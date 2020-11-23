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В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации

Электронная база врачей первичного звена, с которыми можно заключить декларацию, доступна онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья.

"Все данные о заведениях ПМП (первичной медицинской помощи. - Ред), у которых есть договор с НСЗУ, о каждом враче, работающем в этих центрах, поликлиниках и амбулаториях, содержатся в электронной системе здравоохранения. Это - открытая информация. Найти ее можно на нашем дашборде "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Там можно выбрать область, тип или название населенного пункта и выбрать медицинские учреждения, которые заключили договор с НСЗУ. Также можно осуществить поиск медучреждения по названию.

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По результатам поиска станет доступным перечень амбулаторий и их контакты.

Можно также нажать на нужную амбулаторию на карте или в таблице, расположенной ниже карты. В таблице, расположенной справа от карты, размещен список всех врачей первички, которые принимают в этом заведении. Там также указана специализация врача - терапевт, педиатр или семейный врач, и информация о количестве деклараций, которые уже имеет этот врач, и их лимите.

Если дашборд показывает, что в вашем населенном пункте все врачи первички исчерпали лимит, то НСЗУ рекомендует позвонить в это учреждение, чтобы уточнить, можно ли подать декларацию.

Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, которые являются владельцами учреждений здравоохранения, или в местный департамент здравоохранения. Там должны предоставить разъяснения, как пациенту реализовать его право на выбор врача.

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В НСЗУ акцентировали, что пользоваться дашбордом удобнее с компьютера, чем со смартфона. Тем пациентам, которые не могут пользоваться электронными инструментами, могут предоставить консультацию в контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Кислорода нет, мест в больницах нет.
Уверен, онлайн декларации все исправят.
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23.11.2020 21:28
+5
В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации - Цензор.НЕТ 2166
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23.11.2020 21:31
+2
Видосики для ЗЕбилов.
Зеленский вылечился от коронавируса. Сдаётся мне это была… комедия
Общество / Видео 23-ноя, 18:389 1 696 0
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам главы государства, с понедельника, 23 ноября, он начинает работать в обычном режиме.
Вместе с тем глава государства призвал украинцев не пренебрегать медицинскими масками, самолизоляцией, социальной дистанцией и сбалансированными витаминными программами.
«День будет насыщенным, но я очень рад вернуться в работу в обычном режиме», - отметил президент.
Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.

9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.

Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.

Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
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23.11.2020 21:33
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Правила форума Совет форумчан
Кислорода нет, мест в больницах нет.
Уверен, онлайн декларации все исправят.
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23.11.2020 21:28 Ответить
Ашотакоє?
Пра «Доктар смєрть», чо там?
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23.11.2020 21:30 Ответить
В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации - Цензор.НЕТ 2166
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23.11.2020 21:31 Ответить
Видосики для ЗЕбилов.
Зеленский вылечился от коронавируса. Сдаётся мне это была… комедия
Общество / Видео 23-ноя, 18:389 1 696 0
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам главы государства, с понедельника, 23 ноября, он начинает работать в обычном режиме.
Вместе с тем глава государства призвал украинцев не пренебрегать медицинскими масками, самолизоляцией, социальной дистанцией и сбалансированными витаминными программами.
«День будет насыщенным, но я очень рад вернуться в работу в обычном режиме», - отметил президент.
Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.

9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.

Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.

Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
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23.11.2020 21:33 Ответить
Если переливать плазму крови с антителами переболевших ковидом и выздоровевших людей, то даже за неделю можно управиться. Ну а то, что в нормальных странах это считается аморальным, оказывать такую терапию людям со властью, но не попадающих в зону риска умереть, у нас такое не работает, это понятно. Быдло подоят и возьмут кровь для "слуг", даже если быдло не хочет.
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24.11.2020 01:32 Ответить
Не читайте статьи укр."врачей" тем более блогеров, испортите всё своё здоровье.
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23.11.2020 21:48 Ответить
Про электронный реестр правда- посмотреть на врача там можно. Записаться -невозможно. Это просто картинка. Про обращение в местные здравотделы вообще молчу. Там сидят тетки, которые владеют информацией не больше, чем звонящий.
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23.11.2020 21:56 Ответить
Як розторгнути договор з лікарем?
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23.11.2020 22:13 Ответить
Глок, Колт, Рюгер или Смит энд Вессон. Официальные разрыватели всех договоров.
Невзыскательные любители советской старины могут взять Макарова, а если ты депутат или налоговик, то можно получить наградного Стечкина, хотя это явный overkill.
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24.11.2020 01:45 Ответить
Брехня або неоновлння даних: є одна амбулаторія, у якій числяться дві лікарки, а в реалі - лише одна. бо одна була у декреті, віийшла, а стара її турнула. і тепер вона праює не там, де у хвальоному дашборді зазначено. а людям до неї на інший бік міста їхати.
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23.11.2020 22:56 Ответить
Сімейний лікар, тобто марудний посередник, мені знадобиться хіба що для складання акту про мою смерть та й то навряд чи - без нього справляться. Сімейний лікар це паразит який отримує гроші за кожного лоха якого він перенаправляє до своїх знайомих які теж сплачують йому відсоток за кожного клієнта. При чому тут лікування? Хочете лікуватися то шукайте лікаря самостійно. І платіть тим хто вміє а не тим до кого послав недолугий паразит.
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24.11.2020 00:55 Ответить
 
 