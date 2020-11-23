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Вакцину от коронавируса в США могут зарегистрировать 11 декабря, а через день-два можно вакцинировать население, - американские врачи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вакцину от коронавируса в США могут зарегистрировать 11 декабря, а через день-два можно вакцинировать население, - американские врачи

Вакцина от COVID-19, созданная американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech, может быть зарегистрирована 11 декабря.

 Об этом заявил главный научный консультант операции "Сверхзвуковая скорость" доктор Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, в течение суток после регистрации вакцина будет доставлена в штаты, которые хотят получить дозы вакцины.

По информации "Голоса Америки", медицинских работников и представителей групп риска могут начать прививать через день или два после регистрации препарата.

Компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Обновленные итоги третьей фазы испытаний вакцины опубликованы на сайте компании 18 ноября.

Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точная дата начала поставок вакцин от коронавируса в Украину станет известна в декабре, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Друзья максимальный репост, давайте поможем найти этого парня! Скачайте к себе, отправьте по воцап🙏🙏🙏 АРМЯНСКИЕ ВОЕННЫЕ ИЗДЕВАЮТСЯ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ СОЛДАТОМ! АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ИЩУТ ЕГО!
https://www.youtube.com/watch?v=FXir052pb8o
Censor трет почему то эти посты...
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23.11.2020 21:25 Ответить
После заявления о том, что российская вакцина «Спутник V» показала эффективность в 92%, СМИ россии начали раскрутку еще более неожиданной новости, передает Politeka.net со ссылкой на прессу РФ.
По словам заведующей лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессора Тамары Тепляковой, новое лекарство от коронавируса может быть создано на основе чаги, или березового гриба.
Более того, Теплякова утверждает, что чагой уже лечились от китайского вируса ее коллеги.
Скоро этих вакцин На роССии будет больше, чем версий о сбитом боинге», «Как тебе такое, компания Pfizer?», «Что же про имбирь забыли, что ли? А такая раскрутка была весной», «Подорожник на боярышнике.... Пипец, бомба, честно говоря....», «Это же не Протоны в космос запускать, тут можно расее и поизголяться!», а «национальный» роССийский продукт гавно? Да это же кладень всяких вакцин, против всего.
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23.11.2020 21:35 Ответить
Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі - Цензор.НЕТ 449 "зємля прощай!... в добрьій путь!..."(с) .. "в палатє №6 бурлєніє ідєй..."(с)... нічого нового... мордор.
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23.11.2020 23:44 Ответить
Как все просто, 11 зарегистрировали, через два дня вакцинация, Новый год, 30 тысяч больных. ХУ....... ня. Умерших не считаем.
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23.11.2020 21:39 Ответить
Отдохнувший в Феофании ЗеМародер уже готовится зарыть в оманские дороги украинскую квоту? Зачем нам вакцина, когда ЗеМародер строит дороги?
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23.11.2020 22:26 Ответить
Команія Pfizer з душком, не раз була замішана в мутних корумпованих схемах.
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24.11.2020 05:33 Ответить
Видать, зная, как обстоят дела с вакцинацией у америкосов, подыхать от COVID-19 украинским больным будет значительно веселее, небось полегче-то будет помирать-то.
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24.11.2020 05:46 Ответить
 
 