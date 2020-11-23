РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5562 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 405 25
инвесторы (331) Тынный Игорь (32)

Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инвесторы в

Инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, рассчитывают на выполнение правительством обязательств по погашению задолженности перед ними.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Он напомнил, что согласно меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть взяла обязательство своевременно оплачивать поставки электроэнергии из альтернативных источников и погасить задолженность перед производителями.

"Мы надеемся, что правительство выполнит взятые на себя обязательства уже после обрезания тарифов в этом году и будет платить по крайней мере текущие вовремя и погашать старые долги согласно заключенному графику", - сказал Тынный.

Он также отметил, что проблема расчетов с "зелеными" инвесторами требует комплексного решения, а не временного. И выразил надежду, что существующие дисбалансы на рынке электроэнергии будут устранены отраслевым регулятором.

"У нас есть регулятор, НКРЭКУ. Он должен быть независимым и устанавливать тарифы на обоснованном экономически уровне. У нас же сейчас идет страшное перекрестное субсидирование, и ради того, чтобы хорошо жили одни сферы бизнеса, и ради популистских целей, остальные должны платить тройную цену ", - сказал Тынный.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).
Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.


Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Ну это же не Беню с Ахметкой одаривать. Кто-то должен покрывать убытки

Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный - Цензор.НЕТ 2541
показать весь комментарий
23.11.2020 16:12
+3
Зеленый тариф введен в Украине в 2008 году. Уверен, что тогда президентом был Порошенко?
показать весь комментарий
23.11.2020 16:31
+3
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. А денег в казне нет / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
показать весь комментарий
23.11.2020 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну это же не Беню с Ахметкой одаривать. Кто-то должен покрывать убытки

Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный - Цензор.НЕТ 2541
показать весь комментарий
23.11.2020 16:12 Ответить
Давайте рассматривать это вместе c гарантиями по Будапештскому меморандуму.
показать весь комментарий
23.11.2020 16:13 Ответить
Надо проводить международное расследование о целесообразности тех условий, которое дало правительство Порошенко этим международным инвесторам.
показать весь комментарий
23.11.2020 16:21 Ответить
Зеленый тариф введен в Украине в 2008 году. Уверен, что тогда президентом был Порошенко?
показать весь комментарий
23.11.2020 16:31 Ответить
Поинтересуйся какие мощности ВИЕ были ДО прихода к власти Порошенко и сколько нах**рачили при нем, особенно в последний год президенства да еще и разрешений с повышенной ставкой надавали на еще не построенные ВИЕ.
То что Зебил говно, никак не оправдывает вредительство в сфере энергетики его предшественника!
показать весь комментарий
23.11.2020 17:35 Ответить
1. Что за разрешения с повышенной ставкой?
2. Это компании Порошенко наставили ВИЕ?
показать весь комментарий
23.11.2020 18:17 Ответить
1. Под занавес президенства Порошенко, государство, надавало гарантий покупки электроэнергии ВИЕ, которые должны быть построены в будущем, в размерах значительно превышающих цену по которой такую же электроэнергтю покупают в Европе!
Об этих махинациях, писали очень много, в том числе и на Цензоре!
2. Кто там конечный бенефициар в офшорах, выяснять крайне сложно, вполне может быть что и сам Порошенко там долю имеет... хотя скорее всего он это делал за откаты для того чтобы не оставлять следов!
Известный же факт, что компания АйСиЮ, которая ну ни как не повязана с Порошенко и Гонтаревой, сначала купила энергетические акции у Ахметова за 35% стоимости, в 2015г. а после введения "формулы" "Роттердам+" продала за 255%...
показать весь комментарий
24.11.2020 09:47 Ответить
вы знаете, фраза "это же известный факт" не работает, указывайте ссылки
показать весь комментарий
24.11.2020 10:30 Ответить
Зараз я тобі яєчко зварю, облуплю і в рот покладу!
показать весь комментарий
24.11.2020 11:11 Ответить
Просто ссылки указывай, иначе это просто треп.
показать весь комментарий
24.11.2020 11:12 Ответить
Цікава річ! Кабмін не має відношення до вверення в дію закону про енергоринок у турборежимі!
Закон недолугий, дозволяє спекуляції, перепродаж та інші зловживання.
То може компенсувати дебаланс проплат з персональних коштів депутатів?

За якість роботи треба нести відповідальність)
показать весь комментарий
23.11.2020 16:22 Ответить
Похоже других способов доворовать бюджет уже не осталось.Посмотрите перечень инвесторов и сразу все станет на свои места.
показать весь комментарий
23.11.2020 16:23 Ответить
Навіщо Украіні інвестиції, які завдають збитків економіці Украіни?
показать весь комментарий
23.11.2020 16:28 Ответить
Обещанного три года ждут
показать весь комментарий
23.11.2020 16:29 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. А денег в казне нет / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
показать весь комментарий
23.11.2020 16:33 Ответить
Ахметов , бедолага, поиздержался/ Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020,
показать весь комментарий
23.11.2020 16:49 Ответить
может инвесторам вместо денег няню выписать
показать весь комментарий
23.11.2020 16:52 Ответить
Бульдозеры еще не выехали? К "ЫНВЕСТОРАМ"...?
показать весь комментарий
23.11.2020 17:22 Ответить
Тынный, дуй в Европу, там твою лавочку расшифровали давно. Европейские тарифы тебя не устраивают? Дурачков ищешь?
показать весь комментарий
23.11.2020 18:04 Ответить
Якщо всю Україну, всі поля, ліси, озера, будинки покрити сонячними панелями вони не забезпечать навантаження в осінньо-зимовий максимум. То які проблеми може вирішити зелена енергетика крім збагачення власників та грабунку країни?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:28 Ответить
Эту хрень под ахметова ещё регионалы принимали,чтобы грабить страну,а теперь про права инвесторов ноют.
показать весь комментарий
23.11.2020 19:38 Ответить
 
 