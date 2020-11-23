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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) СНГ (424)

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" №995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449-IV", - указывается в сообщении.

Также договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения странами СНГ данных, которые могут быть использованы для торгово-экономического давления на Украину.

"Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла из Соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
ты смотри как на него роботун напал...

фото. фотошопа НОЛЬ. оцените "больного"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 322
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23.11.2020 19:41
+4
Пять лет оно и не придумало даже
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23.11.2020 19:55
+3
Це його так попердолило від вірусу.
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23.11.2020 19:42
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ОПУ створює пул блогерів, які говоритимуть про позитивні тренди у внутрішній політиці - радник Єрмака

В Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.

Понеділок, 23 листопада 2020, 17:00

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766Про це виданню "Бабель" повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.
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23.11.2020 19:40 Ответить
ОПУ нарощує темпи в доданні до своєї назви літерв Ж - стараннями усіх старих та нових радників Козиря-дє- Рмака
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23.11.2020 19:42 Ответить
ты смотри как на него роботун напал...

фото. фотошопа НОЛЬ. оцените "больного"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 322
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23.11.2020 19:41 Ответить
а царь то ненастоящій Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 197
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23.11.2020 19:42 Ответить
йому треба казочку ПРО ГОЛОГО ЦАРЯ почитати разів зі сто , от виліз з теплої ванни Єрмака - в ліжечко, й читати-читати -читати . Так діток розуму вчать розумними книжками.
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23.11.2020 19:45 Ответить
Це його так попердолило від вірусу.
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23.11.2020 19:42 Ответить
то хазанов, а не зєльонскій Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 6994
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23.11.2020 19:43 Ответить
від звичайної лікарняної пайки на харч
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23.11.2020 19:46 Ответить
Ещё одна такая феофания и мы его не узнаем Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 7316
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23.11.2020 20:14 Ответить
Новое погоняло бедосика
Феофан IV
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23.11.2020 20:23 Ответить
Зеленський підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД - Цензор.НЕТ 7896
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23.11.2020 21:23 Ответить
мдаааа... сральник здоровый! можно выпускать....
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23.11.2020 23:32 Ответить
зелинский - тормоз заднего хода
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23.11.2020 19:41 Ответить
18 днів воно думаЛО підписувати, чи ні
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23.11.2020 19:43 Ответить
Пять лет оно и не придумало даже
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23.11.2020 19:55 Ответить
Треба закон,що президентом може бути виключно етнічний українець.
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23.11.2020 19:44 Ответить
і з не з 73 відсотків
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23.11.2020 19:55 Ответить
Він хоч сам зрозумів,що підписує? Ну так,просто цікаво...
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23.11.2020 19:55 Ответить
залишилось просто якесь нічого не значуче гівно, з чого ще виходити, що продемонструвати бурхливо діяльність?
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23.11.2020 19:57 Ответить
що підсунули-те й підписав! там думалка-відсутня!!!!!
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23.11.2020 20:14 Ответить
Предлагаю пару дней помолчать-может коронавирус чего-то там сдвинул,правда я почему-то в его болезнь не верю Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 7951 Ну а вдруг чудеса бывают?
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23.11.2020 20:18 Ответить
Правильно, любые договора подписанные с кацапстаном не стоят бумаги и чернил, потраченных на написание.
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23.11.2020 20:56 Ответить
шмаркля, а твої кремлiвськi куратори тебе та дєрьмака сварити не будуть?
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23.11.2020 21:36 Ответить
А почему папєрєднік за 4,5 года до такого не додумался? Наверное фабрика в Липецке мешала.
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23.11.2020 22:24 Ответить
 
 