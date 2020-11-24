Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин
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Недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.
Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 23 ноября, во время пресс конференции в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче, - сказал Гебрейесус. - Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID- 19".
Кроме того, глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, - пояснил Гебрейесус. - А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики".
По словам главы ВОЗ, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебрейесус.
Напомним, в течение последних недель сразу несколько компаний-разработчиков сообщили об успешных испытаниях разработанных ими экспериментальных вакцин.
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Эфиопы - они забавные, вечно коммунизм строят, причем за чужие деньги.
Сколько СССР их кормил с их "мангустой" (Менгисту Хайли Мариамом), а все в ж*пе живут, все у них
"если не понос, то золотуха"то голод, то холера.
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Вот шо Йесус животворящій дєлает! Молітєсь, грєшнікі, о покаянії, - і воссіяєт свєт в конце тунеля!
PastorKopf (25%)
Рояль-флеш
InfoResist
Во время поездки в Индию британец заразился коронавирусом, малярией, лихорадкой денге и был укушен коброй
Свет появится когда будут профессионалы...
Когда скажут что человечество само себе насрало голову. Поперев здравый смысл и против законы природы..
спустя сто лет повторится "эпидемия испанки", спустя 10 лет - развод стада со свиным гриппом, тот же сценарий, бОльшие масштабы
......................................................................... и шо ему кололи ???