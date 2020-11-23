Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения "Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год") (соответствующий законопроект № 4120) и Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"(относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") (зарегистрирован как законопроект № 4119).
Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, оказания медицинской помощи пациентам, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведение лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Также наконец-то решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общем, угольная отрасль получит 1,4 млрд грн", - отметили в Раде.
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це ж твій братан по секті..
Вот я же в Дании голосовал за эту власть и они мне во время пандемии дали в октябре 47 000 крон умножим это на 4 и сколько будет в гривнах ? А тебе что дали те , за кого голосовал ? Орден сукулова закруткой на спине ? 😂😂😂
Чем будем доп. финансировать?
А аргументы убедительны или так себе ? 😂😂😂
Как вводу смотрел ? 😂😂😂