В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта
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Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно оперативным данным казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по стостоянию на сегодня составляют 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели", - написал Кухта.
По информации экс-чиновника, с 9 ноября казначейство работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. "В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.
По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня.
Экс-чиновник считает, что выходом из данной ситуации является срочное возобновление сотрудничества с МВФ и принимать реалистичный бюджет на 2021 год.
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Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня. Источник: https://censor.net/ru/n3232768
Вчолрашні голодранці нахапали собі мілльонів хто скільки міг. Тепер самі везучі зебіли зможуть влаштуватись до них обслугою.
Нашел "... глубокое понимание необходимости обсуждения возникающих вопросов".
Выносить бюджет в том виде в котором за него "проголосовало" "монобольшинство" + "Батькивщина" с дорисованными фантазиями на 20 млрд. гривен,
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40 миллионов почек - уууммм, такой кусок бабла...