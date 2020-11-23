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адвокат (1402) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Окружной админсуд Киева (390)

Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат

Компания "Алтаюр", у которой Национальное агентство по противодействию коррупции арендует серверы для хранения реестра электронных деклараций, обращалось в Окружной админсуд Киева.

Об этом сообщил адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно расписанию суда, 23 ноября суд отказал в открытии дела. По словам Власюка, причины отказа им не сообщили.

Компания будет оспаривать это решение суда.

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Издание отмечает, что владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.

По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.

"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Зебилы такие зебилы...
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23.11.2020 18:56
+2
Пока все хорошо...
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23.11.2020 18:54
+2
Подейкують, що є конфлікт інтересів - "Дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації, працює в Конституційному суді."
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23.11.2020 19:48
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146ª "успішна" реформа .
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23.11.2020 18:52 Ответить
Зебилы такие зебилы...
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23.11.2020 18:56 Ответить
Скажімо відверто , зєбіли - дурні , бо досі пам'ятають , хто кого куди призначив .
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23.11.2020 18:59 Ответить
Кто-нибудь расшифруйте . Я не считаю себя глупым человеком . Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 2641
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23.11.2020 18:49 Ответить
Пока все хорошо...
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23.11.2020 18:54 Ответить
Спасибо Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 2360 . Я так тоже подумал . Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 8193
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23.11.2020 18:56 Ответить
Та що тут розшифровувати - власник складу заявляє своє право на товар, який знаходиться на орендованій площі на цьому складі
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23.11.2020 19:33 Ответить
алтаюру, видать, хорошо проплатили за закрытие серверов.., раз они так суетятся.
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23.11.2020 19:43 Ответить
Подейкують, що є конфлікт інтересів - "Дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації, працює в Конституційному суді."
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23.11.2020 19:48 Ответить
Хтось проплатив цiй фiрмi, щоб вони видалили усю iнформацiю по декларацiям. Ось i метушаться, щоб знищити декларацii, а коли вiдновлять законодавство, то за попереднi роки не буде вже iнформацii.
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23.11.2020 22:34 Ответить
 
 