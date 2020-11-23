Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный

Инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, рассчитывают на выполнение правительством обязательств по погашению задолженности перед ними.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Он напомнил, что согласно меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть взяла обязательство своевременно оплачивать поставки электроэнергии из альтернативных источников и погасить задолженность перед производителями.

"Мы надеемся, что правительство выполнит взятые на себя обязательства уже после обрезания тарифов в этом году и будет платить по крайней мере текущие вовремя и погашать старые долги согласно заключенному графику", - сказал Тынный.

Он также отметил, что проблема расчетов с "зелеными" инвесторами требует комплексного решения, а не временного. И выразил надежду, что существующие дисбалансы на рынке электроэнергии будут устранены отраслевым регулятором.

"У нас есть регулятор, НКРЭКУ. Он должен быть независимым и устанавливать тарифы на обоснованном экономически уровне. У нас же сейчас идет страшное перекрестное субсидирование, и ради того, чтобы хорошо жили одни сферы бизнеса, и ради популистских целей, остальные должны платить тройную цену ", - сказал Тынный.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.



Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.