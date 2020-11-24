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Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин

Недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 23 ноября, во время пресс конференции в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче, - сказал Гебрейесус. - Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID- 19".

Кроме того, глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, - пояснил Гебрейесус. - А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики".

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По словам главы ВОЗ, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебрейесус.

Напомним, в течение последних недель сразу несколько компаний-разработчиков сообщили об успешных испытаниях разработанных ими экспериментальных вакцин.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Говорящая жопа опять пукнула
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23.11.2020 22:24
+7
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 905
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23.11.2020 22:55
+6
В этом году 4 лярда, в следующем - 24.. Эфиопский разводняк набирает обороты. Мы этого шамана не прокормим. Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 7269
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23.11.2020 22:29
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Говорящая жопа опять пукнула
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23.11.2020 22:24 Ответить
там такие бабки крутятся - всё это нечисто ,если б ВОЗ хотели избежать пандемии то действовали б по-другому...
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23.11.2020 22:28 Ответить
В этом году 4 лярда, в следующем - 24.. Эфиопский разводняк набирает обороты. Мы этого шамана не прокормим. Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 7269
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23.11.2020 22:29 Ответить
"Эфиопский разводняк набирает обороты" Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 3264

Эфиопы - они забавные, вечно коммунизм строят, причем за чужие деньги.
Сколько СССР их кормил с их "мангустой" (Менгисту Хайли Мариамом), а все в ж*пе живут, все у них "если не понос, то золотуха" то голод, то холера.
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24.11.2020 09:14 Ответить
Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче
*******
Вот шо Йесус животворящій дєлает! Молітєсь, грєшнікі, о покаянії, - і воссіяєт свєт в конце тунеля! Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6244
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23.11.2020 22:30 Ответить
Свет в конце тоннеля есть, но тоннель, ****, не заканчивается. Жванецкий.
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23.11.2020 22:34 Ответить
Ну вы там, в ВОЗе, сильно не расстраивайтесь. Пока всех уколят вам можно, опять, подкорректировать что-то в определении пандемии и замутить новый квест. Народ стал сговорчевее, понятлевее - друг друга побьют, покалечат, проклянут ради здоровья во всем мире. Работаете товарищи, работаете.
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23.11.2020 22:38 Ответить




PastorKopf (25%)

Рояль-флеш

InfoResist

Во время поездки в Индию британец заразился коронавирусом, малярией, лихорадкой денге и был укушен коброй

Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6242
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23.11.2020 22:41 Ответить
Да уберите уже это недоразумение..
Свет появится когда будут профессионалы...
Когда скажут что человечество само себе насрало голову. Поперев здравый смысл и против законы природы..
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23.11.2020 22:42 Ответить
Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6255
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23.11.2020 22:43 Ответить
Психопати,їхні тунелі і світло...Йди,мудило,краще корів випасати і хати з гівна ліпити,а не ти по тунелям шастаєш з своїм ковідом та його паствою.
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23.11.2020 22:44 Ответить
То ти побачив, ефіоп, і це - потяг.
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23.11.2020 22:44 Ответить
Скотиняка на подсосе у банкирского кабала.
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23.11.2020 22:48 Ответить
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 905
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23.11.2020 22:55 Ответить
От ОРВИ никогда не было эффективных вакцин и не будет. Такова особенность всех респираторных вирусов. Не могут вылечить не только грипп, но даже насморк.
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23.11.2020 23:01 Ответить
Чмо этот ваш эфиоп-марксист.
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23.11.2020 23:48 Ответить
в конце туннеля из вранья и коррупции, на которых построена пландемия, смрад от трупов миллионов умерших "благодаря" вакцине

спустя сто лет повторится "эпидемия испанки", спустя 10 лет - развод стада со свиным гриппом, тот же сценарий, бОльшие масштабы
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24.11.2020 00:06 Ответить
Слушая этого эфиопа,все время вспоминаю выражение -Врачи долго боролись за жизнь пациента,но он остался жив.
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24.11.2020 06:10 Ответить
Цей єфіоп, як в 24 роки пішов по "партійній лінії" так і не бачив тої лабораторії в якій працював лаборантом після медучилища..
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24.11.2020 12:13 Ответить
Интересно,он не обучался ссссы? У нас в университете учились эфиопы...
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24.11.2020 13:44 Ответить
В мире ,где футболист получает в 1000 раз больше,чем врач эта ситуция с короной звкономерная.Б...г все делает правильно.
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24.11.2020 07:22 Ответить
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 2973
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24.11.2020 07:23 Ответить
свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярчеИсточник: https://censor.net/ru/n3232782

......................................................................... и шо ему кололи ???
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24.11.2020 09:25 Ответить
Правильно казали американські трампісти що, як тільки знімуть Трампа то, одразу з'явиться вакцина та й сам ковід виявиться не такою вже й пандемією і все потихеньку заглохне та повернеться до звичайного розвитку глобалізації.
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24.11.2020 12:10 Ответить
 
 