позиции нам предоставлялись протоколы договорных цен на проверку их стоимости. Деревья и гранит закуплены, мы убедились воочию в их существовании", - пояснил он.

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"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет. Музей обращался в Минэкономики, Минрегионстрой, Кабмин с запросом о предоставлении разъяснений, каким образом в случае невыполнения строительных работ можно отчитаться за уплаченный аванс в случае отсрочки работ на неопределенное время, но ответа так и не получен", - добавил Пошивайло.

С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомится здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+6
Це стандартна підстава для усіх 191х. Бюджетні кошти забирають у кінці року і в наступному вже не дають. З існуючою бюрократію освоїти їх за рік неможливо, от і виникає дилема - або підстався під кримінал, якщо хочеш зробити, або спи спокійно, але забудь про те, що хотів зробити.
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
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23.11.2020 15:48
+4
Так постоянно отсрочивалось начало строительства, пока 20 июня 2018 года окончательно судом был наложен арест по представлению прокуратуры на неопределенный срок "до окончания следственных действий. .. Источник:https://censor.net/ru/n3232682
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.

А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
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23.11.2020 15:48
+4
Деньги потрачены на "закупку" деревьев и гранита - 111,5 млн. грн.
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23.11.2020 15:49
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Ага ,ДЕДКА ЗА РЕПКУ - БАБКА ЗА ДЕДКУ ...... Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 6249
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23.11.2020 15:44 Ответить
Це стандартна підстава для усіх 191х. Бюджетні кошти забирають у кінці року і в наступному вже не дають. З існуючою бюрократію освоїти їх за рік неможливо, от і виникає дилема - або підстався під кримінал, якщо хочеш зробити, або спи спокійно, але забудь про те, що хотів зробити.
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
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23.11.2020 15:48 Ответить
Так постоянно отсрочивалось начало строительства, пока 20 июня 2018 года окончательно судом был наложен арест по представлению прокуратуры на неопределенный срок "до окончания следственных действий. .. Источник:https://censor.net/ru/n3232682
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.

А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
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23.11.2020 15:48 Ответить
Деньги потрачены на "закупку" деревьев и гранита - 111,5 млн. грн.
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23.11.2020 15:49 Ответить
"В 2019 мы получили средства, которых так трудно добивались, и обязаны были начать их использовать, начав строительство. В мае начали работы, планируя открыть Мемориал ко Дню Независимости.(Вятрович)

Если деньги были переведены подрядчику в 2018,то какие деньги получил Вятрович в 2019?
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23.11.2020 17:15 Ответить
минимум 10-15% єто цена отката...вспомнм больницу будущего и агентессу ЦРУ(казалось честній чел)???? КЄТ жену ПРІЩАВОГОразворовалиов 170млн долларов и где боьлница?? так и здесь патриоті и волонтёры распилили сто лямов... а визги про финансовые нарушения это для публики и псевдопатриотов.. у нас как если ты"патриот" то ты НЕПОСУДЕН
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24.11.2020 08:55 Ответить
зеленський менше би собі автівок купував.
Бо вже б давно музей побудували за ті кошти.
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23.11.2020 15:48 Ответить
короче зеленая власть опять обосралась - не там роет снова
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23.11.2020 15:52 Ответить
А так средства не пропали. Это гуд.
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23.11.2020 15:53 Ответить
Директор музея - это не директор строительной фирмы. Понятно, что 111 млн. он не крал. К нему только один вопрос - был ли он в доле, т.к. работы должен был принимать именно он. Именно поэтому происходили обыски в самом музее. Но пока, я доказательств не увидел.
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23.11.2020 15:54 Ответить
Строительный "городок" из одного вагончика за 6 млн. грн.
Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 5545
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23.11.2020 15:56 Ответить
Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 54
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23.11.2020 15:59 Ответить
а когда будет аудит по использованию (нецелевому) ковидного фонда ?
год то уже кончается....как там с делишки? ибо это же оправдание - год кончается боимся потерять то что осталось, ибо в бюджете следующего года шиш дадут - что-то у музея не прокатило????
а у ковидного фонда (больницы чёто не просят... а излишек(???) надо ж куда-то распихать)
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23.11.2020 15:58 Ответить
Ты считаешь, что 111,5 млн. на Мемориал Героям Небесной Сотни не заслуживают пристального внимания?
Гнева не испытываешь?
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23.11.2020 16:01 Ответить
я считаю, что ко всем надо подходить одинаково...и к музею (которому следствие не дает работать-строить... но бухгалтерская отчетность в любом случае у него должна быть в порядке) и к ковидному фонду (с которого тырят безБожно...все кому не лень... но хоть какую-то отчетность мы фиг увидим... как и фин/отчетность по "5 вопросам"...)
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23.11.2020 16:06 Ответить
Воровство на Революции Достоинства в приоритете.
Будем считать, что это ПЕРВЫЙ подход.
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23.11.2020 16:08 Ответить
7 лет ВОРОВСТВА ... на "лжепатритизме" дали патриоту сенцову 11 лямов на ПАТРИТИЧНОЕ КИНО и...по данным СМИ на просмотры пришло аж 100 чел ЗА НЕДЕЛЮ вот где должен быть и аудит и налоговая
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24.11.2020 08:59 Ответить
Абсолютно согласен!!!
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24.11.2020 09:07 Ответить
А как вам "Номера" за 15 млн.?
Посмотрели уже?
Там очень дорогие декорации.
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23.11.2020 16:03 Ответить
а оно мне точно надо ото смотреть?
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23.11.2020 16:08 Ответить
Как? Вторая гениальная работа гениального режиссёра.....
Вы же Творческий Человек!
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23.11.2020 16:10 Ответить
Олега Сенцова "Номера" я не смотрел... аннотации читал...
оставляю за собой маленькое право выбора (не все работы даже мировых гениев мне нравятся, некоторые откровенно не понимаю... некоторые не воспринимаю...)
поэтому... наверное пока не созрел (фентази...не моё)))) но зацепить может и сможет)
(а Ваш сарказм я уловил и про вторую работу гения и про творческого чела как про мну)
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23.11.2020 16:22 Ответить
Шедевр от директора Подшивайло Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти - Цензор.НЕТ 1883

"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет..." Источник: https://censor.net/ru/n3232691

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23.11.2020 16:15 Ответить
А почему музею нельзя дать деньги до конца года но так чтобы они лежали на счету и платить за работу поэтапно без 80% предоплаты?
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23.11.2020 16:16 Ответить
потому что финансовый год кончается (и все выделенные деньги надо успеть потратить до последней декады декабря...а что не потрачено - возвращается в гос.бюджет безвозвратно... на счета нельзя категорически, а вдруг специально ничего не будут делать весь год, чтоб получать еще и проценты)
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23.11.2020 16:30 Ответить
а музей это государственная лавка или частная?
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23.11.2020 16:44 Ответить
государственная...
вот государство и морочит голову...иногда специально выделяются средства в октябре, чтобы заведомо не успели потратить а скинули обратно в бюджет (эта практика уже отработанная на гос.предприятиях годами)))
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23.11.2020 18:06 Ответить
"Где деньги,Зин?"Ох и бардак! Ну,вроде,как "Рога и копыта" Прошло почти два года и тут какой-то "товарисч" проявляет бдительность,стучит куда ему скажут и,пошло-поехало И когда ж это закончится-никто не знает Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти - Цензор.НЕТ 2212
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23.11.2020 17:22 Ответить
Нет тут никакого криминала, Госказначейство перечислило предоплату Генподрядчику, Генподрядчик - частная структура, она может с этими деньгами делать что угодно, может пропить, купить яхту или положить на депозит, но обязанна выполнить условия Договора, так как существуют объективные причины невозможности выполнения договора, у Государства есть 2 варианта - пролонгировать договор до возникновения возможности его исполнения или расторгнуть с требованием возврата предоплаты. Государство не потребовало разрыва договора и взврата суммы предоплаты - генподрядчик на законных основаниях может делать с этими деньгами что угодно, до возникновения либо 1-го либо 2-го! А все остальное бред сивой кобылы!
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23.11.2020 17:44 Ответить
Для тех кто в танке - Генподрядчик не обязан держать постоянно перечисленную сумму на своем счету, юридически он это не обязан, и может расоряжатся ей по своему усмотрению!
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23.11.2020 17:48 Ответить
правильно сделали , потому как в следующем году куй бы этих денег увидели...
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23.11.2020 18:50 Ответить
не будь попугаем подшивайле...
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24.11.2020 09:01 Ответить
кацап твоё место на параше...
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24.11.2020 11:05 Ответить
 
 