ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска
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Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования (второго тура) на выборах мэров в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).
Как передает Цензор.НЕТ, согласно информации ЦИК в Ужгороде победил действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец) – за него проголосовали 51,01% избирателей.
В Славянске также переизбрали мэра – им остается Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок") – 60,87%.
В Бердянске городским головой стал выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов - 49,98%. По данным сайта ЦИК, его оппонента Александра Свидло (ОПЗЖ) поддержали 47,22% избирателей.
"Ждем данные из других городов", - отметили в Центризбиркоме.
22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины.
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Так как никого не было из проУкраинских кандидатов. Был Лях, Придворов (Королевская), Штепа и "Зелёная"
Во втором туре даже местные активисты проУкраинские, голосовали за Ляха, так как был Вариант с Придвороввм
І мери не впливають ні на зовнішню,ні внутрішню політику..
Лише на бюджет міст...