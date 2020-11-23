РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7584 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 019 5
Госэкоинспекция (145) Крым (26017) прокуратура (4868) экология (1582) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (42)

Создана рабочая группа по мониторингу экологической ситуации в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Создана рабочая группа по мониторингу экологической ситуации в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Экологическая ситуация в оккупированном Крыму ухудшается каждый год, оперативно реагировать на правонарушения поможет мониторинг.

Об этом шла речь на рабочей встрече руководителя прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игоря Поночовного с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Шахматенко и заместителем председателя Государственной экологической инспекции Украины Виктором Канцураком, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Участники приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в Крыму.

"Игорь Поночовный акцентировал внимание на необходимости разработки механизма мониторинга правонарушений в указанной сфере, поскольку экологическая ситуация в Крыму ухудшается каждый год, а использование результатов такого мониторинга позволит оперативно реагировать на правонарушения, совершаемые на полуострове, и обеспечит их эффективное расследование", - говорится в сообщении прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

Отмечается, что участники встречи определили основные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе, по разработке методики расчета размеров убытков в экологической сфере, причиненных Россией.

"В уголовных процессах прокуратуры автономии уже зафиксированы факты самовольного использования недр "оккупационными органами Российской Федерации", выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уничтожение объектов лесного, водного и природно-заповедного фонда и тому подобное", - отметили в ведомстве.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нєуважаймоє рюзьгє радіво, передайте крисчакам пєсню групи Ялла "Учкудук три калодца""
З найкращими побажаннями Українці.
показать весь комментарий
23.11.2020 18:03 Ответить
🤡
показать весь комментарий
23.11.2020 18:03 Ответить
Крым вернём . Даже фанатичные рашисты это понимают . Вопрос времени .
показать весь комментарий
23.11.2020 18:22 Ответить
"Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты - в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера". (Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
показать весь комментарий
23.11.2020 18:22 Ответить
а шо там мониторить целой группе дармоедов, шо Крыму пипец с кацами , по-любому?
показать весь комментарий
23.11.2020 19:08 Ответить
 
 