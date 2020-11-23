Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В разделе электронных петиций на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов петиция с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона "О коллаборационизме".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает законодательно определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".
"Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - предлагает автор петиции.
Документ был представлен 7 сентября, теперь на это обращение должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.
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Шмаркля ж не зможе потiм у шакаладноє око хла дивитись у пошуках миру
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
Це ж доведеться зЕзідента, всю ОПу з дерьмаком, кабмін, ТКГ ( усім зеленим складом), "пліснявих слуг", "за майбутнє", опздже, визнати посібниками окупантів.
Паплюження Майдану, атовців, України загалом, тоді медвечук змі швидко позакриваються.
А вот при писюнисте - повылазила!
Дай Бог щоб стала законом