Суд взял под стражу харьковчанина, который взорвал несколько гранат, угрожая убить экс-жену
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В Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 51-летнему харьковчанину, подозреваемому в покушении на убийство бывшей жены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.
"Определением судьи Коминтерновского районного суда Харькова поддержана позиция прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает прокуратура.
По данным досудебного расследования, 20 ноября мужчина, находясь в квартире бывшей жены, требовал $5 тыс., которые женщина якобы задолжала ему, и угрожал убить, если не получит денег. После этого он вышел во двор дома и забросил в окна квартиры две гранаты. Женщина, остававшаяся в квартире, получила ушиб подбородка. Убегая от полицейских, мужчина взорвал еще одну гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки, кроме того, он получил множественные осколочные ранения живота и конечностей.
Заседание суда по избранию меры пресечения проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко пообещал, что на время лечения палату с подозреваемым возьмут под круглосуточную охрану.
Напомним, 20 ноября в Харькове гражданин Жило угрожал взорвать гранату в квартире своей бывшей жены. Во время переговоров мужчина таки подорвал гранату. В результате взрыва он получил осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти левой руки. Правонарушитель был задержан.
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В Нью-Йорке кореец после развода съел двух собак бывшей жены
После развода со своей женой иммигрант из Южной Кореи, чтобы отомстить своей бывшей супруге съел ее двух собак, кота женщине удалось спасти. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.
Кореец Дунь Ван Гань проживает на территории Соединенных Штатов с начала 2019 года, в феврале он женился на американке корейского происхождения. Получил разрешение на проживание и работу благодаря своей жене, так как после брака с гражданином США, супруг автоматически получает грин-карту. Только при таком виде иммиграции вида на жительство можно лишиться, если брак распался.
После того как жена узнала, что ее муж ест собак и кошек, то сразу же подала на развод.
"Для меня это не приемлемо, я родилась и живу в Штатах, мы тут не едим собак. Но мой муж постоянно ходил в корейский квартал, в национальные кафе. Я узнала об этом случайно, когда полиция Нью-Йорка проводила рейд по таким кафе и задержала в том числе и моего мужа, в это время он ел BBQ из собаки". - заявила Кинь Лунь Гань.
Дунь Ван Гань был очень расстроен, ведь теперь ему придется отправиться в Корею. Чтобы отомстить своей уже бывшей супруге он прокрался в ее дом и приготовил обед из двух чихуахуа, а кота оставил на ужин. Но Кинь Лунь вернулась домой раньше обычного и обнаружила бывшего мужа который брил кота. Собак в доме не было.
Уже в полиции Дунь Ван сознался, что собак он съел и намеревался съесть кота, но не успел. Так он хотел отомстить своей уже бывшей супруге за развод и за то, что она не чтит традиции предков. Теперь ему грозит до 7 лет тюремного заключения за проникновении на частную собственность. И до пяти лет за жестокое обращение с животными.