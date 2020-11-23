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Возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, - замглавы Минздрава Кучер

Официальной возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, но команда Минздрава работает, чтобы это изменить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Этот вопрос нужно решить. Но так вот заключить онлайн, чтобы оно было полностью действительным и работало по системе, это невозможно. Иногда бывают случаи, когда соглашение заключается в системе и человек при обращении последующем его подписывает, но все равно сейчас задействована в этой процедуре бумага", - отметил Кучер.

Замглавы Минздрава добавил, что технически это сделать возможно, но есть определенные административные нюансы, которые нужно изменить.

"Для того, чтобы это было согласовано на законодательном уровне, подключается наша любимая бюрократия. Все эти процедуры могут занять больше месяца", - подчеркнул Кучер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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9 месяцев. 67 млрд. грн.

Не могли сделать табличку на 10 полей и ЭЦП.
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23.11.2020 16:12 Ответить
жижитализация в смартфоне
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23.11.2020 16:13 Ответить
Как всегда у степанова. Дистанция между обещанием и выполнением = от месяца до НИКОГДА... Все его обещания (без исключения) - или выполены с огромным опозданием от указанного времени или не выполнены, вообще... Т.е., такая вещь, как КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ, зелёным неизвестна в принципе... ПРОСТО ИМ ТАК КОМФОРТНЕЕ, у них есть Феофания, а все остальные потерпят (если доживут).......
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23.11.2020 16:27 Ответить
 
 