Пошивайло о предоплате генподрядчику за мемориал Героев Небесной Сотни: Это был конец года, мы могли потерять эти средства
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Генподрядчику, который должен построить Национальный Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни, перечислили 111,5 млн грн предоплаты, из них уже 6 млн грн потрачены на подготовительные работы.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, объясняя, почему генподрядчику были перечисленны 111,5 млн грн предоплаты.
"На самом деле для нас это было очень сложно - в такие сжатые сроки профессионально подготовить и провести открытые закупки, пройти обжалования процедур в Антимонопольном комитете еще и перевести средства накануне нового года. Иначе выделенные средства "сгорели" бы, они не были предусмотрены на следующий год, а нас бы обвинили в служебной халатности. Поэтому, считали себя чуть ли не героями, радовались, что все удалось и наконец-то сможем двигаться вперед, впрочем потом начались основные перипетии со всем этим", - рассказал он.
"Такое решение (о предоплате 70%. - Ред.) было принято из-за сроков выполнения работ и это типичная практика в сфере государственного строительства. Это был конец года, и мы могли бы потерять эти средства и не получить их в следующем году для реализации проекта в четко установленные сроки. Постановления Кабинета Министров 117 и 1764 позволяли нам, как и большинству других объектов государственного строительства, осуществить предварительную оплату товаров, работ и услуг в размере 100%. Летом 2019 г. внесением изменений в Постановление был продлен срок действия авансового отчета до 36 месяцев", - пояснил Пошивайло.
"Стоимость предварительной оплаты товаров, работ и услуг - 111 500 000. Согласно письму генподрядчика - около 6 млн (потрачены на подготовительные работы. - Ред.). Это устройство бытового городка, который несколько раз переносился по поручению ГПУ, строительный забор который был разрушен, оплата охраны и коммунальные услуги и тому подобное. Также им была предоставлена справка об отсутствии депозитных счетов. Генподрядчик также информировал Музей о том, что закупленные материалы требуют больших площадей складирования, а деревья, доставленные из Нидерландов и высажены в Украине, нуждались в средствах на высадку и содержание. Указанные расходы не были предусмотрены проектом, поскольку их появление вызвано наложенным арестом и запретом совершать любые изменения рельефа местности на неопределенный срок. В мае 2020 г. мы направили запрос об отчетности о закупленных материалах и понесенных расходах. Была получена информация с перечнем и ценами закупленных материалов. На все основные позиции нам предоставлялись протоколы договорных цен на проверку их стоимости. Деревья и гранит закуплены, мы убедились воочию в их существовании", - пояснил он.
"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет. Музей обращался в Минэкономики, Минрегионстрой, Кабмин с запросом о предоставлении разъяснений, каким образом в случае невыполнения строительных работ можно отчитаться за уплаченный аванс в случае отсрочки работ на неопределенное время, но ответа так и не получен", - добавил Пошивайло.
С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомится здесь.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.
А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
Если деньги были переведены подрядчику в 2018,то какие деньги получил Вятрович в 2019?
Бо вже б давно музей побудували за ті кошти.
год то уже кончается....как там с делишки? ибо это же оправдание - год кончается боимся потерять то что осталось, ибо в бюджете следующего года шиш дадут - что-то у музея не прокатило????
а у ковидного фонда (больницы чёто не просят... а излишек(???) надо ж куда-то распихать)
Гнева не испытываешь?
Будем считать, что это ПЕРВЫЙ подход.
Посмотрели уже?
Там очень дорогие декорации.
Вы же Творческий Человек!
оставляю за собой маленькое право выбора (не все работы даже мировых гениев мне нравятся, некоторые откровенно не понимаю... некоторые не воспринимаю...)
поэтому... наверное пока не созрел (фентази...не моё)))) но зацепить может и сможет)
(а Ваш сарказм я уловил и про вторую работу гения и про творческого чела как про мну)
"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет..." Источник: https://censor.net/ru/n3232691
вот государство и морочит голову...иногда специально выделяются средства в октябре, чтобы заведомо не успели потратить а скинули обратно в бюджет (эта практика уже отработанная на гос.предприятиях годами)))