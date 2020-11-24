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Новости Политика Украины
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Рабочая группа готовит законопроекты об организации судебной власти в Украине, чтобы представить их Зеленскому, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа готовит законопроекты об организации судебной власти в Украине, чтобы представить их Зеленскому, - ОП

Члены рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы договорились ускорить работу.

Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова прошло заседание рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во встрече также приняли участие: глава Комиссии, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и другие народные депутаты; глава Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, председатель Совета судей Украины Богдан Монич, заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, представители международных проектов и организаций.

Было отмечено, что эта рабочая группа должна стать единым консолидированным центром по обсуждению и выработке путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия.

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Вовлеченность в диалог всех участников процесса, представителей всех ветвей власти и международных экспертов позволит услышать их видение ситуации и найти оптимальное консенсусное решение, отметил Андрей Смирнов.

Члены рабочей группы договорились как можно скорее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и смежных правовых институтах и подать ее на рассмотрение главе государства.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Навряд чи там щось корисне.
Чергова махінація від зелених.
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23.11.2020 19:44
+4
КОМУ? Юрісту зелєнському ? А чьо не президенту єрмаку?
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23.11.2020 19:48
+3
Портнов напише, "як треба".
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23.11.2020 20:08
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Навряд чи там щось корисне.
Чергова махінація від зелених.
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23.11.2020 19:44 Ответить
Портнов напише, "як треба".
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23.11.2020 20:08 Ответить
КОМУ? Юрісту зелєнському ? А чьо не президенту єрмаку?
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23.11.2020 19:48 Ответить
й хто буде розжовувати та в вуха вкладати?
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23.11.2020 19:49 Ответить
Акакаяразніца.
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23.11.2020 19:51 Ответить
сборище продажных тварей в мантиях, будет на сходке обсуждать дела свои скорбные.. Рабочая группа готовит законопроекты об организации судебной власти в Украине, чтобы представить их Зеленскому, - ОП - Цензор.НЕТ 7446
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23.11.2020 19:51 Ответить
Я себе уже представляю, что, после трускавецких "университетов" наваяют эти тамады, фотографы, конюхи и другие корабельные сосны.
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23.11.2020 19:57 Ответить
Зібралисятишком-нишком, щось там навирішували... Чому не було трансляції? Дехвалена "відкритість"? Покидьки.
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23.11.2020 20:02 Ответить
Сомневаюсь, однако, что что-то выйдет с этого "роя". Много воды утечёт, сначала нужно время, чтобы согласовать концепцию, представить президенту и похоже ещё потребуется пройти через КС и Венецианскую комиссию. В общем не скоро сказка сказывается и дело делается.
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23.11.2020 20:10 Ответить
надо не законы переписывать, а их выполнять. иначе никакой закон не поможет, насколько идеальным он бы не был
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23.11.2020 20:30 Ответить
Законы все обходные,так их состряпали депутаты, депутатки и матросы за время независимости Украины и в написании законов приняли участие умнейшее население Украины из маланских общин Робоча група готує законопроєкти про організацію судової влади в Україні, щоб представити їх Зеленському, - ОП - Цензор.НЕТ 4876
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23.11.2020 21:49 Ответить
законы обходные и на западе. вопрос в их исполнении. если на закон просто втупую ложат прибор, то какой бы он не был хороший, толку от него ноль
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23.11.2020 21:54 Ответить
На Западе законы выполняются,а в Украине то под балалайку выполняются,то под игру на рояли с вказиками и постановами,обходя Конституцию Украины.
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23.11.2020 22:09 Ответить
І відразу ж оприлюдніть список непідсудних.
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24.11.2020 05:14 Ответить
голова комісії====Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург) - український юрист, адвокат[1], патентний повірений України. Керівник юридичної фірми «Гелон».До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95[4].
Довірена особа Зеленського на виборах президента 2019 року[5].
Член ЗеКоманди, де відповідає за органи правосуддя======
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24.11.2020 07:02 Ответить
 
 