Суд взял под стражу харьковчанина, который взорвал несколько гранат, угрожая убить экс-жену

В Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 51-летнему харьковчанину, подозреваемому в покушении на убийство бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

"Определением судьи Коминтерновского районного суда Харькова поддержана позиция прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает прокуратура.

По данным досудебного расследования, 20 ноября мужчина, находясь в квартире бывшей жены, требовал $5 тыс., которые женщина якобы задолжала ему, и угрожал убить, если не получит денег. После этого он вышел во двор дома и забросил в окна квартиры две гранаты. Женщина, остававшаяся в квартире, получила ушиб подбородка. Убегая от полицейских, мужчина взорвал еще одну гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки, кроме того, он получил множественные осколочные ранения живота и конечностей.

Заседание суда по избранию меры пресечения проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко пообещал, что на время лечения палату с подозреваемым возьмут под круглосуточную охрану.

Напомним, 20 ноября в Харькове гражданин Жило угрожал взорвать гранату в квартире своей бывшей жены. Во время переговоров мужчина таки подорвал гранату. В результате взрыва он получил осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти левой руки. Правонарушитель был задержан.

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