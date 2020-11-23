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Антикоррупционный суд (1070) Окружной админсуд Киева (390) Санин Богдан (2)

Пленки Вовка: Судья ОАСК Санин пришел в ВАКС для избрания меры пресечения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пленки Вовка: Судья ОАСК Санин пришел в ВАКС для избрания меры пресечения

Фигурант "пленок Вовка", судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин явился в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Санина с сообщниками подозревают в создании преступной организации и захвате власти под руководством председателя ОАСК Павла Вовка.

"НАБУ и САП просят выбрать судье мера пресечения в виде залога в 1 млн грн. К сожалению, содержания под стражей просить не могут, потому что от этого Санина и его "команду" защищает судейский иммунитет и Высший совет правосудия, который не дал соответствующего разрешения и даже не отстранил судей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Санина уже объявил отвод судье, который должен рассматривать вопрос о мере пресечения.

Читайте также: Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Пленки Вовка: Судья ОАСК Санин пришел в ВАКС для избрания меры пресечения 01
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Топ комментарии
+1
В общем, всю эту судейскую шоблу, включая всп, вккс , ксу надо разгонять к матери ..эбена, набирать абсолютно новых людей, на открытых, прозрачных конкурсах и максимально освещая в сми. Снять всякую неприкосновенность, урезать з\п, ужесточить наказание за коррупцию.
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23.11.2020 17:35
+1
грабят страну , если вам это ещё неизвестно . А так же принимают такие законы , чтоб уйти от ответственности . А менять свиней у корыта нет никакого смысла . Для этого должны прийти к власти настоящие патриоты , а не популисты и подонки .
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23.11.2020 23:17
+1
ехало бы ты, ЧМО, в свой воронеж..., и кричало бы: пукин- введи, сидя на бутылке.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 5685
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23.11.2020 23:18
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В общем, всю эту судейскую шоблу, включая всп, вккс , ксу надо разгонять к матери ..эбена, набирать абсолютно новых людей, на открытых, прозрачных конкурсах и максимально освещая в сми. Снять всякую неприкосновенность, урезать з\п, ужесточить наказание за коррупцию.
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23.11.2020 17:35 Ответить
надо не шоблу разгонять , а законы менять . Иначе на их место придёт точно такая же шобла .
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23.11.2020 22:30 Ответить
Законы менять..!? А, чем по Вашему, 450 дебилов ежедневно занимаются, вот уже почти 30-цать лет..!?!? Не скажете ?
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23.11.2020 23:15 Ответить
грабят страну , если вам это ещё неизвестно . А так же принимают такие законы , чтоб уйти от ответственности . А менять свиней у корыта нет никакого смысла . Для этого должны прийти к власти настоящие патриоты , а не популисты и подонки .
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23.11.2020 23:17 Ответить
В том то вся и беда, что идут к власти патриоты, а как у кормушки очутились..- вся гниль и лезет сразу же , наружу.
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23.11.2020 23:25 Ответить
значит такие они " патриоты " . Лохотронщики , подлецы и мерзавцы . " Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - томас карлейль
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23.11.2020 23:29 Ответить
Ну, что же, будем искать.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2975. Вот только что выборы закончились.., сколько там "патриотов" из жоппоблока наш мудрый нарид выбрал..!?
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23.11.2020 23:40 Ответить
да практически нисколько .Даже упоротые и те не сильно рвались за них голосовать .Подтасовки . Не более .
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23.11.2020 23:56 Ответить
ехало бы ты, ЧМО, в свой воронеж..., и кричало бы: пукин- введи, сидя на бутылке.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 5685
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23.11.2020 23:18 Ответить
Це вже подія, майже як поява Христа народу.
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23.11.2020 19:10 Ответить
Для нього міл1йон наших гривасов- це як мені сходити скупитись в АТБ. І то,я ще і віскаря брати не буду. Якщо скидки немає...
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23.11.2020 22:14 Ответить
 
 