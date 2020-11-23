Вакцину от коронавируса в США могут зарегистрировать 11 декабря, а через день-два можно вакцинировать население, - американские врачи
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Вакцина от COVID-19, созданная американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech, может быть зарегистрирована 11 декабря.
Об этом заявил главный научный консультант операции "Сверхзвуковая скорость" доктор Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
По его словам, в течение суток после регистрации вакцина будет доставлена в штаты, которые хотят получить дозы вакцины.
По информации "Голоса Америки", медицинских работников и представителей групп риска могут начать прививать через день или два после регистрации препарата.
Компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Обновленные итоги третьей фазы испытаний вакцины опубликованы на сайте компании 18 ноября.
Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.
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По словам заведующей лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессора Тамары Тепляковой, новое лекарство от коронавируса может быть создано на основе чаги, или березового гриба.
Более того, Теплякова утверждает, что чагой уже лечились от китайского вируса ее коллеги.
Скоро этих вакцин На роССии будет больше, чем версий о сбитом боинге», «Как тебе такое, компания Pfizer?», «Что же про имбирь забыли, что ли? А такая раскрутка была весной», «Подорожник на боярышнике.... Пипец, бомба, честно говоря....», «Это же не Протоны в космос запускать, тут можно расее и поизголяться!», а «национальный» роССийский продукт гавно? Да это же кладень всяких вакцин, против всего.