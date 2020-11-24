Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин

Недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 23 ноября, во время пресс конференции в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче, - сказал Гебрейесус. - Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID- 19".

Кроме того, глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, - пояснил Гебрейесус. - А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики".

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По словам главы ВОЗ, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебрейесус.

Напомним, в течение последних недель сразу несколько компаний-разработчиков сообщили об успешных испытаниях разработанных ими экспериментальных вакцин.