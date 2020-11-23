Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов

В разделе электронных петиций на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов петиция с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона "О коллаборационизме".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает законодательно определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".

"Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - предлагает автор петиции.

Документ был представлен 7 сентября, теперь на это обращение должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

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