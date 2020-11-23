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Новости Политика Украины
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Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма сможет лишь создание полноценного мемориального комплекса, - Пошивайло

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма сможет лишь создание полноценного мемориального комплекса, - Пошивайло

Участок на Аллее Героев Небесной Сотни передали Музею Революции Достоинства для строительства мемориала, но ни коммуникации, ни деревья, ни проезжую часть музею не передали, и поэтому обеспечить полноценную охрану данного участка нельзя.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Многие спрашивают: почему до сих пор нет мемориала, достойного увековечения памяти погибших? Ежедневно на Аллею приходят люди, ее посещают во время официальных визитов высокие международные делегации. И руководство государства спрашивают, знаю точно, потому что мне рассказывали: и это мемориал, так Украина чтит память погибших и событие мирового масштаба? С другой стороны, надеюсь, что и оппоненты этого мемориала должны услышать аргументы других и понять, что территорию Аллеи Героев Небесной Сотни (некоторые оппоненты игнорируют это название и ратуют за сохранение Институтской) невозможно сохранить как таковую. Она уже изменена и будет меняться. Пока не будет на ней современного мемориального пространства, который защитит и ее памятникоохранный, и пешеходный статусы. Сооружение мемориала позволило бы ввести постоянную и эффективную охрану его территории", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда проходил тендер на строительство музея Революции Достоинства, арест на участок не был наложен, иначе ничего бы не проводили, - Пошивайло

Комментируя ситуацию с периодическими эксцессами, которые случаются на Аллее Героев Небесной Сотни (то машина въехала в клумбы, то студент справил нужду на памятные ряды с фото погибших) и тем, кто должен отвечать за охрану данной территории, Пошивайло ответил: "Ситуация двоякая. С одной стороны, нам передали участок в центре города в пользование с тем, чтобы мы там построили мемориал. Его бы взяли на баланс, ввели бы в эксплуатацию и несли полную ответственность. А пока - территория для общества - наша, поэтому должны нести полную ответственность за нее, но нам не передавали в пользование эту территорию в нынешнем виде. Нам никто не передавал на баланс объекты коммунальной собственности, которые принадлежат другим юридическим лицам. Например, деревья (не имеем права к ним даже прикасаться), опоры и сети электроосвещения, за которые отвечает "Киевсвет", проезжую часть. То есть мы в глазах общества отвечаем за все, но законодательство, в том числе об использовании средств государственного бюджета, очень ограничивает наши возможности".

"Поэтому и случаются акты вандализма на Аллее, потому что на них компетентные органы не реагируют должным образом, проявляют несостоятельность давать решительный отпор. Проезжая часть Аллеи формально пешеходная, но мы не можем самостоятельно регулировать на ней движение и в частности официально влиять на парковку, потому что за это отвечает КП "Центр организации дорожного движения", КП "Управление по парковке", Нацполиция. Сколько на тему незаконной парковки было эмоций и предложений от отдельных политиков, советников мэра и активистов, но слова остались словами. Сколько мы, активисты и неравнодушные граждане не вызывали работников Нацполиции, сколько не обращались об увеличении постов патрулирования на Аллее, они не могли действенно противостоять нарушителям ПДД. Сами полицейские говорили нам, что только механические препятствия могут помочь решить дело. Поэтому, при содействии КП "Зеленстрой" удалось установить механические препятствия - клумбы, которые частичного решили проблему. Но проблема остается - надо обеспечить подъезд к гостинице "Украина" и в Международный центр культуры и искусств. И решить его другим способом, чем он есть сейчас, чтобы сохранить большую часть Аллеи пешеходной мемориальной зоной", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло

С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомится здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+3
Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма смогут лишь жесткие писдюли вандалам.
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23.11.2020 16:18
+3
Кожному,хто буде у Львові рекомендую піти на львівську Алею Небесної Сотні...Вона зроблена у формі нависаючої над містом естакади...Львів як на долоні,постійно там десятки туристів...От що значить підійти до справи зі знанням,зі смаком і без жлобства і хламства...
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23.11.2020 16:48
+2
Страна, избрав зеленского, продала своих солдат и тех, кто погиб на Майдане. Такая страна существовать не будет.
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23.11.2020 16:26
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Молодец.
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23.11.2020 16:12 Ответить
я сам (как и десятки и сотни тысяч украинцев) участник обоих майданов, но считаю Мемориал в центре столицы полным бредом. Псевдопатриотическая ахинея, спекуляция на памяти погибших.
Во время многочисленных войн за независимость Украины погибли тысячи людей. После событий на Майдане 13-14 гг во время русско-украинской войны погибло уже почти 15 тыс человек!! так что - весь центр Киева отведет под музей?
почему ради музея всего лишь ОДНОГО, хоть и значимого события, нужно строить целый мемориал, кучу денег вбухивать? Лучше бы на этом же месте построили Музей Истории Украины - более современный и интерактивный, чем Исторический, с современными выставочными залами. Ведь даже на истории войны последних лет история Украины НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
И потом - где будем ставить памятник победы над Россией?
Даже в СССР не додумались делать из центра столицы мемориал - вынесли все памятники за пределы города. Максимум - Ватутин похоронен в центре. Что тоже - полный бред, давно пора его перезахоронить, ок, с почестями, где-нибудь возле Мамки.
Победобесие по-украински. Политики дерутся в вышиванках, чтобы доказать, кто из них больше патриот Украины.
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23.11.2020 17:30 Ответить
Жирно написал. Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1398
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23.11.2020 17:32 Ответить
для дебилов старался.
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23.11.2020 18:17 Ответить
Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма смогут лишь жесткие писдюли вандалам.
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23.11.2020 16:18 Ответить
а нельзя сделать, как это сделали например в Праге - не ставить памятники, фотки и цветы на месте гибели борцов за независимость, а только отметить места гибели например красным гранитом? в ОДНОМ месте установить памятник, скромный и небольшой, с перечислением имен погибших. Он, кстати, там и так есть - у подножия Кинопалаца.
Эти фотографии с кирпичами, эти ржавые железки в центре - дикая безвкусица и победобесие по-украински. Ибо, не дай Бог, кто-то скажет что это бред - ой ну как же, ты не патриот! ну давайте сядем будем плакать по сотне погибших. и пох что у нас через полгода тысячи украинцев раздавлены гусеницами российских танков. Их куда девать? Они не достойны фотографий на Майдане или как?
Потому и есть традиция оплакивать 40 дней. Потом - просто ПОМНИТЬ. а не спекулировать на смерти людей, зарабатывая политические дивиденды, хвастаясь кто больше украинец.
Да поставьте вы памятник им хоть до неба - их подвиг, как и подвиг погибших на Донбассе, не станет от этого больше или меньше.
совок, чистый совок..
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23.11.2020 17:34 Ответить
За семь лет не расследованы убийства на Майдане. Мемориал не построен.
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23.11.2020 16:19 Ответить
И дадут.
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23.11.2020 16:24 Ответить
патруль пустить и всех делов
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23.11.2020 16:23 Ответить
обоже.
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23.11.2020 17:34 Ответить
Почему молчит генподрядчик?
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23.11.2020 16:23 Ответить
Страна, избрав зеленского, продала своих солдат и тех, кто погиб на Майдане. Такая страна существовать не будет.
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23.11.2020 16:26 Ответить
Мы же цивилизованная страна!
Откуда вандалы такого уровня?
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23.11.2020 16:35 Ответить
Якби ватяну мерзоту садили, то це позбавило би нас багатьох мінусів.
Вандалізму, війни, корупції...тощо
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23.11.2020 16:36 Ответить
Подвешивание за одно место будет намного эфективнее и другим неповадно будет.
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23.11.2020 16:44 Ответить
Кожному,хто буде у Львові рекомендую піти на львівську Алею Небесної Сотні...Вона зроблена у формі нависаючої над містом естакади...Львів як на долоні,постійно там десятки туристів...От що значить підійти до справи зі знанням,зі смаком і без жлобства і хламства...
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23.11.2020 16:48 Ответить
нарешті! Розумна пропозиція. Бо оцей весь несмак на крові трошки дістав.
Подивився. Зі смаком зроблено, реально. там наскільки я пам'ятаю був чи то пустир чи то парк.
Дуже достойно виглядає. І не в центрі, і недалеко від центру, нікому не заважає і жлегантно, стримано.
мені сподобалося
Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 8509
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23.11.2020 17:37 Ответить
Лучший памятник героям - Украина без коррупции! А эти твари на святом хотят бобла поднять
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23.11.2020 17:00 Ответить
а выяснить причину?
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23.11.2020 17:08 Ответить
та ні- допоможуть "відрубані руки". а подекуди і голови
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23.11.2020 17:35 Ответить
Це як шість років створювати п'ять антикорупційних органів,виділити на їх утримання і роботу млрд. гривень,а забути,або спеціально не внести відносно цього нічого в Конституцію країни,а КС одним рішенням це все перекреслило.Тепер не знаєш,але ні один корупціонер не покараний.Тепер починай спочатку.Біг на місці.
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23.11.2020 17:49 Ответить
 
 