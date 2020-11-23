Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов
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Эффективность введения карантина выходного дня можно будет оценить ближе к 1 декабря.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"По расчетам, то есть мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал глава Минздрава.
По словам Степанова, если сравнить выходные 14-15 ноября и 21-22 ноября, то украинцы стали лучше соблюдать карантинные ограничения.
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+8 саша паламарчук
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приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский 2652 39.
Ці два професійні звіздюк навіть у вузькому колі між собою не можуть визначитися, що і як звізліти. Такого бардаку точно ще не було. За всі 30 років Незалежності.
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Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами?