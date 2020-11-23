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Бердянск (401) Ужгород (421) Славянск (2502)

ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования (второго тура) на выборах мэров в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, согласно информации ЦИК в Ужгороде победил действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец) – за него проголосовали 51,01% избирателей.

В Славянске также переизбрали мэра – им остается Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок") – 60,87%.

В Бердянске городским головой стал выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов - 49,98%. По данным сайта ЦИК, его оппонента Александра Свидло (ОПЗЖ) поддержали 47,22% избирателей.

"Ждем данные из других городов", - отметили в Центризбиркоме.

22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины.

Также читайте: В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 6344
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23.11.2020 18:25
+8
В Бердянську та Слов"янську рулять какламойські та расіянські пітухи.
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23.11.2020 18:28
+6
Та видно мало Слов"янську прилітало від кацапні, треба щоб більше їх бомбили.
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23.11.2020 18:36
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ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 6344
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23.11.2020 18:25 Ответить
Давно прошли тёмные времена , когда доярка была депутатом . ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 9445 Её заставили поверить в "процветание" во время голодомора .
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23.11.2020 18:29 Ответить
Вірмени теж вірили в рашистів та їхніх поплічників . Усьому свій час та використані державою історичні шанси (надія має підтвердження , що сьогоднішня влада вже здулась не на користь прорашистській у масштабах всеукраїнської перемоги) .
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23.11.2020 18:45 Ответить
В Днепре тоже всё хорошо . ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 1819
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23.11.2020 18:25 Ответить
В Бердянську та Слов"янську рулять какламойські та расіянські пітухи.
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23.11.2020 18:28 Ответить
Рулят ? Люди так голосуют . Вата ещё лет десять будет мутить воду .
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23.11.2020 18:34 Ответить
Та видно мало Слов"янську прилітало від кацапні, треба щоб більше їх бомбили.
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23.11.2020 18:36 Ответить
Как и в Мариуполе . Время лечит . ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 8605
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23.11.2020 18:44 Ответить
Шаріупольців вже налічило.... ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 5468
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23.11.2020 18:46 Ответить
По Славянску, это еще нормальный вариант
Так как никого не было из проУкраинских кандидатов. Был Лях, Придворов (Королевская), Штепа и "Зелёная"
Во втором туре даже местные активисты проУкраинские, голосовали за Ляха, так как был Вариант с Придвороввм
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23.11.2020 22:26 Ответить
Показово - показово....... ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 4522
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23.11.2020 19:31 Ответить
Я так зрозумів, що від "зелених" немає, взагалі, жодного о мера!
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23.11.2020 21:51 Ответить
всоте.. це місцеві вибори..

І мери не впливають ні на зовнішню,ні внутрішню політику..
Лише на бюджет міст...
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24.11.2020 11:51 Ответить
 
 