Создана рабочая группа по мониторингу экологической ситуации в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Экологическая ситуация в оккупированном Крыму ухудшается каждый год, оперативно реагировать на правонарушения поможет мониторинг.

Об этом шла речь на рабочей встрече руководителя прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игоря Поночовного с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Шахматенко и заместителем председателя Государственной экологической инспекции Украины Виктором Канцураком, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Участники приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в Крыму.

"Игорь Поночовный акцентировал внимание на необходимости разработки механизма мониторинга правонарушений в указанной сфере, поскольку экологическая ситуация в Крыму ухудшается каждый год, а использование результатов такого мониторинга позволит оперативно реагировать на правонарушения, совершаемые на полуострове, и обеспечит их эффективное расследование", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Отмечается, что участники встречи определили основные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе, по разработке методики расчета размеров убытков в экологической сфере, причиненных Россией.

"В уголовных процессах прокуратуры автономии уже зафиксированы факты самовольного использования недр "оккупационными органами Российской Федерации", выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уничтожение объектов лесного, водного и природно-заповедного фонда и тому подобное", - отметили в ведомстве.