Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию

В оккупированной Евпатории прекратят подачу горячей воды населению до конца года.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 23 ноября на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сообщил Баженов.

По его информации, горячую воду отключат 26 ноября и возобновят после ввода в эксплуатацию вилинского водозабора №2.

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Ранее Баженов уверял, что жители Евпатории будут "стабильно обеспечены" водой в дневное время.

Напомним, с 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

С 17 ноября в Симферополе ввели новые графики подачи воды. Причина - "критическая нехватка" запасов воды в водохранилищах.

Назначенный Кремлем "куратором" по Крыму вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.

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