Власти Одессы хотят развернуть госпиталь для больных COVID-19 в горевшем детском лагере "Виктория"

В Одессе власти хотят развернуть дополнительные койки для лечения больных COVID-19 в детском спортивно-оздоровительном комплексе "Виктория", в котором в 2017 году во время пожара погибли дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в связи с распространением коронавируса в городе необходимо обустроить мобильный госпиталь.

В связи с этим был проведен мониторинг объектов, где при необходимости можно его развернуть. По словам Труханова, в городе есть ведомственные и частные санатории, которые сейчас не эксплуатируются, но могут принять инфицированных COVID-19; также работают ведомственные больницы, которые сейчас загружены на треть.

"Еще у нас есть возможности…, но наложен арест на один из наших объектов. Снять арест пока не получается…", - сказал мэр, поручив руководству профильного департамента узнать, насколько реально решение данного вопроса в юридической плоскости.

Как уточнил журналистам представитель мэрии, речь идет о вышеназванном лагере "Виктория".

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.