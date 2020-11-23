В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Электронная база врачей первичного звена, с которыми можно заключить декларацию, доступна онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья.
"Все данные о заведениях ПМП (первичной медицинской помощи. - Ред), у которых есть договор с НСЗУ, о каждом враче, работающем в этих центрах, поликлиниках и амбулаториях, содержатся в электронной системе здравоохранения. Это - открытая информация. Найти ее можно на нашем дашборде "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Там можно выбрать область, тип или название населенного пункта и выбрать медицинские учреждения, которые заключили договор с НСЗУ. Также можно осуществить поиск медучреждения по названию.
По результатам поиска станет доступным перечень амбулаторий и их контакты.
Можно также нажать на нужную амбулаторию на карте или в таблице, расположенной ниже карты. В таблице, расположенной справа от карты, размещен список всех врачей первички, которые принимают в этом заведении. Там также указана специализация врача - терапевт, педиатр или семейный врач, и информация о количестве деклараций, которые уже имеет этот врач, и их лимите.
Если дашборд показывает, что в вашем населенном пункте все врачи первички исчерпали лимит, то НСЗУ рекомендует позвонить в это учреждение, чтобы уточнить, можно ли подать декларацию.
Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, которые являются владельцами учреждений здравоохранения, или в местный департамент здравоохранения. Там должны предоставить разъяснения, как пациенту реализовать его право на выбор врача.
В НСЗУ акцентировали, что пользоваться дашбордом удобнее с компьютера, чем со смартфона. Тем пациентам, которые не могут пользоваться электронными инструментами, могут предоставить консультацию в контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.
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Уверен, онлайн декларации все исправят.
Пра «Доктар смєрть», чо там?
Зеленский вылечился от коронавируса. Сдаётся мне это была… комедия
Общество / Видео 23-ноя, 18:389 1 696 0
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
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