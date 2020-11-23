Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, рассчитывают на выполнение правительством обязательств по погашению задолженности перед ними.
Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.
Он напомнил, что согласно меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть взяла обязательство своевременно оплачивать поставки электроэнергии из альтернативных источников и погасить задолженность перед производителями.
"Мы надеемся, что правительство выполнит взятые на себя обязательства уже после обрезания тарифов в этом году и будет платить по крайней мере текущие вовремя и погашать старые долги согласно заключенному графику", - сказал Тынный.
Он также отметил, что проблема расчетов с "зелеными" инвесторами требует комплексного решения, а не временного. И выразил надежду, что существующие дисбалансы на рынке электроэнергии будут устранены отраслевым регулятором.
"У нас есть регулятор, НКРЭКУ. Он должен быть независимым и устанавливать тарифы на обоснованном экономически уровне. У нас же сейчас идет страшное перекрестное субсидирование, и ради того, чтобы хорошо жили одни сферы бизнеса, и ради популистских целей, остальные должны платить тройную цену ", - сказал Тынный.
Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).
Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.
По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.
17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.
Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
Пожалуйста, подождите...
То что Зебил говно, никак не оправдывает вредительство в сфере энергетики его предшественника!
2. Это компании Порошенко наставили ВИЕ?
Об этих махинациях, писали очень много, в том числе и на Цензоре!
2. Кто там конечный бенефициар в офшорах, выяснять крайне сложно, вполне может быть что и сам Порошенко там долю имеет... хотя скорее всего он это делал за откаты для того чтобы не оставлять следов!
Известный же факт, что компания АйСиЮ, которая ну ни как не повязана с Порошенко и Гонтаревой, сначала купила энергетические акции у Ахметова за 35% стоимости, в 2015г. а после введения "формулы" "Роттердам+" продала за 255%...
Закон недолугий, дозволяє спекуляції, перепродаж та інші зловживання.
То може компенсувати дебаланс проплат з персональних коштів депутатів?
За якість роботи треба нести відповідальність)