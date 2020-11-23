Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк

Компания "Алтаюр", у которой Национальное агентство по противодействию коррупции арендует серверы для хранения реестра электронных деклараций, обращалось в Окружной админсуд Киева.

Об этом сообщил адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно расписанию суда, 23 ноября суд отказал в открытии дела. По словам Власюка, причины отказа им не сообщили.

Компания будет оспаривать это решение суда.

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Издание отмечает, что владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.

По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.

"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.