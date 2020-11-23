Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" и сейчас занимает 126 место.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.
"В 2020 году Украина добыла +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" - пока занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:
- в рейтинге "Транспорт" получили + 12 позиций (73 место);
- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" получили + 10 позиций (77 место).
"В целом же в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".
Пожалуйста, подождите...
Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
A в Киеве видел оторваное колесо у Тойоты Прадо, 2 -.
А участок Б. Церковь - Жашков это пипец неописуемый 1 - .
Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota - Land Cruiser Prado і Highlander.
У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado дорожня служба прописала, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер'єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки.....здобули....зебили
ДИбіли плісняві.
https://www.youtube.com/watch?v=9Plb261H950
Просто почитайте оригінал The Legatum Institute 11.2020
Україна має ПОСЛІДНЄ МІСЦЕ серед країн східної Європи !
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