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Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов

Эффективность введения карантина выходного дня можно будет оценить ближе к 1 декабря.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"По расчетам, то есть мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, если сравнить выходные 14-15 ноября и 21-22 ноября, то украинцы стали лучше соблюдать карантинные ограничения.

Также читайте: В больницах Киева, Харьковской и Черкасской областей недостаточное количество коек с кислородом, - Степанов. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 7510
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23.11.2020 17:30
+7
как так?а бубочка сказал,шо он уже осчусчает. Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2434
приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
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23.11.2020 17:32
+6
Торчок запылесосил дорогу кокса и заглянул в будущее.
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23.11.2020 17:38
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Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 7510
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23.11.2020 17:30 Ответить
как так?а бубочка сказал,шо он уже осчусчает. Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2434
приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
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23.11.2020 17:32 Ответить
Торчок запылесосил дорогу кокса и заглянул в будущее.
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23.11.2020 17:38 Ответить
Те, що він "осчусчає" , у пі*ерасів називається інакше. Та й "осчусчати" це він може тільки слизовою анального отвору. Бо то піпець. Великий піпець.
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23.11.2020 18:04 Ответить
А Зеленский его уже увидел - у него видно после "болезни" зрение изменилось.
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23.11.2020 17:37 Ответить
пакращєння вєдчуєца папіжже
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23.11.2020 17:39 Ответить
А якщо і не відбудеться, то ви нам збрешете.
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23.11.2020 17:43 Ответить
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2433
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23.11.2020 17:44 Ответить
Какой ещё эффект? Какое 1 декабря? Ещё в феврале были, понятные, графики - до 31 марта заразятся 7 млрд.
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23.11.2020 17:47 Ответить
Звіздюк Степанов мабудь не слухає те, що продукує ротом інший, головний Звіздюк Зєлєнскій:
14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский 2652 39.
Ці два професійні звіздюк навіть у вузькому колі між собою не можуть визначитися, що і як звізліти. Такого бардаку точно ще не було. За всі 30 років Незалежності.
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23.11.2020 18:01 Ответить
Да, да, я уже слепым глазом заметил, главное присмотреться. Правда после 250, не меньше.
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23.11.2020 18:55 Ответить
Да, в основном (73%) это так и есть.
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24.11.2020 09:30 Ответить
 
 