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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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НАБУ (4031) коррупция (8388) Укроборонпром (1211) ОПК (67)

НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ и

О сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции и обмене информацией договорились НАБУ и государственный концерн "Укроборонпром".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 23 ноября 2020 года директор Национального бюро Артем Сытник и и.о. генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко подписали меморандум, где определены основные направления взаимодействия и обязательства сторон.

"Противодействие коррупции в ОПК - один из приоритетов в работе детективов Национального бюро. В то же время, "Укроборонпром" - огромный концерн, объединяющий более 100 госпредприятий и заводов. Поэтому заключенный Меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции", - подчеркнул Артем Сытник.

Новое руководство "Укроборонпрома" пока перестраивает отношения со всеми партнерами. Одним из ключевых партнеров для концерна, по словам Игоря Фоменко, является Национальное бюро.

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"НАБУ доказало свою эффективность в борьбе с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе. Мы понимаем, что нам нужно объединять усилия, чтобы минимизировать коррупционные риски и навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства", - отметил и.о. гендиректора ГК.

В НАБУ отмечают, что в рамках расследования коррупции в ОПК детективы НАБУ направили в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 обвиняемых, среди которых в том числе должностные лица Министерства обороны Украины, предприятия "Спецтехноэкспорт", ГП "Львовский бронетанковый завод", завода "Авиакон".

Общая сумма установленных убытков по этим делам - более 88,5 млн грн.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
обмениваться-это хорошо...а кто расследовать и передавать в суд будет?
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23.11.2020 19:15
+2
Можете починати.
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23.11.2020 19:22
+1
Обмен преступлениями. Очень по украински. Может им обоим стоит навалять в темном углу?
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23.11.2020 19:14
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Обмен преступлениями. Очень по украински. Может им обоим стоит навалять в темном углу?
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23.11.2020 19:14 Ответить
обмениваться-это хорошо...а кто расследовать и передавать в суд будет?
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23.11.2020 19:15 Ответить
ведь если передаст в суд, что поменяеться, да нечего не поменяться, судебная реформа с 0 результатом.
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23.11.2020 19:39 Ответить
так это больше похоже на договор по откатам: "девочка в наем" сообщает о коррупционных схемах и перечисляет денюжку, чтоб дяденьки из НАБУ заранее подготовили бумажки с отмазкой "коррупционных рисков не обнаружено"
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23.11.2020 20:32 Ответить
Главное нас информируйте, помогает. Иногда выпью. а иногда нет. Не, не верю, у нас преступлений нет, пошел 8 год, НЕТУ. РАЗПУСТИТЕСЬ.
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23.11.2020 19:18 Ответить
ОбмениваЦА инфой как лучше отмазать НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом - Цензор.НЕТ 2348
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23.11.2020 19:19 Ответить
дамаю это всё фигня, у вас многие госпредприятия прямь пылесос втягивает корупционеров, кстати это не первый:

Бывший руководитель Latvijas dzelzceļš стал директором контейнерного перевозчика "Украинской железной дороги"

Кстати, если помните, перед ним был один пороходства, тк что, успехов вам НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом - Цензор.НЕТ 4522
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23.11.2020 19:20 Ответить
Знаем как вы боретесь с ворами,свинарчук доволен вашей работой.
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23.11.2020 19:26 Ответить
Укроборонпром сначала совершит коррупционную сделку, а потом о ней поставит в известность НАБУ?
Или НАБУ через своих агентов узнает о коррупции в Укроборонпроме, и потом об этом сообщит тому же Укроборонпрому, чтобы те успели замести следы?
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23.11.2020 19:40 Ответить
эта новость звучит издевательски!.. как хуцпа!!!
Руководство "УкрОборонПрома" совершило мошенническую операцию по перерегистрации прав собственности на объекты недвижимости крупнейших оборонных заводов..
Венедиктова, Баканов и Сытник!, Вы, три ПРЕСТУПНИКА и три долб#ба, которые содействовали рейдерской атаке на имущество украинского ВПК!!!
Гореть Вам в Аду!!! Твари!!!

"Держконцерн "Укроборонпром" переписав на себе виробничі та адміністративні приміщення десятків оборонних заводів, що входять до його складу.Про це свідчать записи у державних реєстрах, які показують масштабну перереєстрацію прав власності.Мова йде про переписування на себе виробничих приміщень "Антонова", "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова", "Зорі-Машпроект", "Заводу ім. Малишева", "Житомирського бронетанкового заводу", "Львівського авіаційного заводу" та ще десятків підприємств по всій країні."ссыль: https://defence-ua.com/people_and_company/ukroboronprom_potajki_vidibrav_neruhomist_zavodiv_po_vsij_krajini_pid_udarom_antonov_hkbm_zavod_im_malisheva_ta_inshi_dokument-2134.html
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23.11.2020 19:43 Ответить
Укроборонпром сделали субъектом борьбы с коррупцией?!
Ах, да, это же "концерт"))
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23.11.2020 19:43 Ответить
пустили цапа у город
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23.11.2020 20:43 Ответить
 
 