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Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, -

Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" и сейчас занимает 126 место.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году Украина добыла +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" - пока занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:

- в рейтинге "Транспорт" получили + 12 позиций (73 место);
- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" получили + 10 позиций (77 место).

"В целом же в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".

Также читайте: Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
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23.11.2020 16:48
+8
Людям с коронкой это расскажите!
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23.11.2020 16:48
+7
Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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23.11.2020 16:49
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, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
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23.11.2020 16:48 Ответить
ну так, учатся же у пи сюниста!
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23.11.2020 17:17 Ответить
"Украина снова 10-я в мире по количеству больных COVID-19 за сутки"
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23.11.2020 20:03 Ответить
Людям с коронкой это расскажите!
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23.11.2020 16:48 Ответить
Криворожским шлаком тестя Зеленского устелена дорога в рай! (недолговечная, но зато позволившая зелёным обогатиться)
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23.11.2020 16:52 Ответить
Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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23.11.2020 16:49 Ответить
три года ? Давайте сделаем ставки на пргоноз: что раньше развалится -дороги или Бубочкина бордельная власть.
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23.11.2020 16:54 Ответить
Было бы неплохо, чтобы как минимум одновременно (Если что, в качество наших дорог я не верю)
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23.11.2020 17:02 Ответить
Так выпьем же за разложение Бубочкиных дорог)) - дороги дело наживное ,особенно если залечить дыру в бюджете Украины после Бубкиного сцарювання.
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23.11.2020 17:07 Ответить
На будущий год надо проверить, если Германия уберет Украину из красного вируса.
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23.11.2020 16:50 Ответить
Не стоит так рисковать
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23.11.2020 16:51 Ответить
Чего? Я в прошлом году 3 раза ездил в Киев по Варшавке. Нормаль, 3+ .
A в Киеве видел оторваное колесо у Тойоты Прадо, 2 -.
А участок Б. Церковь - Жашков это пипец неописуемый 1 - .
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23.11.2020 20:17 Ответить
Какое Счастье, мля...
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23.11.2020 16:50 Ответить
А международные эксперты не с нашего автодора?
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23.11.2020 16:53 Ответить
А с какого ж ещё?
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23.11.2020 17:00 Ответить
та да километр дороги стал стоить в 2 раза больше, а
Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota - Land Cruiser Prado і Highlander.
У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado дорожня служба прописала, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер'єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки.....здобули....зебили
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23.11.2020 16:53 Ответить
неужели. не прошло и 30-ти лет. стыд-позор!
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23.11.2020 16:58 Ответить
126 место это где-то после Гондураса?
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23.11.2020 17:01 Ответить
После клоуна хоть дороги останутся,после вора была полная разруха.
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23.11.2020 17:06 Ответить
Согласен...
Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5034
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23.11.2020 17:19 Ответить
Да, полностью с вами согласен с тем, что после януковича была полная разруха. А вот, что там останется после Зеленского, время покажет. Снег сойдёт, и увидим, кто и где ЗЕлёным накакал.
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4671
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23.11.2020 17:21 Ответить
Нах иди со своим вором и его торговцем трусами.
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23.11.2020 17:25 Ответить
Вор зеленский он не мой, он ВАШ. Да и в гости я к вам не собираюсь. Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4717
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23.11.2020 18:15 Ответить
А дурачком ты красиво прикидываешься,типа ты непонимай кого я называю вором.
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23.11.2020 18:17 Ответить
Конкретизируйте, если вы не считаете себя дурачком. Но предупрежда., дурачки это как раз мой профиль, как врача психиатра. Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4989
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23.11.2020 18:25 Ответить
Какой ты психиатр,ты простой идиот.
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23.11.2020 19:13 Ответить
Как какой? дипломированный и со стажев за три десятка лет. И, в самом начале моей практики, такие, как вы, аккурат и были моими клиентами. Нусс, мы отвлеклись. Итак, конкретизировать вы не хотите или не можите?
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23.11.2020 19:38 Ответить
А де можна подивитись той рейтинг (окрім заяв Укравтодору, звісно)?
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23.11.2020 17:09 Ответить
Яка ще країна світу може похвалитися таким "досягненням" під час пандемії? Керіництво країни рятує не життя громадян, а дерибанить гроші.
ДИбіли плісняві.
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23.11.2020 17:11 Ответить
Пандемия нахлебников: шлакоблочная принцесса Зе и белочубый Трамп оказались падки на "левые схемы"

https://www.youtube.com/watch?v=9Plb261H950
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23.11.2020 17:15 Ответить
И это стало возможнім только благодаря шлакам криворожского металургического камбината, закупаемым втридорога прокладками от ЗЕлёной власти вместо шебня! Совпадение? Не думаю.
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23.11.2020 17:18 Ответить
а сто стадионов и сто школ уже построили?Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1540
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23.11.2020 17:34 Ответить
Подивився той рейтинг, Україна вище Румунії, повна маячня.
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23.11.2020 17:59 Ответить
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7180
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23.11.2020 18:17 Ответить
Да?????? А сойдет снег вместе с асфальтом, вернее смесью какой то в 5 см, которой они ямки заделали.
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23.11.2020 18:22 Ответить
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6176 І їм не стидно ?

Просто почитайте оригінал The Legatum Institute 11.2020
Україна має ПОСЛІДНЄ МІСЦЕ серед країн східної Європи !
Витягує за рахунок освіти - 38 місце ...
37 - Казахтан , Білорусь -30 та РФ -21 по освіті ...
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9135
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23.11.2020 19:47 Ответить
КАКИЕ БЫ ОНИ ТАМ СЕБЕ ОРДЕНА НЕ ВЕШАЛИ, А К МОЕМУ ПОСЕЛКУ В 30 КМ ОТ ОДЕССЫ КАК НЕ БЫЛО НИ-КА-КОЙ ДОРОГИ ТАК И НЕТ!!!!!
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23.11.2020 20:59 Ответить
ВЕСНА ПОКАЖЕТ, КТО ГДЕ СРАЛ.... АСФАЛЬТА НЕ БУДЕТ...
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24.11.2020 22:11 Ответить
 
 