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Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения "Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год") (соответствующий законопроект № 4120) и Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"(относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") (зарегистрирован как законопроект № 4119).

Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, оказания медицинской помощи пациентам, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведение лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Также наконец-то решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общем, угольная отрасль получит  1,4 млрд грн", - отметили в Раде.

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Топ комментарии
+4
Избежать дауна, мы не смогли ... Теперь боремся и с дауном, и с локдауном.
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23.11.2020 16:34
+4
А те 64 миллиарда уже полностью ушли на короткометражку "Дорога"? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1430

Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 2593
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23.11.2020 16:36
+3
А шо не так ?
Вот я же в Дании голосовал за эту власть и они мне во время пандемии дали в октябре 47 000 крон умножим это на 4 и сколько будет в гривнах ? А тебе что дали те , за кого голосовал ? Орден сукулова закруткой на спине ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:54
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Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9440
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23.11.2020 16:33 Ответить
Зачем вы зебил врете ? Ваш куриный мозг не может понять , что это вы виноваты , потому что выбрали такого президента , который не состояние реагировать на вызовы ?
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23.11.2020 16:43 Ответить
Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 8943
це ж твій братан по секті..
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23.11.2020 16:48 Ответить
Совсем кукухой тронулось?
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23.11.2020 16:49 Ответить
А шо не так ?
Вот я же в Дании голосовал за эту власть и они мне во время пандемии дали в октябре 47 000 крон умножим это на 4 и сколько будет в гривнах ? А тебе что дали те , за кого голосовал ? Орден сукулова закруткой на спине ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:54 Ответить
Я с тобой свиней не пас, ущербное. Меньше принимай, сгоришь. И орден не дадут.
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23.11.2020 17:12 Ответить
И Слава тебе Господе за это .
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23.11.2020 17:39 Ответить
Меньше принимай такой дури, наркоша. А то скоро будешь не только с ним общаться.
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23.11.2020 18:30 Ответить
Избежать дауна, мы не смогли ... Теперь боремся и с дауном, и с локдауном.
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23.11.2020 16:34 Ответить
Я говорю мы, а не они. Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1810
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23.11.2020 17:10 Ответить
А те 64 миллиарда уже полностью ушли на короткометражку "Дорога"? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1430

Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 2593
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23.11.2020 16:36 Ответить
а напечатать успеете???
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23.11.2020 16:40 Ответить
Наглый дерибан украинского бюджета достиг небывалого размаха.
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23.11.2020 16:43 Ответить
И при чем здесь вы ? Но вы же и такие как вы выбрали этих деребанщиков во власть ? Не марсиане же их выбирали .?
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23.11.2020 16:45 Ответить
Ты со своими обвинениями дорогу сам найдешь или указатель нужен?
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23.11.2020 16:46 Ответить
Шо , тебi зебил правда в очi коле ? 😂😂😂😂
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23.11.2020 16:50 Ответить
Ты выглядишь как идиот под проксями.
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23.11.2020 16:52 Ответить
И только ? А ты не есть ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:55 Ответить
200млрд.не хватает в бюджете. Конец года, денег давно совсем нет.
Чем будем доп. финансировать? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 4170
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23.11.2020 16:44 Ответить
Сдерут кожу с тех , кто за них голосовал . Не с меня же будут сдерать, я же не голосовал за них , логично ?
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23.11.2020 16:47 Ответить
Нужен аудит, на тему кто украл 67 млрд. грн. из антиковидного фонда.
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23.11.2020 16:44 Ответить
Нет , уже ничего не нужно ! Чем думал умный нарид украинский 21 апреля 2019 года ? Вот и последствия! Теперь распишитесь
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23.11.2020 16:48 Ответить
Здесь на ветке пишут, что ты зебил с поехавшей кукухой. Это все объясняет.
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23.11.2020 16:54 Ответить
Да ? И кто это пишет? Такие эксперт как и ты ?
А аргументы убедительны или так себе ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:56 Ответить
опа. фонд фунтика кончился, надо напечатать и освоить новое бабло
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23.11.2020 16:54 Ответить
Я ещё 21 апреля писал , что вас дорогие украинцы ЗЕ и компания пустят с торбой по миру .

Как вводу смотрел ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:59 Ответить
Идиоты,что это за источники,почему нас об этих таинственных источниках миллиардов гривен не информируете?
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23.11.2020 17:04 Ответить
Печатный станок , разве это не понятно . И гривню держите по 50 за бакс , если не выше
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23.11.2020 17:08 Ответить
Там пишут про "особенности администрирования налогов",а вдруг наконец то у ахметки,потроха и бени справедливо конфискуют майно на пользу ковидного фонда.
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23.11.2020 17:12 Ответить
ЗЕ и компания ведут Украину к дефолту , только слепой это не видит , глупый не понимает
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23.11.2020 17:07 Ответить
А 65 вже все, тю, тю?
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23.11.2020 17:10 Ответить
Это только мне кажется, что скоро весь бюджет Украины будет в этом так называемом ковидном фонде и распоряжаться им будут президент и ко на свое усмотрение?
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23.11.2020 17:28 Ответить
Вангую - лечить нас будут шахтеры.
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23.11.2020 19:51 Ответить
Разумков подписал дополнительно к будущему дефолту Украине и ее народу 10 лярдов
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23.11.2020 19:57 Ответить
 
 