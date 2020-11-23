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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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горячая вода (87) Евпатория (96) Крым (26017) водоснабжение (697)

Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты

В оккупированной Евпатории прекратят подачу горячей воды населению до конца года.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 23 ноября на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сообщил Баженов.

По его информации, горячую воду отключат 26 ноября и возобновят после ввода в эксплуатацию вилинского водозабора №2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Ранее Баженов уверял, что жители Евпатории будут "стабильно обеспечены" водой в дневное время. 

Напомним, с 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

С 17 ноября в Симферополе ввели новые графики подачи воды. Причина - "критическая нехватка" запасов воды в водохранилищах.

Назначенный Кремлем "куратором" по Крыму вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.

Также читайте: Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 8013
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23.11.2020 22:38
+21
Ми можемо їм прислати, з нашої сторони, всю партію "зелених слуг", і їх зеленого лідера. Пореформують півтора роки і крим зникне з мап, взагалі. Це, якщо без "турборежиму". А з ним вистачить року, а то і за пів року впораються.
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23.11.2020 22:43
+21
А зачем нужна горячая вода, если нет холодной? Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 1343
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23.11.2020 22:46
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Правила форума Совет форумчан
давайте пришлём им зелёных человечеков с нашей стороны на помощь, и проведём референдум. Почему нет?
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23.11.2020 22:35 Ответить
Ми можемо їм прислати, з нашої сторони, всю партію "зелених слуг", і їх зеленого лідера. Пореформують півтора роки і крим зникне з мап, взагалі. Це, якщо без "турборежиму". А з ним вистачить року, а то і за пів року впораються.
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23.11.2020 22:43 Ответить
Чёткая идея - как же я не додумался - вот они зелёные человечеки у нас - надо передать их туда.
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23.11.2020 23:01 Ответить
Крысчяне даю наводку. Зачем вам горячая вода. Умыться можно и мочой, она ведь сразу идёт тёплая Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 159
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24.11.2020 02:46 Ответить
Не надо им на водку, они перешли на бояру Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 8446
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24.11.2020 03:28 Ответить
Пусть из батарей наливают.
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23.11.2020 22:36 Ответить
Думаете, они еще не догадались?
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23.11.2020 23:07 Ответить
Уже была новость😂
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23.11.2020 23:35 Ответить
Я не знал. Могу в павлы глобы податься.
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24.11.2020 01:21 Ответить
Пофіг.
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23.11.2020 22:38 Ответить
Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 8013
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23.11.2020 22:38 Ответить
вот глупые люди, просили бы воды, то хот помыться смогли бы. Ведь если писали, хоть потоп, сто пудов бандеровцы бы не закрывали канал.
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23.11.2020 22:44 Ответить
изверги
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23.11.2020 22:39 Ответить
так скоро снег, немношко потрёться снегом вот помылсья и заколка, всё нормально.
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23.11.2020 22:41 Ответить
А если снега не будет в Крыму?
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23.11.2020 22:51 Ответить
ну тогда, увы.
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23.11.2020 23:30 Ответить
ну відкладуть до наступної)))
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23.11.2020 23:46 Ответить
Прошлой зимой даже в Киеве снега почти не было, а в Крыму и подавно.
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23.11.2020 23:08 Ответить
зачем надежду уничтожаешь.
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23.11.2020 23:31 Ответить
Нет худа без добра. Если зима теплая и снега нет, то на отоплении можно экономить. Главное - оптимизм. Денег нет, но вы держитесь.
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24.11.2020 01:23 Ответить
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 9265
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23.11.2020 23:14 Ответить
Часы или усы?
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24.11.2020 00:26 Ответить
трусы Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 2582
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24.11.2020 07:45 Ответить
Воды разве в Черном море мало?!! Да мойся не хочу!!))
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23.11.2020 22:42 Ответить
Черное море попрошу не трогать. Его выкопали наши предки - мудрые укры, чтобы белье стирать Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 5757 , а не для того чтобы всякие манкурты в нем ванны принимали. И так засрали все своими ржавыми корытами
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23.11.2020 22:55 Ответить
👍
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23.11.2020 22:57 Ответить
я ще часом, коли кацапи намагаються тролити, типа укри чорне море викопали, я кажу, а з тої землі,що відкидали вийшов Крим, тому він однозначно український.
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24.11.2020 11:11 Ответить
ну вот почему так. Как где-то появляется руцький мир. там начинаются всякие проблемы?
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23.11.2020 22:43 Ответить
они мастера их создать, просто они так работает.
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23.11.2020 22:45 Ответить
А зачем нужна горячая вода, если нет холодной? Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 1343
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23.11.2020 22:46 Ответить
Тем более зимой?
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23.11.2020 22:48 Ответить
Если горячую воду остудить она станет холодной))
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23.11.2020 23:36 Ответить
Они воду и из отопления сливают. Моются а потом пьют. Хай сидят без отопления шоб не воровали.
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23.11.2020 22:46 Ответить
Як казав Байден: вся величь Раїсі закінчується картками на хліб. Пийте камні з неба.
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23.11.2020 22:47 Ответить
Пора домой !
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23.11.2020 22:48 Ответить
ты их дома видел? Классическое жилище скрепного расиянина
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 1437
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23.11.2020 23:08 Ответить
а автопарк який, позаздрити можна.
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24.11.2020 11:12 Ответить
а как иван теперь там шмурдяк гонит, ведь вода как такая дефицит.
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23.11.2020 22:48 Ответить
Можно гнать соленый шмурдяк из морской воды.
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23.11.2020 22:52 Ответить
не ну а охлождать, что теперь шланг тянуть через вес Крым.
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23.11.2020 23:33 Ответить
Второй раз новость уже не новость
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23.11.2020 22:49 Ответить
Согласен. То что кацапы крепко в Крыму обосрались - это уже давно не новость. А теперь и жопу помыть нечем.
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23.11.2020 22:54 Ответить
Вот чесслово, похрен на тех крысмян, вообще. Сами себе выбрали эту говень.
А, где на материке, в каком городе, горячая вода постоянно и почему, там, где подают, она 120 грн куб?
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23.11.2020 22:59 Ответить
У меня двухконтурный газовый котел. Это раз. Второе - про 120 гривен за куб горячей воды ни разу нигде не слышал. Третье - вода у бандеровцев есть и будет. А вот там, куда засунули свои копыта кацапы, она пропала. Совпадение? Не думаю.
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23.11.2020 23:08 Ответить
Тю, а шо, нема чим пидигрить? Чи шо? Треба тянуть газопровод.
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23.11.2020 22:50 Ответить
Да там у них воды-целое море. Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 3849
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23.11.2020 22:51 Ответить
А у нас в городе как в 95-ом горячую воду вырубили, так до сих пор нет и уже не будет (трубы на горячую воду давно срезали). И никто об этом на цензоре не пишет.
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23.11.2020 22:52 Ответить
действительно фигня..если эпидемии пойдут можно воду для мытья и тех. нужд из моря брать и греть..все равно канализацию в море и сливают)) и вообще они там шикуют...горячая им вода ..холодная...
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23.11.2020 22:55 Ответить
Фішка в тому шо в морській воді мило не милиться.
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23.11.2020 23:10 Ответить
Значить мила вистачить надовго, такий собі скраб.
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24.11.2020 00:09 Ответить
Все залежало від місцевої влади. У нас зберегли гаряче водопостачання.
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23.11.2020 23:08 Ответить
Бойлер в помощь . У меня - с 2007 г и никаких проблем . ))
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24.11.2020 06:47 Ответить
Вы думаете никто в городе об этом не догадался?)) Понятное дело, у всех в городе установлены бойлеры и уже давным давно. Но дело не в этом. Меня взбесило то, что если у оккупанта пропала холодная вода хоть на день - уже статья на цензоре, у нас не было 2 недели - тишина, у оккупанта отключили горячую воду до нового года (чуть больше чем на 1 месяц) - снова статья на цензоре, у нас ее уже нет 25 лет - тишина.
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24.11.2020 10:13 Ответить
fearless , - вы не беситесь , а просто пройдите громадой по пешеходному переходу несколько раз и на вашу проблему , уверен , отреагируют - как минимум , - водители . Дальше , - полиция , СМИ и наконец - местная власть . . . Есть мудрая поговорка-пословица : , - стучитесь и вам откроют . ) . Удачи ! .
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24.11.2020 19:09 Ответить
як вам пофіг, то і всім пофіг. напишіть в 95-й може вони назад приварять
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24.11.2020 11:16 Ответить
Морячка в студію! Де той танцюючий ватний алкаш?
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23.11.2020 22:55 Ответить
Здох і вже не в тренді.
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23.11.2020 22:57 Ответить
писали раніше десь що не дожив. Вже кілька років ..як. Мрія померти в Росії здійснилась))
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23.11.2020 23:05 Ответить
Перетанцював, ось і не витримав.
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24.11.2020 00:11 Ответить
Морячок так гарно танцював, що одна жіночка з шикарною косою запросила його на танок... Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 5787
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24.11.2020 07:53 Ответить
Води нема, но вьі дєржітєсть. Життя без біндер дорого коштує.
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23.11.2020 22:56 Ответить
Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу.(С)
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 580
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23.11.2020 23:04 Ответить
А в чем разница?
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24.11.2020 11:25 Ответить
То есть, холодная вода им дается только в дневное время (обещают, что это будет бесперебойно), а горячая только в следующем году появится?
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23.11.2020 23:05 Ответить
Симферополь. Объявление:
таварисчи крысмане!
вода в батареях - агонь, вкусная, мы панимаем,
не беда что в доме холодно, и какие -то нелюди всю сразу выпивают,
беда, что мы третью неделю не можем доварить украинский борсч...
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23.11.2020 23:08 Ответить
А зачем вода там? Там тепло, там яблоки...
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23.11.2020 23:09 Ответить
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 1604
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23.11.2020 23:14 Ответить
😅😂
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23.11.2020 23:43 Ответить
А если пришел по малой нужде, но внезапно большая нужда накатила?
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24.11.2020 00:24 Ответить
Крым в оккупации вонючая помойка с канализационными стоками в прибрежье.Буряты выкупаются раз в год в моче и домой.Кто состоятельнее едут в Турцию.
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23.11.2020 23:32 Ответить
Каких таких экономий, наверное перевели на другие виды нагрева. У нас в городе на кварталах возле ТЕЦ всю жизнь горячая вода. А ***** хапнуть-хапнуло, а обеспечить не может.
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24.11.2020 00:17 Ответить
Всеодно росіяни це бидло... Їм тепла вода не треба
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24.11.2020 00:10 Ответить
А зачем им горячая вода если они в родной говени? Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 8769
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24.11.2020 00:29 Ответить
А для вонючих заводов и военных баз вода есть.
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24.11.2020 00:40 Ответить
Расия слабеет на глазах.
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24.11.2020 00:43 Ответить
єто хорошо, "охахливают" Крым потихоньку - а скільки тієї зими ? Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 6943
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24.11.2020 03:19 Ответить
До конца года - это всего лишь на месяц.
До конца "крымнаша" - это дельный подход.
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24.11.2020 04:29 Ответить
Цензор не знает что например в Одессе горячей воды никогда и не было?
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24.11.2020 07:12 Ответить
И бойлеры оббегают Одессу стороной.
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24.11.2020 11:48 Ответить
Поця мамина, речь идёт о центральном водоснабжении, с какого боку тут бойлер?
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24.11.2020 20:33 Ответить
Да, плохи дела в оккупированном Россией Крыму, почти как при немецкой оккупации, те же порядки, проблемы. Нахватает питания, воды, дороговизна, отсутствие отдыхающих, работы, средств для существования. Еще у Жириновского начался приступ бешенства. Требует "освободить" Украину от "внешнего управления", то есть требует, чтобы Америка не помогала. Хочет, чтобы в Украине было так, как в России.
Ну, нет, варитесь сами в своем русском мире, наслаждайтесь кацапскими «порядками», пьяными, русским матом, перематом, одним словом всем этим гавном.
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24.11.2020 10:00 Ответить
хм а раньше в Крыму, горячей воды вообще небыло. Холодную давали по расписанию. через сутки на 2 часа.
так что не понятно, зрада это или перемога.
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24.11.2020 10:42 Ответить
кацапа, раніше це коли, вчора чи позавчора, чи місяць назад, та нам пофіг ваші проблеми, жріть не обляпайтесь, прибратись не забудьте, як втікати будете.
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24.11.2020 11:25 Ответить
ну если я бывал в Крыму до 2014. Проблема с водой была очень острой. Хотя вроде канал был.
После 2014г и горячую воду пустили, хотя её небыло с 90х.!!!
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25.11.2020 18:09 Ответить
не було і пустили, кацапа ну придумай якусь брехню реальнішу
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25.11.2020 22:01 Ответить
 
 