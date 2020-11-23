"Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники

Жесткий карантин в Украине нужно вводить уже в ближайшие недели, чтобы к новогодним праздникам его ослабить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, комментируя карантин выходного дня.

На вопрос, следует ли вводить полный локдаун, если больных станет больше, Мошенец ответила: "Да, нужно будет вводить, поскольку, во-первых, не будет врачей, которые будут способны такое количество больных лечить. Во-вторых, некому будет работать, потому что болеют те люди, которые работают. Поэтому нужно вводить. Думаю, чем скорее бы это произошло, тем лучше, чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать. То есть лучше всего, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более-менее сделать смягчение".

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