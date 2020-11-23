"ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА
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"Европейская Солидарность" - единственная общенациональная партия, которая продемонстрировала по результатам местных выборов существенное наращивание электоральной поддержки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Виктория Сюмар.
В частности, парламентарий отметила, что "Европейская Солидарность" единственная партия, которая получила первое место в пяти регионах - Львовской, Тернопольской, Ривненской, Киевской областях и городе Киев.
"Мы являемся одной из двух политических сил в стране, которые зашли во все областные советы. Это "Европейская Солидарность", которая зашла во все областные советы, и партия "Слуга народа". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батькивщина" в ряд областных советов не зашли и своих представителей там не будут иметь. В то же время "Европейская Солидарность" является единственной в стране политической силой, которая зашла во все городские советы областных центров. Такого результата ни одна другая политическая сила не достигла. Мы видим, что "Слуги" провалились в Ивано-Франковске и во Львове. Они там не будут иметь своих фракций. В очень многих регионах нет ОПЗЖ, еще больше регионов - нет "Батькивщины" и "За майбутнє". Только "Европейская Солидарность" присутствует как во всех областных советах, так и во всех городских советах областных центров", - отмечает Сюмар.
Нардеп также обратила внимание на обнародованный сегодня агрегированный рейтинг от Социологической группы Рейтинг, который показывает резкое падение поддержки партии "Слуга народа" и рост "Европейской Солидарности".
"Мы видим, что сейчас цифры агрегированного рейтинга партий выглядят так: 14,5% у "слуг народа", "Европейская Солидарность" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" 8,5%. Все остальные политические силы 5-ти процентный барьер по стране не преодолевают", - констатирует Сюмар.
"Если мы посмотрим по процентам прироста относительно каждой политической партии, то можно увидеть, что "ЕС" - единственная политическая сила в Украине, которая сегодня демонстрирует стабильный рост. По сравнению с прошлой парламентской кампанией "ЕС" выросла практически на 70%. В то же время "Слуга народа" упала почти на 200% - с 43%, которые у не были на парламентских выборах, до 14,5%. Так же около 5% падения есть у ОПЗЖ, и достаточно стабильно стоит на месте "Батькивщина", как показывают последние выборы", - добавила Сюмар.
"Мы смоделировали следующий парламент, если бы выборы состоялись на следующей неделе. У "Слуги народа" было бы 114 мандатов, у "Европейской Солидарности" - 108, ОПЗЖ - 97, "За майбутнє" - 66, и "Батькивщина" - 65. Это, конечно, грубые подсчеты, поскольку выборы будут проходить по новой системе. Но если считать по этим процентам, то мы бы имели именно такой расклад сил. По мнению партии "Европейская Солидарность", это достаточно серьезный старт для нас на парламентские выборы, о внеочередности которых сегодня говорят все чаще", - считает Сюмар.
Нардеп также отметила, что кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк получил убедительную победу на выборах городского председателя Ровно.
Пожалуйста, подождите...
Щодо наведеного прикладу- це невдалий жарт чи вік юнацького максималізму?
Чому ви зрадили "жовтенятам" та стали піонером та комсомольцем? У ТЮлькіного чоловіка- рога як "Догнбас-арена", але ж вона вся в білому?
Про щаблі одного і того самого, знав, що так напишете, якщо там були... Але забудьте, що це наше минуле та скажіть, що ви так вважали в тому віці?
Давайте про Львів, "ПіК", клуб "Лялька" та сало в шоколаді.
Не притаманна людині моногамія та однополярні погляди на весь період життя... А тому, не навіюйте собі солодку уяву про ідеальний світ, не захоплюйтесь створюючи ілюзію та не будете розчаровані... Помножте це у декілька разів по відношенню до політиків.
Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "Безсмертний ФОП".
Відмітка по математиці , навіть аріфметиці -- впевненна двійка !
Бо навіть середній учень по математиці знає , що відсотки , це від сотки . Тобто умовна одиниця . Й коли "твої" властні відсотки не на чому не базуються - то твої відсотки це повний фейк .
Пройшли вибори й одиницєю від яких рахуються від-сотки це мандати .
По мандатах ЕС на п"ятому місці відстоючи від другого більше ніж на 500 мандатів .
500 , Карла , 500 ! З 3742 цілих 500 мандатів .
Так хто тут стоїть на місці , а хто "значно просунувся" ?!
Простий приклад - в Київі раніше у ЕС було 52 мандати , зараз 31 !
Чи ви хочете сказати, що вєрниє бєнінци і коломойченята будуть в одній коаліції з ЄС?
А по іншому не виходить. Ну, можуть замість опезажопників Юльку запросити. Але вона навряд чи захоче лізти в те зелене болото, та ще й на других ролях.
А у Сюмар вже все підраховано. Петя і ЄС - найперші. Бувало таке, що Петя з найперших дуже швидко потрапляв у найостанні.
Петіни електоральні рейтинги в Києві це рейтинги минулої номенклатури і корумпованої гілки влади, яка мріє про своє марне повернення. Зростання цих рейтингів в електораті Пороха не спостерігається. Вони зафіксувалися на рівні минулих президентських виборів з постійною тенденцією на зниження. Не треба плутати тенденції падіння рейтингів "СН" з тенденціями падіння рейтингів у порохоботів.
І ще одна цікава тенденція. Кличко виграв крісло мера Києва разом з менше, чим 370 тис. своїх виборців. Для порівняння скажу, що населення київської Троєщини складає не менше 600 тис. чол. А все населення Києва складає не менше ніж 5 млн. чол. Де поділися виборці? Отже, люди просто поклали... на ці вибори і не пішли на них. А армія кличкових чиновників, комунальщиків, міських бюджетників вийшли на вибори в повному складі. Рівно 350 тис. + 20 тис. пофігістів. Так само, як в Одесі, Дніпрі, Харкові... І ми вкотре отримали мафіозно-мерський разводняк. Ковтатимо його всі разом наступні 5 років аж до несхочу. А це вже не фігня, малятки, а повна х...ня. Маємо, що зробили.
Що потрібно робити? Створювати суспільні громади на місцях. І ці громади мають висувати в міські ради своїх перевірених і довірених кандидатів. Усе інше - мафіозний розводняк, як розводняк у наперстки. Добра ніч! Пардон за багато літер. Накипіло!
Система побудована так , що "несистемні" до виборів навіть не допускаються !
рахувати будемо по створеним коаліціям у областях і міських ОТГ не менш як обласного рівня..
це буде найоб"єктивніше.
здається,лише у Львові Єс зможе контролювати більшість..
Єс,БПП,Солідарність -ПОЛІТПРОЕКТИ ПЄТІ.
абсолютно безідеологічні, для взяття влади...
тому закономірно народ з баблом,котрий туди записався,при НЕВЗЯТТІ ВЛАДИ змінює просто "Вектор"
Зебіли , више нос . ! .
Посмієшся ще ,, до всирачки посмієшся .
НАці, ТО ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ У БАРИГИ ?
Усі дані на сайті ЦВК -- інше це хімера й замовлення !
п..єц усім... )))
хоч все закінчится скоріше
газом ззаду ))
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Андрій Москаленко називає передчасне проведення сесії спробою "ЄС " усунути міського голову і узурпаціїю влади.
https://zaxid.net/news/
Готуємо попкорн. Сьогодні за планом сесія і мордобій )
Єс буде мати свого мера,але ситуація,здається,протилежна львівській..
ЄС може опинитись у меншості...
до міськради балотувались 17 партій, однак бар'єр 5% подолали лише 7. Відповідно до результатів голосування,
"Європейська Солідарність" 10 мандатів
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5,
"Свобода" - 4,
"За майбутнє" - 4.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-rivne-2020-rezultati-golosuvannya-tsvk_n1452200
ЙДУТЬ ТОРГИ.
кого "докупити" і за яку ціну у більшість... (21 особа).
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,(малоймовірно замість СН "за майбутнє")
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5 ---- разом 24 особи..
ЄС може докупити лише Батьківщину і "за майбутнє"... це 19....