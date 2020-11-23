Точная дата начала поставок вакцин от коронавируса в Украину станет известна в декабре, - Степанов
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Дата начала поставок в Украину вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках международной инициативы COVAX станет известна после 7 декабря.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин", - отметил министр.
Глава Минздрава добавил, что Украина также ведет переговоры с различными производителями вакцин в разных странах.
"Мы ведем переговоры с различными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые производят и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями - это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, компания Johnson & Johnson - со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров", - сказал он.
По словам Степанова, как только договоры будут подписаны, "когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от различных компаний, мы мгновенно всем сообщим".
"Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", - добавил министр.
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"Победители всегда теряют избирательную поддержку в течение первого года власти в Украине", - сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он добавил, что украинцы стали более благосклонно относиться к политическим партиям, которые мобилизовали свои ресурсы против Зеленского.
Это было продемонстрировано, когда прокремлевская политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", где «председательствует» близкий друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, набрала значительное количество голосов на местных выборах в Украине.
"Они чувствуют отсутствие опыта у Зеленского и используют это против него", - сказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.....
23 ноября 2020 babel.ua
Тобто, Бубачка не з СН й ні прі чьом?
Депутаты, чиновники, судьи, прокуроры, мажоры и прочая "богема" будут вакцинированы первыми.
Остальное выбросят в народ через частные аптечные сети, по немалой цене, что бы заработать сверхприбыли на людях.
Но это будет хороший задел на будущее. Разработка и создание вакцин, логистика, отработанные противоэпидемиологические мероприятие на уровне государств. В следующий раз мы будет более готовы.
Следующая глобальна пандемия, по прогнозам специалистов, может быть скоро либо относительно скоро, одни называют цифру через 3 года, другие через 20 лет. В любом случае человечество должно быть готово гораздо лучше чем сейчас, приобрести опыт от этой пандемии.
посему поставки за рубеж там идут только с лояльными странами.
только такими методами. новый крестовый поход!
· Если в Украине не смогли за год создать достаточное количество лабораторий по тестированию заболевания Covid-19 и обеспечить их нужными кадрами, то сможет ли сегодняшняя украинская власть за считанные месяцы, оставшиеся до получения в первом квартале 2021 года от COVAX вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, оборудовать пункты вакцинации населения и подготовить требуемые кадры по обслуживанию оборудования этих пунктов? Ведь вакцина, которую поставит COVAX при транспортировке и хранении требует температуры в минус 70 градусов Цельсия, что почти вдвое ниже температуры, которая создаётся серийно выпускаемыми морозильными камерами, и получается только в специальных морозильных камерах, изготовляемых для фармацевтических и биотехнических лабораторий по спец заказам. Никто не сомневается, что как говорит Степанов, в Украине есть холодильные установки, которые в состоянии будут хранить вакцину даже при температуре -70 градусов, ничего не значит. Такие установки нужны в КАЖДОМ пункте вакцинации, а не в специальных фармацевтических и биотехнических лабораториях.
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