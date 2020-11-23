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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) петиция (326)

Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона

В разделе электронных петиций на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов петиция с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона "О коллаборационизме".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает законодательно определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".

"Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - предлагает автор петиции.

Документ был представлен 7 сентября, теперь на это обращение должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

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Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона О коллаборационизме набрала нужные 25 тыс. голосов 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Зелебобе пофиг...
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23.11.2020 18:02
+19
А ще треба заборонити підтримку рашки в інформаційному просторі України.
Паплюження Майдану, атовців, України загалом, тоді медвечук змі швидко позакриваються.
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23.11.2020 18:44
+16
Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 3009
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23.11.2020 18:07
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Зелебобе пофиг...
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23.11.2020 18:02 Ответить
Де Воно й де реакція на петиції? Йому Єрмак забанив ту сторінку .
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23.11.2020 18:23 Ответить
Да скорее они примут закон , что майдан - это был гос переворот
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23.11.2020 18:45 Ответить
У нас нет Президента с прошлого года. Есть гугнявое чмо со спущенными штанами, пианино и эбонитовой палочкой..
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23.11.2020 23:04 Ответить
Ему надо время, чтобы понять , что от него хотят . Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 6288 Ждите видосик . А пока , смотрите ватных"сватов" на 1+1 .
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23.11.2020 18:04 Ответить
Зачем "Г+Г"? Лучше сразу ЗИК, Рабинович типа "НАШ". Там все любители руцькаго мира и путлеровского бабла тусуются
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23.11.2020 18:10 Ответить
А где в петиции фото мдведчука?
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23.11.2020 18:04 Ответить
Шо ви тварiтє!
Шмаркля ж не зможе потiм у шакаладноє око хла дивитись у пошуках миру
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23.11.2020 18:05 Ответить
Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 3009
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23.11.2020 18:07 Ответить
Сколько таких петиций Голохвастов. уже проигнорировал? Эти петиции для клоуна значат еще меньше, чем марши протеста для Лукашенко. Туалетная бумага и то больше стоит
Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 8431
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23.11.2020 18:07 Ответить
Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 9179
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23.11.2020 18:14 Ответить
к сожалению, сего шедевра в продаже нет
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23.11.2020 18:24 Ответить
На жаль маєш рацію,але я думаю шо є з путіним то буде і з Зе
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23.11.2020 21:03 Ответить
Так ведь сразу половина ВР и офиса с осликом надо будет арестовывать,не прзимут они такого закона против себя.
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23.11.2020 18:07 Ответить
Хоть по одной петиции закон приняли? Тем более, это не по бубочкиной части. Величайшего лидера современности больше беспокоит медицинский канабис, игральный бизнес, диджитализация борьбы с ковид и засранцы дальнебойщики.
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23.11.2020 18:09 Ответить
он сам сепар
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23.11.2020 18:09 Ответить
От дурні люди - це шо гідрант-зелупенко буде з собою та дЄрьмаком бороться? Так у них і так борьба нанайскій мальчіков під одєялом
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23.11.2020 18:17 Ответить
Давно пора и со всей жесткостью как у военное время!
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23.11.2020 18:21 Ответить
Что бы вовик принял закон против себя? Не дождетесь!
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23.11.2020 18:27 Ответить
Как 25 тыщь? А как же: "Там наши люди"? Шо мы не будем жене Гиви пенсию платить за утрату кормильца?
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23.11.2020 18:31 Ответить
Прекрасна ідея. Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 4898 Та хто ж на це піде?

Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.

Це ж доведеться зЕзідента, всю ОПу з дерьмаком, кабмін, ТКГ ( усім зеленим складом), "пліснявих слуг", "за майбутнє", опздже, визнати посібниками окупантів.
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23.11.2020 18:36 Ответить
А ще треба заборонити підтримку рашки в інформаційному просторі України.
Паплюження Майдану, атовців, України загалом, тоді медвечук змі швидко позакриваються.
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23.11.2020 18:44 Ответить
Мабуть мається на увазі заборонити українські ЗМІ, які дотуються російською владою. Також давно пора остаточно вирішити питання існування російської церкви на українській території.
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23.11.2020 20:00 Ответить
Закон нужен Украине иначе не будет у нас никогда мирной жизни и развития страны. Ворон ворону глаз не выклюет. Не примут зрадовцы сами против себя такой закон. Пошлют артиста подальше с его проектом закона..Он им не указ..при том давно....
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23.11.2020 19:25 Ответить
мурло

Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 3497
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23.11.2020 19:27 Ответить
И об этом...Путин решил объединиться с Лукашенко для противостояния Евросоюзу,раньше он объединился с Китаем,чтобы противостоять Евросоюзу и Америке,интересно а Президент Зеленский будет стремиться к такому объедению?
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23.11.2020 19:33 Ответить
С 2014 по 2019 таких петиций вообще небыло, интересно почему
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23.11.2020 19:58 Ответить
Вся эта срань сидела на расее или как мыш под веником!
А вот при писюнисте - повылазила!
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23.11.2020 21:50 Ответить
Гарна петиція

Дай Бог щоб стала законом Петиція Зеленському про необхідність ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала потрібні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 6036
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23.11.2020 21:43 Ответить
Какой видосик в ответ запилит найвелычнишый писюнист мира?
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23.11.2020 21:48 Ответить
Такой закон без петиции надо было принять 6 лет назад, чтобы сейчас никаких мертвечуков, шуфричей, мураевых, рабиновичей и т.п. в Украине не было! Но тогда видно, нельзя было принимать законы против торговых партнеров.
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23.11.2020 22:30 Ответить
чхать на петицию, извините
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24.11.2020 01:13 Ответить
 
 